Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa, concert Anh Trai Say Hi D-6 sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình - cũng là địa điểm tổ chức đêm nhạc thứ 3 và 4 vào tháng 3. Đây sẽ là concert cuối cùng của 30 nam nghệ sĩ, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ tới trải nghiệm bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn.

Trước thềm nhạc hội, kiếp nạn tiếp tục “rơi từ trên trời rơi xuống” khiến cộng đồng “Hi mom, Hi dad” có 1 phen nhốn nháo. Cụ thể, RHYDER vì gặp chấn thương ở chân, đang phải tĩnh dưỡng sức khoẻ và hạn chế vận động, di chuyển mạnh. Vì thế, phân đoạn RHYDER thể hiện trong tiết mục hot hit I’m Thinking About You sẽ do Captain Boy đảm nhiệm thay cho đàn anh.

Captain Boy sẽ thay thế phần trình diễn I'm Thinking About You

cho RHYDER ở đêm concert Anh Trai Say Hi cuối cùng

Mọi chuyện vốn đơn giản, không có gì đáng nói nếu như một bộ phận Flash - FC RHYDER, không bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng Captain Boy “nẫng tay trên” idol của mình. Một đoạn video ngắn ghi lại phần tổng duyệt I’m Thinking About You, cho thấy đoạn “nhấp nhô trên nhạc DG House” của RHYDER đã bị thay thế bởi câu hát “Captain Boy bay tới đây”. Dù vậy, ở một đoạn video khác, cả 2 phần lời đều xuất hiện trong bài nên có thể BTC đã remix lại để thể hiện sự tôn trọng tới cả RHYDER lẫn Captain Boy.

Đoạn video ghi lại phần hát của Captain Boy trong tiết mục I'm Thinking About You dấy lên tranh cãi

Một bộ phận Flash bất bình khi Captain Boy đảm nhận phần hát của RHYDER

Điều khiến một bộ phận Flash không hài lòng là họ đã bỏ tiền bạc, sắp xếp thời gian để tới ủng hộ RHYDER, được trông thấy RHYDER cháy hết mình với những sân khấu làm nên tên tuổi trong Anh Trai Say Hi. Dù có đang gặp khó khăn trong việc đi lại, họ vẫn mong muốn được thấy anh chàng say mê ca hát, kể cả phải ngồi trên ghế.

Được biết, không chỉ I’m Thinking About You, Captain Boy sẽ thay thế RHYDER ở cả 2 tiết mục là Regret và Ngáo Ngơ. Đây đều là những ca khúc đình đám trong gameshow, góp phần gây dựng hình ảnh RHYDER như hiện tại. Sự xuất hiện của Captain Boy trong vai trò RHYDER bị cho là làm xáo trộn tinh thần, vibe bài hát gốc.

Theo một số fan có mặt tại buổi tổng duyệt, Captain Boy sẽ đảm nhận 3 bài có RHYDER

Một số fan quá khích còn tuyên bố sẽ pass lại vé vì họ đến đây để xem RHYDER trình diễn, không phải Captain Boy hay ai khác. Họ cho rằng BTC đang không tôn trọng người hâm mộ, đồng thời yêu cầu để backtrack hay RHYDER ngồi trên sân khấu hoặc sau cánh gà hát, miễn là giọng hát của anh vẫn cất lên mỗi khi tới phân đoạn của anh.

Có người còn tuyên bố pass lại vé vì không thấy được sự tôn trọng từ BTC

Hiện, cộng đồng mạng đang chia ra 2 phe tranh cãi. 1 bên không mấy thích thú trước vai trò “thế chỗ” của Captain Boy, đồng thời vừa bức xúc vừa thất vọng vì không thể thấy RHYDER trình diễn đầy đủ tiết mục trong buổi concert Anh Trai Say Hi cuối cùng. Bên còn lại thì giải thích không phải do Captain Boy “cướp” hay đòi hỏi thay thế RHYDER, vì dù gì anh cũng không liên quan đến những tiết mục kể trên. Quyết định này hiển nhiên phải có sự đồng thuận giữa NSX và chính RHYDER.

MXH chia ra làm 2 luồng ý kiến trái chiều

RHYDER chắc hẳn phải rất tin tưởng Captain Boy mới nhờ cậu hỗ trợ mình, để đêm nhạc D-6 được diễn ra trọn vẹn. Ở ngoài đời, cả 2 nghệ sĩ trẻ đều là anh em thân thiết, có nhiều khoảnh khắc, tương tác gần gũi, hài hước. Hội fan couple RHYDER - Captain Boy cũng đông đảo không kém, không ngừng “đẩy thuyền” 2 anh chàng.

Trước ồn ào không hồi kết trên MXH, RHYDER đã kịp lắng nghe tới tiếng nói của các fan. Anh trấn an fan rằng concert sắp tới sẽ chút thay đổi bất khả kháng, và đã được thống nhất với BTC. Anh tiết lộ phần trình diễn của mình sẽ có sự hỗ trợ từ anh em trong show, sắp xếp tiết mục 1 cách hợp lý nhất.

Ngoài ra, RHYDER cũng hy vọng người hâm mộ sẽ đón nhận mình và những người hỗ trợ anh một cách chân thành, vì tất cả đã bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết cho đêm nhạc lần này. “Đỉnh lưu gen Z” nhấn mạnh anh vẫn sẽ có mặt, vẫn biểu diễn và cổ vũ hết mình cho anh em nghệ sĩ tại buổi concert cuối cùng này.

Nguyên văn bài chia sẻ của RHYDER:

Zậy là concert cuối ở Việt Nam òi. Hôm nay mọi người đã checkin ở photobooth hay ghé food truck chưaaaaa? Chuẩn bị sẵn sàng cho đêm mai chưaaaaa? Mình biết sẽ có một vài điều khiến mọi người bất ngờ vì một số phần trong đêm mai được sắp xếp lại khác đi so với những lần biểu diễn trước vì những điều bất khả kháng. Những thay đổi này đã được bàn bạc và thống nhất với BTC để có những sắp xếp phù hợp cho phần xuất hiện của mình trong đêm diễn và một vài phần sẽ có hỗ trợ từ anh em. Rất mong mọi người sẽ đón nhận những điều mới mẻ này bằng sự thông cảm và yêu thương vì những người hỗ trợ mình trong quá trình chuẩn bị đã thực sự dành nhiều tâm sức để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bọn mình tin rằng những thay đổi này sẽ giúp giữ vững tinh thần và năng lượng của buổi diễn. Dù có thay đổi, mình vẫn sẽ có mặt, vẫn biểu diễn, vẫn cổ vũ anh em và cùng mọi người cháy hết mình tại đêm concert cuối cùng này. Cảm ơn FLASH và khán giả của Anh Trai Say Hi vì đã luôn đồng hành cùng mình. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến chương trình Anh Trai Say Hi vì đã giúp mình tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt suốt hành trình vừa qua Hy vọng chúng ta sẽ khép lại chặng đường này trọn vẹn nhất có thể nhé. We say hi never say goodbye. RHYDER

Bài đăng của RHYDER giúp mọi chuyện đều đã được sáng tỏ. Không có chuyện Captain Boy cố tình thay thế RHYDER hay cướp hit, mà chính RHYDER nhờ cậu em trai giúp đỡ mình hoàn thiện các tiết mục. “Hoà bình” giờ đây đã được tái thiết lập, nội chiến giữa 2 nhà dần dịu đi. Các bài đăng chỉ trích Captain Boy cũng đã bị xoá đi không ít, có người còn lên tiếng xin lỗi Captain Boy vì đã nặng lời.

Hoà bình giữa 2 bên đang dần trở lại

Nhớ lại trước giờ G concert D-5, FC HURRYKNG và Dương Domic cũng “chiến” nhau tơi bời. Cụ thể 1 bạn fan tố Goose (tên fandom HURRYKNG) đã gỡ cờ phướn hay banner Dương Domic, đang được treo trên cột điện, và đặt cạnh… thùng rác. Cờ phướn HURRYKNG được thay vào đó và người này còn chụp lại, quay hình làm bằng chứng.

1 bạn fan tố Goose (tên fandom HURRYKNG) đã gỡ cờ phướn hay banner Dương Domic, đang được treo trên cột điện, và đặt cạnh… thùng rác

Trước cơn bão “đấu đá”, một số netizen đã lên tiếng phân bua, cho biết lỗi này không thuộc về bất kỳ cá nhân nào trong fandom HURRYKNG. Bằng chứng là 1 vài đoạn video cho thấy lực lượng dân phòng và bên thi công đã gỡ xuống các cờ phướn, banner được treo trên các cột điện địa phương. Có thể hiểu đây là hành động để giữ gìn vệ sinh, tránh gây rối trật tự nơi công cộng và thuận tiện triển khai công tác làm đường xá, nhà cửa. Nhiều bình luận cũng cho rằng, việc treo banner, cờ phướn mà chưa có sự cho phép của lực lượng chức năng thì kết cục cũng sẽ bị tháo xuống là điều dễ hiểu.