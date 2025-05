20 giờ tối 12/5, MIN tái xuất làng nhạc cùng MV (từng là) BOYFRIEND, GIRLFRIEND. Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức của MIN sau gần 3 năm kể từ album đầu tay 50/50 phát hành vào hè năm 2022. Vắng bóng thời gian này, MIN khiến khán giả vô cùng "nóng ruột" dù cô vẫn góp giọng trong một vài bài hát của Kai Đinh. Tần suất hoạt động quá thấp làm nhiều người đặt ra câu hỏi thắc mắc về tình trạng của MIN, nhất là khi ồn ào tình cảm nổ ra vào năm ngoái.

Vì lý do này, khi MIN thông báo trở lại cùng MV mới, người hâm mộ vô cùng vui mừng. Theo thông tin từ ekip, MV lần này là single mở đường cho album phòng thu thứ 2, fan lại càng phấn khích.

MIN - MV (từng là) BOYFRIEND, GIRLFRIEND

Lần trở lại này, MIN tiếp tục kết hợp với Khắc Hưng. (từng là) BOYFRIEND, GIRLFRIEND là một bản phối pop có giai điệu catchy, dễ nghe qua giọng ca của MIN càng thêm phần thu hút. Bài hát mang thông điệp tích cực hậu chia tay. Dù cô gái vẫn rất yêu bạn trai, nhưng cô chấp nhận sự chia ly, như "chuyện gì sẽ đến phải đến". MIN cám ơn đối phương vì "đã từng là niềm tự hào của em, cả cuộc đời của em". Đã từng đau khổ, nhưng ngày mai sẽ tốt hơn.

Thông điệp ca khúc càng khiến cho khán giả xót xa khi nhớ lại chuyện tình công khai gần nhất của MIN - rapper 16 Typh. Và cũng thầm cám ơn vì MIN đã trở lại với tâm thế của một cô gái trưởng thành, dám đối diện với sự tan vỡ.

MV của MIN được đầu tư chỉn chu đến từng khung hình, quay tại Thái Lan. Nữ ca sĩ đóng cặp với hot boy Nhật Bản Kento Kimishima. Những khung hình cả hai xuất hiện chung cực kỳ tình tứ, cảm xúc ngập tràn. MIN và Kento hóa thân thành cặp đôi yêu nhau thắm thiết. MIN và trai Nhật không ngại ôm ấp, thậm chí hôn môi đắm đuối.

Ý tưởng cho MV được lấy cảm hứng từ chủ đề sci-fi khoa học viễn tưởng. MIN xây dựng một "Thiên đường" là nhà tù được bao quanh bởi những bức tường lạnh lẽo, cô gái bị cô lập. Nam chính xuất hiện như một ánh sáng cứu rỗi, là người đã đưa cô ra khỏi nhà tù ấy, mang đến những tháng ngày tươi đẹp và đầy hạnh phúc. Niềm vui ngắn ngủi khi MIN dần nhận ra rằng, người bạn đồng hành là người của tổ chức và cũng chính anh đã mang cô quay trở lại với sự thống khổ mà cô từng cố gắng thoát ra. Sau tất cả những ký ức mơ hồ, chưa một giây nào MIN được rời khỏi nhà tù giam cầm cô. Ánh mắt thất thần cuối MV gây ám ảnh.

Visual của MIN gây chú ý. Mỗi lần xuất hiện, MIN luôn khiến khán giả tranh luận vì khuôn mặt lúc thì thay đổi khó nhận ra, lúc lại đơ cứng. Nhiều người đồn đoán nữ ca sĩ can thiệp thẩm mỹ quá đà. Nhưng không thể phủ nhận, MIN luôn giữ được thần sắc tươi tắn, trẻ trung, phong cách thì năng động ưa nhìn không khác gì idol thế hệ mới. Trong MV này, MIN cũng giữ nguyên phong cách trẻ trung. Tạo hình tóc cam cắt ngắn không khác gì nhân vật truyện tranh.

Từ âm nhạc đến hình ảnh, MIN đã mang đến 1 MV chỉn chu, có lớp lang câu chuyện. Bài hát mơia nghe lần đầu sẽ thấy khó vào, phải nghe nhiều lần mới thấy bắt tai. Dù ca khúc được nhận xét là "chưa đủ wow" nhưng hứa hẹn sẽ mang đến thành tích nhạc số ổn định cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra giai điệu (từng là) BOYFRIEND, GIRLFRIEND có phần tương đồng với bản hit toàn cầu we can't be friend (wait for your love) của Ariana Grande.

Về MV, sản phẩm của MIN có nhiều khung hình trùng ý tưởng với Ariana Grande. Nhiều người đặt nghi vấn, liệu có khi nào MIN yêu thích và tham khảo ý tưởng từ tiểu diva nước Mỹ hay không. Một lần nữa MIN vướng nghi vấn sao chép. Hiện chủ đề này thu về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH.