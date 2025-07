Tối 19/7, Em Xinh Say Hi lên sóng tập 8, khép lại Live Stage 3 với nhiều phần thi đấu gay cấn. Sau 6 tiết mục Liên quân và thử thách dance battle, khán giả chính thức nói lời tạm biệt với 4 Em Xinh Han Sara, Muộii, Ánh Sáng Aza và Đào Tử A1J. Kết quả này không gây bất ngờ bởi đã được dự đoán chính xác từ trước. Dù có đôi phần tiếc nuối, nhưng khán giả đều cho rằng lý do 4 Em Xinh Gen Z dừng chân ở Live 3 đều hợp lý vì fanbase chưa mạnh.

Han Sara, Muộii, Ánh Sáng Aza và Đào Tử A1J bị loại sau Live Stage 3

Trong khi đó, 2 “chị đại” của Em Xinh Say Hi là Bích Phương và Phương Ly chiếm trọn spotlight tập 8. Ở phần dance battle, Bích Phương và Phương Ly quyết định thử thách chính mình, tự tin bước ra thi đấu với các chị em ở hạng mục “khó nhằn” nhất - vũ đạo.

Bích Phương sexy điên đảo

Đầu tiên, phải kể đến màn “mở bát” chấn động của Bích Phương. Trong thời gian 1 phút, giọng ca Đi Đu Đưa Đi mang đến tiết mục sexy dance, phá bỏ mọi giới hạn của mình. Cô khiến khán giả bất ngờ khi bung toàn bộ thần thái, năng lượng, cuốn hút trong từng bước nhảy. Lần đầu tiên, Bích Phương táo bạo thế này. Màn xé áo trên sân khấu, khoe trọn body nóng bỏng trong bộ đồ đen bó sát khiến cư dân mạng hú hét.

Bích Phương thử sức với dance battle

Bích Phương kết hợp với vũ đoàn tạo nên màn trình diễn “đốt mắt”. Các Em Xinh và Trấn Thành đều há hốc. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 dù không đầu tư quá nhiều kỹ năng nhưng ăn trọn điểm khí chất và khả năng cảm nhạc tốt. Mọi động tác đều có điểm lôi cuốn riêng. Bích Phương dành được top an toàn - top 5 tại phần dance battle.

Màn xé áo gây sốt

Vũ đạo gợi cảm của Bích Phương

Liều lĩnh 1 lần, Bích Phương chiếm lĩnh luôn từ khoá hot trên MXH

Liều lĩnh 1 lần, nữ ca sĩ chiếm lĩnh luôn từ khoá hot trên MXH. Màn xé áo gợi cảm của Bích Phương khiến cư dân mạng liên tục “réo gọi” Tăng Duy Tân. Cứ tưởng lên sóng toàn … “nằm”, ai ngờ Bích Phương đã bạo tới cỡ này luôn rồi.

Bích Phương sexy bất ngờ:

Phương Ly gây choáng

Gây bất ngờ nhất chính là Phương Ly. Cô nàng thực sự “phá kén”, đập tan định kiến mờ nhạt, an toàn sau Live Stage 3 với vai trò đội trưởng. Không chỉ dẫn dắt team tài tình, Phương Ly còn “all-in” 100% khi quyết định tự mình dance battle. Giọng ca Mặt Trời Của Anh chuẩn bị phần thi dance-sport, lần đầu thử sức với bộ môn đầy tính chuyên môn này.

Phần thi dance battle của Phương Ly

Ngay từ phần nhìn, Phương Ly đã gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ như một quý cô. Bộ cánh đỏ rực tôn lên nhan sắc và thần thái cho “vợ quốc dân”. Kỹ năng nhảy của Phương Ly khiến ai nấy đều kinh ngạc vì quá chuyên nghiệp. Theo chia sẻ tại trường quay, Phương Ly và biên đạo chỉ có 3 ngày để tập điệu nhảy này, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mọi công sức đã được đền đáp khi màn trình diễn hết sức bùng nổ, choáng ngợp phần nhìn.

Phương Ly gây choáng với khả năng dancesport

Phương Ly bứt tốc, ngay lập tức giành chiến thắng thuyết phục

Phương Ly bứt tốc, ngay lập tức giành chiến thắng thuyết phục. Cô đứng nhất tại vòng 1 của phần thi dance battle, được cả giám khảo và khán giả trường quay yêu thích, đánh giá cao. Những cú xoay vòng trên không, ánh mắt sắc, mỹ miều như muốn “câu hồn” viral mạng xã hội. Netizen đùa rằng, nhìn Phương Ly gợi cảm thế này thì anh Bâus phải “gọi nhỡ 1000 cuộc”. Vốn biết đến với hình ảnh tiểu thư mơ màng, ít khi Phương Ly cho thấy khía cạnh nóng bỏng, bạo dạn của mình. Em Xinh Say Hi chính là nơi cô nàng lột xác.

Chùm ảnh "tuyệt đối cổ điển" của Phương Ly:

Phản ứng netizen trước 2 phần thi của Bích Phương và Phương Ly:

- Chị đại chính thức lên sàn. Không muốn thì thôi chứ muốn là cỡ này.



- Visual, thần thái tới các động tác đều rất đỉnh. 3 ngày mà tập được như Phương Ly là giỏi rồi.



- Chị Bích Phương hết nằm rồi hả.



- 1000 cuộc gọi nhỡ từ anh Bâus.



- Tăng Duy Tân ra đây mà xem.



- Tập này đã mắt ghê, Bích Phương nhảy cuốn dã man không dừng được.



- Ai bảo Bích Phương chỉ lên sân khấu nhún thì xem cái này nha.



- Phương Ly máu chiến rồi, cổ quyết không nhường spotlight nữa.