Châu Bùi càng đi sâu vào Em Xinh Say Hi càng lộ khuyết điểm

Từ “chiến binh” thi đâu thắng đó, hành trình 6 năm học hát gây sốt

Ngay từ thời điểm công bố thi Em Xinh Say Hi, Châu Bùi đã là nhân tố gây chú ý nhất. Cùng với Quỳnh Anh Shyn - Châu Bùi là bộ đôi fashionista “đá chéo sân”, không có kinh nghiệm ca hát nhảy múa trước đó. Khán giả cực kỳ tò mò về cách Châu Bùi thể hiện ở Em Xinh. Trong những tập đầu, Châu Bùi dần định hình bản thân và là “chiến binh” đánh đâu thắng đó. Câu chuyện học hát 6 năm cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người theo dõi Em Xinh Say Hi.

Tính đến trước ngày 21/7 - trước khi YouTube chính thức xóa sổ top trending, thì Châu Bùi nằm trong top Em Xinh tham gia nhiều tiết mục #1 thịnh hành nhất. Sau khi Không Đau Nữa Rồi leo top 1 trending vào cuối tháng 6, các fan Em Xinh lại được phen bàn tán rôm rả. Trùng hợp hơn cả, tiết mục 1 trending mới nhất có 2 gương mặt quen thuộc - 52Hz và Châu Bùi. Đồng hành với nhau từ Liên Quân - bài AAA, đến Live Stage 1 - RUN và Live Stage 2 là Không Đau Nữa Rồi, bộ đôi chung team thi 3 vòng là cả 3 lần đứng 1 trending.

Số lượng bài hát được thành tích này của Châu Bùi trong 4 tuần chiếu Em Xinh thậm chí còn nhiều hơn một số ca sĩ đi hát lâu năm. 3 bài hát top 1 trending là thành tích mà nhiều ca sĩ “mơ còn khó đạt”. Qua vlog cá nhân, Châu Bùi chia sẻ về quá trình dấn thân vào âm nhạc trong gần 6 năm qua. Châu Bùi bắt đầu hành trình thanh nhạc từ cuối năm 2019, khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp thời trang.

Trong hơn 5 năm, Châu Bùi nhiều lần nhận về lời khuyên “đừng hát nữa”

Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng chẳng có nền tảng về âm nhạc, người đẹp gen Z bước vào thế giới âm nhạc với con số 0 tròn trĩnh cùng tâm thế của 1 newbie. Châu Bùi chủ động liên hệ trực tiếp với Aiden - giám đốc ST.319, để xin lời khuyên về việc học luyện thanh, và được anh chàng giới thiệu cô giáo dạy hát. Không lâu sau đó, Châu chính thức bước vào lớp học thanh nhạc chuyên sâu, bắt đầu làm quen với cách lấy hơi, phát âm, kiểm soát âm lượng và cảm thụ âm nhạc.

Không chỉ dừng ở luyện thanh, Châu còn theo học piano, để hiểu rõ hơn về nhạc lý và khả năng tự đệm hát. Trong hơn 5 năm, Châu Bùi nhiều lần nhận về lời khuyên “đừng hát nữa”. Nhưng sự “cứng đầu” đã giữ Châu Bùi lại với mục tiêu ban đầu đề ra.

Châu Bùi thể hiện ấn tượng trong lần đầu làm đội trưởng tại Em Xinh Say Hi với tiết mục RUN

Ở tiết mục đầu tiên của Em Xinh - bài Liên quân AAA, Châu Bùi chỉ được hát đúng 2 giây. Live Stage 1 là điểm sáng nhất của Châu Bùi. Không chỉ giữ vai trò đội trưởng dẫn dắt nhóm, Châu Bùi còn thể hiện khả năng rap - nhảy ấn tượng, đưa RUN lên thẳng top 1 trending. Châu Bùi cứ thế gây dấu ấn, đạt điểm cá nhân cao và đi đến Live Stage 4. Nhưng càng về sau, Châu Bùi càng đối diện với tranh cãi.

Càng vào sâu càng lộ khuyết điểm

Từ sau Không Đau Nữa Rồi, Châu Bùi bắt đầu vướng tranh cãi. Ngày càng nhiều topic thảo luận về việc “Châu Bùi overrated”, “thực lực không đủ tại sao chưa bị loại”. Châu Bùi khiến cư dân mạng chia phe. Người hâm mộ thì ngưỡng mộ hành trình của Châu Bùi, ghi nhận sự tiến bộ và nỗ lực học hát, học nhảy. Nhưng người qua đường thì chưa cảm thấy thuyết phục.

Verse rap của Châu Bùi trong ca khúc So Đậm

Live Stage 3, Châu Bùi gia nhập đội Phương Ly, biểu diễn ca khúc So Đậm. Ở phần này, Châu Bùi vẫn chưa phô diễn quá nhiều kỹ năng thanh nhạc mà tiếp tục rap melody. Verse của Châu Bùi bị nhận xét là “phá mood” cả bài, vô số bình luận tiêu cực bủa vây. Dù chiến thắng, nhưng So Đậm lại không quá hot hay viral như 2 tiết mục Live Stage trước đó Châu Bùi tham gia. Đa số phản ứng Châu Bùi nhận lại là ý kiến trái chiều.

Trước đó, cũng đã có nhiều người cho rằng Châu Bùi cứ cất giọng là gây hụt hẫng. Nhất là bài Không Đau Nữa Rồi, vocal “nghiệp dư” của Châu Bùi khiến khán giả khó tính “lắc đầu”.

Gây tranh cãi kỹ năng rap - hát chưa đủ, vũ đạo của Châu Bùi cũng bị “mổ xẻ”. Sau tập 8 Em Xinh Say Hi lên sóng, Châu Bùi bị kéo vào tâm điểm tranh cãi vì loạt biểu cảm được cho là quá đà trong phần thi dance battle. Threads lập tức xuất hiện hàng loạt bài đăng "bóc" Châu Bùi, đẩy nữ fashionista vào thế khó chỉ sau một đêm.

Tranh cãi gay gắt về kỹ năng của Châu Bùi:

Trên nền nhạc sôi động, Châu Bùi đã quẩy hết sức ngay từ những giây đầu tiên. Nữ fashionista diện bộ trang phục trông chất chơi, bắt từng nhịp beat để tung ra các động tác battle. Không chỉ nhảy mà Châu Bùi còn cố gắng nhấn nhá bằng những biểu cảm, cái liếc mắt, cau mày lại hay cắn môi để toát ra vẻ "máu chiến".

Biểu cảm lấn át cả trình diễn là điều khiến dân mạng cảm thấy không thoải mái. Nhiều tài khoản cho rằng Châu Bùi đang cố tỏ ra nổi bật bằng mọi giá, dẫn đến việc thể hiện bị đánh giá là lố, gượng gạo. Một cư dân mạng thẳng thắn viết: "Xem 2 tập vừa rồi, không lần nào là không nhăn mặt với biểu cảm quá lố của Châu Bùi", người khác bình luận: "Châu Bùi hát dở, nhảy xấu, biểu cảm còn làm lố. Thà loại còn hơn để vào chung kết". Châu Bùi bị chê “càng vào sâu càng lộ khuyết điểm”.

Tiềm năng của Châu Bùi

Dù đang là nhân tố gây tranh cãi nhất nhì Em Xinh Say Hi, không thể phủ nhận một điều Châu Bùi vẫn là một trong những thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Mỗi lần tiết mục của cô nàng được đăng tải, mạng xã hội lập tức bùng nổ bình luận, video lên xu hướng và kéo theo hàng loạt phân tích trái chiều. Chính sức hút này khiến cái tên Châu Bùi luôn hiện diện trong tâm điểm thảo luận, từ những tập đầu tiên cho đến tận Live Stage 3.

Nói về chuyên môn, hành trình của Châu Bùi vẫn còn nhiều điểm đáng bàn. Nhưng nếu nhìn công tâm, có thể thấy Châu không đến với Em Xinh để “làm màu” hay tận dụng danh tiếng sẵn có. Ngược lại, cô fashionista xuất thân từ lĩnh vực thời trang lại đang bước vào một sân chơi khốc liệt bằng tất cả sự nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Câu chuyện học hát suốt 6 năm trước khi debut sân khấu là minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì. Từ một người không có nền tảng âm nhạc, Châu Bùi lựa chọn bắt đầu từ con số 0, học nhạc lý, luyện thanh, chơi piano và chấp nhận bị chê bai để cải thiện từng ngày. Những ai theo dõi Châu có thể cảm nhận được cô không né tránh góp ý, mà chấp nhận sự thật mình chưa đủ giỏi để cố gắng hơn.

Châu Bùi còn nhiều cơ hội để thể hiện trong chương trình

Nhiều nguồn tin lan truyền rằng Châu Bùi có thể sẽ dừng chân sau vòng Live Stage 4. Sự yêu ghét của khán giả là điều khó tránh trong bất kỳ chương trình thi đấu nào. Nhưng nếu nhìn Châu Bùi như một “newbie” với quyết tâm rõ ràng, khán giả hoàn toàn có thể chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn: cho Châu Bùi thêm cơ hội để chứng minh thực lực.