Màn tái xuất ngập trong cáo buộc đạo nhái

Khuya 8/5, i-dle (tên cũ là (G)I-DLE) tung MV mới girlfriend, mở đường cho era kỷ niệm 7 năm thành lập nhóm. Trước đó, nhóm nữ nhà CUBE đã tuyên bố đổi tên, từ (G)I-DLE, bỏ chữ “G” chỉ còn i-dle. Ngoài ra, i-dle còn phát hành bản remake 9 ca khúc cũ thời còn Soojin với phiên bản 5 thành viên, loại bỏ giọng hát của cựu thành viên đã rời nhóm vì scandal bạo lực học đường.

MV girlfriend - i-dle

Động thái này của i-dle gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng fan. Nhưng nhìn sự việc ở góc độ thực tế, fan đưa ra giải thích rằng i-dle vốn dĩ là tên gốc của nhóm, nhưng vì nó quá phổ biến với một nhóm nhạc mới debut nên phải thêm (G) để có thể dễ dàng tìm kiếm. Hiện tại, khi nhóm đã có độ nhận diện nhất định và ở cột mốc đặc biệt sau khi tái ký, 5 cô gái không còn giới hạn bản thân trong việc được xác định là nhóm "con gái", "phụ nữ" hay bất kỳ giới tính nào khác.

i-dle cá tính trong MV mới

Do đó, màn comeback lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc định vị thương hiệu cho i-dle. Tên dự án cũng là “we are”, thể hiện tham vọng định danh rõ nét của nhóm nữ gen 4 nhà CUBE hậu tái ký hợp đồng.

Màn comeback “tái định danh” của i-dle đã vấp phải vô số ý kiến trái chiều

Chỉ mới ra MV mở đường, màn comeback “tái định danh” của i-dle đã vấp phải vô số ý kiến trái chiều. MV girlfriend có hình ảnh cá tính, âm nhạc bắt tai nhưng mới thu về 5 triệu lượt xem sau hơn nửa ngày lên sóng. Suốt 7 năm sự nghiệp, i-dle luôn bị xem nhẹ, từng bị gọi là “nhóm nữ tầm trung”. Nay, i-dle bị gọi là nhóm nhạc ám ảnh với đạo nhái.

Loạt ảnh concept của era “we are idle” bị so sánh với concept mini album Accidentally On Purpose - Seulgi (Red Velvet)

Tạo hình của Miyeon i-dle (bên trái) thậm chí còn "sao y" Seulgi (bên phải) khiến người xem khó nhận ra 2 nữ idol

i-dle đang vấp phải chỉ trích dữ dội. Loạt ảnh concept của era “we are idle” bị so sánh với concept mini album Accidentally On Purpose - Seulgi (Red Velvet). Mini album của Seulgi phát hành hồi tháng 3 năm nay, được đội ngũ sáng tạo nhà SM dày công chuẩn bị. Nữ idol cũng trực tiếp tham gia vào khâu ý tưởng. Loạt ảnh mới của i-dle có sự tương đồng với Seulgi đến 80%, từ màu sắc, tạo dáng cho đến phong cách ăn mặc. Điều này khiến không ít fan SM bất bình, cáo buộ i-dle và team sáng tạo cố tình bắt chước.

i-dle còn dính nghi vấn “xào nấu” cách PR album Cosmic của Red Velvet

Chưa dừng lại, i-dle còn dính nghi vấn “xào nấu” cách PR album Cosmic của Red Velvet. Liên tiếp bị tố đạo nhái, đạo diễn hình ảnh của i-dle đã ẩn ý về việc concept của nhóm được chuẩn bị từ hồi cuối 2024 - đầu 2025, ngầm phủ nhận nghi vấn bắt chước. Song giải thích này không thể thuyết phục được một bộ phận fan Kpop khắt khe. Cư dân mạng liệt kê những tranh cãi trong quá khứ của i-dle, khẳng định đây không phải lần đầu i-dle vay mượn hình ảnh của nghệ sĩ khác.

BLACKPINK từng là “nạn nhân”

Cuối năm 2023, (G)I-DLE biểu diễn tại Jingle Ball LA. Xuất hiện trong outfit đen mạnh mẽ theo phong cách chiến binh, (G)I-DLE đã mang đến cảm giác tương đồng với BLACKPINK từ mặt tạo hình. Đáng nói hơn cả, sân khấu Jingle Ball LA của (G)I-DLE còn bị tố cố tình sao chép intro How You Like That iconic của BLACKPINK tại Coachella.

(G)I-DLE bị tố tham khảo cách BLACKPINK biểu diễn

Trưởng nhóm Soyeon đảm nhận vai trò khuấy động. Câu nói "What's up Jingle Ball, that it’s (G)I-DLE" lặp lại gần như hoàn toàn ngữ điệu, tông giọng lên xuống của Jennie trong câu nói "Let me hear you f***ing scream". Cùng với động tác phối hợp các thành viên, phần intro của (G)I-DLE bị cư dân mạng chỉ ra giống BLACKPINK đến 80%, không thể là sự trùng hợp.

(G)I-DLE bị nhiều fan Kpop chỉ trích vì cố tình sao chép phong cách biểu diễn của BLACKPINK

(G)I-DLE bị nhiều fan Kpop chỉ trích vì cố tình sao chép phong cách biểu diễn của nhóm nhạc khác. Chưa kể, intro của BLACKPINK tại Coachella có độ lan toả cực khủng, trở thành màu sắc riêng biệt. Trưởng nhóm Soyeon thu về nhiều ý kiến tiêu cực vì cố tình sao chép Jennie, định hướng nhóm theo hình ảnh của BLACKPINK. Đâu cũng là một trong những “phốt” sao chép ồn ào nhất của (G)I-DLE.

Phốt đạo nhạc ồn ào một thời

Đầu năm 2022, Soyeon - trưởng nhóm và cũng là người sáng tác toàn bộ âm nhạc cho i-dle vướng vào tranh cãi đạo nhạc. Ồn ào nổ ra xoay quanh ca khúc SUN - tác phẩm do cô sáng tác cho chương trình My Teenage Girl (MBC). Theo netizen, ca khúc này có sự tương đồng với bài Wave của ATEEZ phát hành năm 2019. Điều đáng nói, credit của nhóm sản xuất Wave - Eden-ary - lại được CUBE tự ý thêm vào SUN mà chưa có sự đồng ý từ chính chủ.

Sáng tác của Soyeon bị tố đạo nhạc ATEEZ

Công ty quản lý i-dle thừa nhận sự giống nhau giữa hai bài hát, nên đã quyết định ghi nhận nhà sản xuất ban đầu trong tác quyền. Soyeon đã gửi yêu cầu đến nhóm sản xuất để đề nghị thay đổi credit, tuy nhiên phía công ty của Eden-ary phản đối điều này. Mặc dù vậy, bài hát SUN đã được gửi đi phát hành nên vẫn tiếp tục ra mắt như kế hoạch mà không có sự cân nhắc ý kiến của bên công ty quản lý. Thời điểm ấy, CUBE và Soyeon phải xin lỗi vì tự ý sửa đổi credit bài hát mà không thảo luận cụ thể với tác giả.

CUBE và Soyeon phải xin lỗi vì phốt đạo nhạc

Vì ồn ào đạo nhái Red Velvet mà loạt “phốt” trong quá khứ của i-dle bị cư dân mạng “đào” lại. Dù chưa có bất kỳ kết luận nào xoay quanh cáo buộc đạo nhái của i-dle với Red Velvet, nhưng sự vụ này cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh “tự sản xuất” của nhóm, nhất là trong thời điểm comeback quan trọng.

Fan Kpop cho rằng, nếu muốn thực sự được ghi nhận như 1 trong những nhóm nữ tiêu biểu, i-dle và công ty cần nghiêm túc nhìn nhận lại chiến lược hình ảnh và âm nhạc

Fan Kpop cho rằng, nếu muốn thực sự được ghi nhận như 1 trong những nhóm nữ tiêu biểu, i-dle và công ty cần nghiêm túc nhìn nhận lại chiến lược hình ảnh và âm nhạc. Không thể cứ mãi vay mượn mỗi nơi một chút, rồi lập lờ để fanwar nổ ra giữa các fandom. Trên hết, bản thân nghệ sĩ và công ty cần tôn trọng tác quyền.