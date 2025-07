Ngày 26 - 27/7 sắp tới, 27 nam nghệ sĩ sẽ đổ bộ tới “thành phố không bao giờ ngủ” Las Vegas, Mỹ, để cùng mang đến 2 đêm concert Anh Trai Say Hi tới khán giả nước Mỹ. Trong giai đoạn nước rút, đếm ngược vài ngày, không chỉ dàn line-up mà quân đoàn “Hi mom, Hi dad” ở Việt Nam cũng đang rục rịch chuẩn bị hành trang để hoà chung bầu không khí concert.

27 nam nghệ sĩ sẽ đổ bộ tới “thành phố không bao giờ ngủ” Las Vegas, Mỹ, để cùng mang đến 2 đêm concert Anh Trai Say Hi tới khán giả nước Mỹ

Gần đây, hàng loạt bài đăng pass lại card “bo góc” của 1 trong 30 Anh Trai, đi kèm với vé concert ở Mỹ đang thu hút lượng lớn tương tác bởi… quá “ngáo giá”. Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều tối 21/7, hoạt động rao bán lại gói combo này bắt đầu rầm rộ hơn. Mức phí khởi điểm ở loanh quanh 20 - 30 triệu đồng. Đây được cho là một con số quá đắt so với giới nghệ sĩ quốc nội. Chưa dừng lại, đêm 22/7, mức giá chung đã chạm ngưỡng trên dưới 60 triệu. Vũ Thịnh khiêm tốn nhất với 53 triệu đồng, trong khi Dương Domic dẫn đầu với 64 triệu đồng.

Dàn Anh Trai bị hét giá card cá nhân với mức giá hàng chục triệu đồng

Tính đến sáng 22/7, dù combo của tất cả Anh Trai chưa được cập nhật nhưng đã xuất hiện vài cái tên nổi bật, bị seller hét giá “trên trời”. Dương Domic vẫn là gương mặt “đắt show” nhất khi combo card và vé của anh chàng đã đạt mốc 100 triệu đồng, theo sau đó là HIEUTHUHAI với 83 triệu đồng. Vẫn còn vài ngày nữa mới diễn ra concert, tình trạng buôn bán card kèm vé trong cộng đồng “Hi mom, Hi dad” được dự đoán sẽ còn tăng vọt hơn nữa.

HIEUTHUHAI được cho là đã chạm mốc 83 triệu đồng

Card hình Dương Domic còn bị "đội giá" lên 100 triệu đồng

Mức giá hàng chục triệu đồng, thậm chí chạm ngưỡng 100 triệu đồng cho combo card bo góc kèm vé concert Anh Trai Say Hi tại Mỹ đang khiến không ít người hâm mộ Việt Nam phải hoang mang. Trên thực tế, với thị trường fan quốc nội, những con số này vốn chỉ xuất hiện ở những photocard cực hiếm của các idol Kpop nổi tiếng thế giới - nơi việc sưu tầm và săn card là cả một “văn hóa” được đắn đo kỹ lưỡng, từ sản phẩm đến cách xây dựng giá trị thương mại.

Trong khi đó, Anh Trai Say Hi về bản chất vẫn là dự án âm nhạc nội địa, quy tụ dàn nghệ sĩ hoạt động chủ yếu trong phạm vi Vpop, chưa có sức lan tỏa rõ rệt ra thị trường quốc tế. Mức giá 50 - 60 triệu đã bị nhận xét là “quá chát” so với mặt bằng chung của giới nghệ sĩ Việt. Việc một số cái tên như Dương Domic hay HIEUTHUHAI bị seller “thổi giá” card lên tận 80 - 100 triệu đồng càng khiến cộng đồng fan tranh cãi gay gắt, bởi điều đó được cho là vượt quá tầm ảnh hưởng thực tế của dự án.

Không ít netizen cảm thấy bất bình trước độ "ngáo giá" của một bộ phận fan Anh Trai Say Hi

Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này phản ánh cơn sốt ngắn hạn và tâm lý FOMO hơn là giá trị thực sự của những tấm card, vốn chỉ là sản phẩm merchandise đi kèm vé concert. Một bộ phận fan thậm chí bày tỏ sự thất vọng khi sản phẩm vốn chỉ mang tính kỷ niệm, lại bị biến thành hàng hóa thương mại với mức giá ngã ngửa.

Dù gây nhiều tranh cãi, thực tế không thể phủ nhận rằng những cái tên như HIEUTHUHAI, Dương Domic, Quang Hùng MasterD hay RHYDER hiện đang sở hữu lượng fan “phú bà” vô cùng chịu chi. Trong cộng đồng “Hi mom, Hi dad”, không thiếu những người hâm mộ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để sở hữu tấm card bo góc của idol yêu thích, bất chấp mức giá bị đánh giá là “ngáo”.

RHYDER

HIEUTHUHAI

hay Dương Domic sở hữu lượng fan "phú bà" đông đảo, sẵn sàng chịu chi những vật phẩm merchandise đắt đỏ

Hiện tượng này phản ánh rõ một thực tế: vấn đề không nằm ở giá trị thực của sản phẩm, mà nằm ở sức mua của fandom. Với những nghệ sĩ có fanbase mạnh về tài chính, chuyện “đu idol” đơn giản là ai có tiền thì sẽ đu - một bài toán cung cầu rất rõ ràng. Khi có người sẵn lòng bỏ tiền, seller đẩy giá là điều tất yếu.

Khi có người sẵn lòng bỏ tiền, seller đẩy giá là điều tất yếu

Concert Day 7 và 8 mở bán 10 hạng vé khác nhau, với mức giá dao động từ khoảng 150 đô (3,8 triệu đồng) đến 2,5 nghìn đô (gần 65 triệu đồng). Đối với hạng vé cao nhất, khán giả sẽ nhận được quyền lợi đặc biệt: gặp gỡ riêng và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. Địa điểm tổ chức là Planet Hollywood Theater - nhà hát có sức chứa lên tới 7 nghìn chỗ ngồi. Theo cập nhật từ BTC, chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi mở bán, 50% số vé đã được khán giả nhanh chóng “quét sạch”. Tính đến nay, hầu hết hạng vé đã sold-out Nhiều vé trong số đó thậm chí đã xuất hiện trên các hội nhóm, được rao bán lại với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc.

Trước khi Mỹ tiến, Anh Trai Say Hi đã trải qua tổng cộng 6 concert ở Hà Nội và TP.HCM, với hàng trăm nghìn khán giả tham dự. Sau tất cả, sức hút của dự án âm nhạc này vẫn chưa hề hạ nhiệt.