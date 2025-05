Bước ra từ sân chơi Vietnam Idol 2012 với vị trí Top 10 chung cuộc, Thanh Hưng có bước đệm khá vững chân để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau vài năm loay hoay tìm hướng đi phù hợp, Thanh Hưng bất ngờ gây sốt khắp BXH nhạc Việt với bản hit Sai Người Sai Thời Điểm. Sau đó, anh chàng tiếp tục thành công với chuỗi ca khúc như Đúng Người Đúng Thời Điểm, Lao Tâm Khổ Tứ, Thay Tôi Yêu Cô Ấy, Tệ Thật, Anh Nhớ Em… Cái tên Thanh Hưng nổi đình đám nửa cuối Vpop 2010, được khán giả gọi với danh xưng “thánh sầu 2”, bên cạnh Mr. Siro. Ở thời điểm hiện tại, dù sức hút đã giảm nhưng anh chàng vẫn chăm chỉ làm nhạc.

Thanh Hưng trưởng thành từ Vietnam Idol, nổi tiếng với nhiều bản hit ngôn tình bi luỵ

Đúng Người Đúng Thời Điểm - Thanh Hưng

Mới đây, Thanh Hưng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái liên quan đến 1 tiết mục Anh Trai Say Hi. Cụ thể, nam ca sĩ bức xúc tố NSX Anh Trai Say Hi đã bất cẩn trong việc soạn lời hát chính xác cho ca khúc Đóa Phù Dung Cuối Cùng - do anh sáng tác cho Đức Phúc. Được Quán quân Giọng Hát Việt 2015 đem đến gameshow, tiết mục vừa hát, vừa múa đôi với Hùng Huỳnh hiển thị 1 đoạn lyrics: “Phù dung bay theo hóa kiếp đường mở lối”.

Nam ca sĩ bức xúc vì lời bài hát gốc bị soạn thảo sai, dẫn đến việc không ít video ca nhạc về ca khúc này cũng mắc lỗi sai lyrics này

Đáng nói, lyrics gốc lại là “Phù dung bay theo mưa kín đường mờ lối”. Anh bày tỏ nỗi thất vọng, cho rằng BTC đã mắc lỗi sai trong quá trình soạn thảo, đồng thời không hỏi lại tác giả và ca sĩ trình diễn. Bởi chỉ 1 vài từ bị thay đổi, ý tứ hay nội dung câu hát, thậm chí toàn bài hát sẽ bị đảo lộn.

Không ít video hiển thị phần lời sai này

Phù dung vốn là loài hoa chóng nở tối tàn. Đặt vào bối cảnh bài hát có thể hiểu, phù dung tượng trưng cho cuộc tình đậm sâu, nồng nhiệt nhưng lại tan vỡ nhanh chóng. Phù dung giăng kín bầu trời trong cơn mưa, che lấp đi đường lối - hay làm phai nhòa đi tương lai giữa 2 người yêu nhau. Nói phù dung “hóa kiếp đường mở lối” quả thực không có nghĩa, khiến người xem có mường tượng được bức tranh đầy đủ của bài hát.

Thanh Hưng tiết lộ anh phải đi đi lại lại khắp cõi mạng để sửa lại lời dưới mỗi bài đăng liên quan đến tiết mục Đóa Phù Dung Cuối Cùng trong Anh Trai Say Hi. Nam ca sĩ chia sẻ: “Chỉ vì 1 người làm việc ở phía chương trình soạn thảo Anh Trai Say Hi đã sai, không đặt câu hỏi tác giả và ca sĩ thực hiện. Mà bây giờ, 1 người bị OCD trong âm nhạc như mình phải đi khắp cõi mạng sửa lời để không làm người nghe hiểu lệch ý nghĩa của câu hát và nội dung bài”.

Chính chủ còn phải khổ sở đi bình luận khắp MXH để giải thích cho netizen

Sân khấu Đóa Phù Dung Cuối Cùng đã được phát sóng từ tháng 9 năm ngoái, đồng nghĩa với việc Thanh Hưng đã phải đi “đòi lại công bằng” cho sáng tạo của mình hơn nửa năm qua. Đến thời điểm hiện tại, video được đăng tải trên kênh chính thức của đơn vị giải trí tổ chức Anh Trai Say Hi vẫn có động thái thay đổi lyrics.

Lyrics là 1 phần tối quan trọng trong bài hát, thể hiện thông điệp, cảm xúc và ý đồ nghệ thuật của nhạc sĩ. Khi lời bị soạn thảo sai, dù vô tình hay cố ý, có thể làm thay đổi nội dung ban đầu của ca khúc, dẫn đến việc hiểu sai hoặc làm mất đi giá trị tinh thần của tác phẩm. Sự việc này đặt ra vấn đề đề cao sự cẩn thận và tôn trọng đối với người làm nhạc để bảo vệ giá trị nghệ thuật từ các sản phẩm gốc.

Sau hơn nửa năm, phần lyrics vẫn chưa được thay đổi, dù Thanh Hưng đã cố gắng "than trời"

Sau 1 tháng trình diễn trên show Anh Trai Say Hi, MV chính thức cho Đóa Phù Dung Cuối Cùng được Đức Phúc ra mắt. Ca khúc khai thác chất liệu âm nhạc dân tộc với mật độ cao, với những âm thanh đàn nguyệt, đàn nhị…. Phần múa đương đại giữa Đức Phúc - Hùng Huỳnh - Đăng Quân tình tứ nhưng mãnh liệt, nhưng không quá phức tạp về mặt vũ điệu, các động tác khá đơn giản. Sự hỗ trợ trong múa của Hùng Huỳnh làm tăng thêm sự hấp dẫn cho phần trình diễn của Đức Phức. MV hiện đã thu về hơn 6 triệu view trên nền tảng YouTube.