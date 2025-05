Đúng 8 giờ 18 phút sáng 13/5, đại nhạc hội VPBank K-Star Spark chính thức tung poster, xác nhận G-Dragon sẽ đến biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 21/6 tới đây.

Đứng sau sự kiện được mong đợi này là Ravolution Asia – đơn vị tổ chức tiên phong trong lĩnh vực lễ hội âm nhạc quốc tế tại Việt Nam. Với kinh nghiệm gần một thập kỷ kiến tạo những sân khấu quy mô lớn và không gian trình diễn đỉnh cao, Ravolution Asia tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối đưa các tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Poster chính thức công bố G-Dragon biểu diễn tại VPBank K-Star Park

Thông tin được công bố trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” trong cộng đồng yêu nhạc. Sau 13 năm kể từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam cùng BIGBANG trong liveshow năm 2012, cuối cùng “ông hoàng Kpop” cũng có dịp hội ngộ người hâm mộ Việt.

Với loạt bản hit mang tính biểu tượng cùng BIGBANG như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, hay các sản phẩm solo như Crooked, Crayon, Who You?, Untitled, 2014, G-Dragon không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn thiết lập vị thế vững chắc tại thị trường quốc tế. Loạt album/E.P solo như One of a Kind, COUP DE'TAT, Kwon Ji Yong,... đều lập kỷ lục doanh số, chiếm lĩnh các bảng xếp hạng Hàn Quốc và toàn cầu.

G-Dragon càn quét làng nhạc với album mới nhất sau 8 năm vắng bóng

Tái xuất làng nhạc cùng album phòng thu thứ 3 - Übermensch, G-Dragon càn quét mọi BXH âm nhạc. Thủ lĩnh BIGBANG còn khởi động World Tour cùng tên, tạo nên cơn sốt vé toàn châu Á. Vừa qua tại thánh đường Tokyo Dome, Nhật Bản G-Dragon làm nên lịch sử Kpop cùng 2 đêm diễn đông kín khán giả, thu hút gần 100 nghìn người. Biển lightstick choáng ngợp chứng minh đẳng cấp ông hoàng Kpop.

Chứng kiến những đêm diễn choáng ngợp của G-Dragon vừa qua, fan Việt vô cùng ao ước “anh Long” sẽ đến Việt Nam biểu diễn. Những ngày này, dân tình xôn xao trước thông tin siêu nhạc hội Kpop đổ bộ và G-Dragon có kế hoạch đến Hà Nội vào tháng 6.

"Anh Long" sẽ đến Hà Nội vào ngày 21/6 tới đây!

Và cuối cùng, ước mơ thành hiện thực. Việc tung poster G-Dragon vào đúng 8 giờ 18 phút cho thấy sự đặc biệt của nam thần tượng số 1 Hàn Quốc. Mọi hoạt động quan trọng của G-Dragon đều gắn liền với số 8, 18 và 88. Sân khấu đầu tiên tại Việt Nam sau 13 năm cũng không ngoại lệ.

Theo đó, G-Dragon sẽ chính thức trở lại Việt Nam, “phá đảo” SVĐ Mỹ Đình cùng siêu nhạc hội hot nhất mùa hè. Thông tin xác nhận, các VIP và FAM Việt lập tức vào cuộc, lên kế hoạch và sẵn sàng chi khủng cho cuộc chiến săn vé gặp thủ lĩnh BIGBANG. Với sức nóng và vị thế của ông hoàng Kpop, đại nhạc hội sắp tới sẽ là sân khấu âm nhạc được săn đón nhất, không ai có thể bỏ lỡ.

Thông tin về đại nhạc hội VPBank K-Star Spark sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật.