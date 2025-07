Tính đến hiện tại, Em Xinh Say Hi đã trải qua 3 Live Stage, 8 tập phát sóng và nói lời tạm biệt với 10 nghệ sĩ nữ tài năng. Giữa “rừng hoa” Em Xinh, có những nghệ sĩ đã nổi tiếng sẵn, đông fan nhiều hit. Nhưng cũng có người là nhân tố mới hoặc bén duyên với âm nhạc nhiều năm chưa bứt phá. Em Xinh Say Hi là cơ hội để những nghệ sĩ mới gây chú ý, phủ sóng hình ảnh đến công chúng. Trong số đó, MAIQUINN - Á quân Giọng hát Việt có hành trình gây bất ngờ nhất.

Giữa “rừng hoa” Em Xinh, MAIQUINN đang để lại ấn tượng tốt, thực lực mạnh

Qua 3 Live Stage, người hâm mộ không khỏi tự hào khi MAIQUINN chưa từng lọt top nguy hiểm, “tẩm ngẩm tầm ngầm” mà thắng áp đảo. Nhìn lại, nữ ca sĩ tóc vàng toàn giành được lợi thế khi 4 màn trình diễn cô tham gia đều có điểm cao và chiến thắng team đối thủ. Đầu tiên là Liên Quân 2 - AAA, MAIQUINN đã sớm gây ấn tượng với nhan sắc tựa búp bê, rap - nhảy đều vô cùng chuyên nghiệp. AAA cũng là tiết mục đầu tiên của Em Xinh Say Hi leo lên top 1 trending, thắng thế trước Đã Xinh Còn Thông Minh của Liên Quân 1.

MAIQUINN đã sớm gây ấn tượng với nhan sắc tựa búp bê, rap - nhảy đều vô cùng chuyên nghiệp

Đến Live Stage 1, MAIQUINN tiếp tục tạo dấu ấn trong tiết mục EASIER cùng Ngô Lan Hương, Muộii, Đào Tử A1J và Saabirose. Mặc dù phần đầu tiết mục có phần nhẹ nhàng, nhưng nửa sau với sự phối hợp giữa tiếng trống của MAIQUINN và tiếng guitar của Muộii đã giúp tiết mục bùng nổ và cuốn hút hơn hẳn. Sự kết hợp hài hòa giữa giọng hát nội lực và khả năng biểu diễn linh hoạt giúp cô giữ vững vị thế trong dàn thí sinh giàu tài năng.

Focus cam MAIQUINN tiết mục EASIER

Khả năng chơi trống thần sầu của MAIQUINN

Bùng nổ nhất chính là tiết mục Gã Săn Cá của Live Stage 2. MAIQUINN được ví như tiên tử với tạo hình mỹ nhân ngư. Cô nàng được dân tình nhận xét là đã tìm thấy giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc bởi từ cách thay đổi kiểu tóc, trang điểm,... đã khiến visual thăng hạng rõ rệt. MAIQUINN nhận nhiều lời khen ngợi vì ngày càng cuốn hút, đẹp không góc chết.

MAIQUINN được ví như tiên tử với tạo hình mỹ nhân ngư

MAIQUINN nhận nhiều lời khen ngợi vì ngày càng cuốn hút, đẹp không góc chết

Tiết mục Gã Săn Cá tiếp tục chiến thắng, lên #1 trending. Tương tác giữa MAIQUINN và Quang Hùng MasterD còn viral mạng xã hội. Diện mạo tiên cá kết hợp với suối tóc vàng óng ả, giọng hát nội lực đẳng cấp giúp MAIQUINN sáng bừng sân khấu.

Focus cam Gã Săn Cá của MAIQUINN

Tiết mục Gã Săn Cá tiếp tục chiến thắng, lên #1 trending

Tương tác giữa MAIQUINN và Quang Hùng MasterD còn viral mạng xã hội

Live Stage 3, team MAIQUINN với tiết mục Not My Fault lại chiến thắng. Dù không tạo hiệu ứng rộng khắp như những lần trước, nhưng Not My Fault đã giúp MAIQUINN thể hiện khả năng làm chủ sân khấu tốt, vũ đạo thăng hạng và nâng tầm cá tính. Đến dance battle, kỹ năng nhảy của MAIQUINN càng có đất phô diễn. Cả 4 vòng thi, MAIQUINN đều giữ số điểm ổn định, không nằm trong top nguy hiểm.

Not My Fault là tiết mục cá tính nhất

Khả năng vũ đạo đáng gờm của MAIQUINN

Topic tổng hợp thành tích của MAIQUINN viral trên các nền tảng. Dưới phần bình luận, không ít lời khen ngợi có cánh dành cho “con tướng” quá mạnh này. MAIQUINN là gương mặt mới hiếm hoi có khả năng “all-rounder”: hát hay, nhảy giỏi, biết rap và chơi nhạc cụ. Ngoài ra, MAIQUINN còn viết nhạc tốt. Bản hit Chân Thành của Anh Trai Say Hi mùa 1 là sáng tác của MAIQUINN, thông tin này khiến dân tình vô cùng bất ngờ.

Nhiều người còn đồn đoán rằng, MAIQUINN không có lý do thì để “thất thế” trong chặng thi tới

Với những điểm mạnh ấy, MAIQUINN không chỉ gây được sự chú ý ngay từ đầu, fan tăng thêm từng ngày mà còn được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố nổi bật, tiếp tục tỏa sáng và bùng nổ trong các tập tiếp theo của Em Xinh Say Hi. Nhiều người còn đồn đoán rằng, MAIQUINN không có lý do thì để “thất thế” trong chặng thi tới, là một trong những Em Xinh nắm chắc suất vào chung kết. Không nổi lên vì meme hài hước hay gây tranh cãi tài năng, MAIQUINN là cái tên tiêu biểu “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi”. Thực lực có sẵn, MAIQUINN bung xõa trên sân khấu là đủ để đưa bản thân nổi bật.

MAIQUINN từng là Á quân Giọng hát Việt 2017, được đào tạo thanh nhạc bài bản

Cho những ai chưa biết, trước khi đến với Em Xinh Say Hi , MAIQUINN (Nguyễn Hiền Mai, SN 1998) từng là Á quân Giọng hát Việt 2017 , được đào tạo nghệ thuật bài bản khi tốt nghiệp Khoa Thanh Nhạc tại Trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội. Cô cũng được biết đến với những hoạt động nghệ thuật tại Cung văn hóa thiếu nhi từ nhỏ.

Với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút, MAIQUINN xây dựng hình ảnh nghệ sĩ quyến rũ và phóng khoáng

Mặc dù vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ song tên tuổi của MAIQUINN vẫn chưa thực sự bùng nổ. Năm 2022, mỹ nhân Gen Z quyết định Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Hiện tại trong chương trình thực tế đang tham gia, MAIQUINN cũng nằm trong top những cô nàng “ít thoại”, khá hướng nội. Song về tài năng, netizen đều cho rằng cô cũng là “tân binh khủng long” với full kỹ năng mà ai cũng ngưỡng mộ. Với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút, MAIQUINN xây dựng hình ảnh nghệ sĩ quyến rũ và phóng khoáng.