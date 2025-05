Tối 10/5, concert Anh Trai Say Hi D-6 đã chính thức kết thúc, khép lại mùa hè rực rỡ giữa 30 nam nghệ sĩ và người hâm mộ. Tại SVĐ Mỹ Đình vào lúc 20h, cơn mưa lớn trút xuống phủ trắng trời, khiến không ít khán giả gặp khó khăn trong công cuộc đu idol. Có người phải bỏ về sớm, có người được cõng đưa vào khu y tế do bị ngấm mưa lạnh.

Là đêm nhạc Anh Trai Say Hi mùa 1 cuối cùng, các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình để lưu giữ kỷ niệm cùng với fan, mặc cho điều kiện thời tiết gây cản trở chương trình. Trong lúc concert vẫn đang diễn ra dang dở, 1 Anh Trai có động thái bất ngờ trên MXH không khỏi gây tò mò cho khán giả.

Công Dương góp mặt trong đêm concert Anh Trai Say Hi D-6 ở Hà Nội

Chuyện là, "chàng trai thư giãn" Công Dương bị bắt gặp thảnh thơi đi sắm quần áo và… đồ lót vì bị dính mưa ướt toàn thân. Lối "tư duy ngược" này khiến netizen chỉ biết "cạn lời". Anh chàng không quên nhắn trên trang broadcast riêng là: "Rút kinh nghiệm đi diễn trời mưa đột ngột mà không mang đồ dự phòng".

Người ướt sũng, Công Dương đi sắm quần áo ngay giữa giờ concert đang diễn ra

Đây không phải là lần đầu tiên Công Dương "lẻn" ra ngoài trong lúc các Anh Trai khác đang biểu diễn tại các đêm concert khác. Trải qua 6 đêm diễn kéo dài hơn nửa năm qua, mỹ nam "an tĩnh" từng flex trốn đi vi vu như ăn phở, ăn bún bò và chè, hát karaoke và xem phim ở rạp chiếu.

Anh chàng liên tục "trốn làm" để vi vu ăn uống

Nhiều người phải khâm phục Công Dương, gọi vui anh là "chúa tể thời gian" khi có thể sắp xếp lịch trình đi chơi xen kẽ concert như vậy. Có người thích thú nhưng có người lại thấy việc làm trò của Công Dương có phần "thiếu muối". Một số bình luận nói rằng anh chàng là người nhạt nhất show.

Công Dương bị loại ở tập 5, là 1 trong số thí sinh phải ra về sớm trong show Anh Trai Say Hi. Do vậy, anh chàng không phải trình diễn quá nhiều tiết mục, khoảng trống giữa các tiết mục được cho là khá lớn nam diễn viên có thể hoạt động riêng tuỳ thích.

Công Dương dừng chân ở tập 5 Anh Trai Say Hi

Công Dương (tên thật là Công Văn Dương), sinh năm 1994, hoạt động với vai trò diễn viên VTV. Anh chàng góp mặt trong loạt phim truyền hình nổi tiếng như Nhà Trọ Balanha, Hãy Nói Lời Yêu ,... hay phim điện ảnh Trạng Quỳnh, Mùa Hè Đẹp Nhất hay mới đây nhất là Công Tử Bạc Liêu. Sở hữu diện mạo điển trai, từ gương mặt đến vóc dáng đều đáng ghen tị thế nhưng Công Dương lại mãi không tìm được chỗ đứng cho mình trong sự nghiệp. Khán giả cho rằng có lẽ Công Dương thiếu may mắn và chưa thực sự giỏi trong việc lựa chọn kịch bản nên mới liên tiếp gặt phải những thất bại trong nghề.

Công Dương, dù thế mạnh là diễn xuất, vẫn chưa thành công dù góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh có tiếng

