Tình hình nội chiến FC căng thẳng ngay trước giờ G diễn ra concert Anh Trai Say Hi D-5

Đếm ngược vài giờ nữa, buổi concert Anh Trai Say Hi D-5 sẽ chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Đêm nhạc dự kiến sẽ chứng kiến màn đổ bộ của hàng chục nghìn người hâm mộ từ các tỉnh thành trên cả nước tới “bung xõa”, chung vui cùng không khí sôi động với idol. Thời gian qua, thông tin Phạm Anh Duy - Gin Tuấn Kiệt - Quang Trung xác nhận vắng mặt khiến đội hình 30 Anh Trai không toàn vẹn nhưng điều đó không thể ngăn cản bữa tiệc âm nhạc Say Hi sắp tới.

Các Anh Trai tập trung tổng duyệt cho đêm concert D-5

Trước thềm concert cận kề, một bạn fan Dương Domic đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi khó hiểu của FC HURRYKNG. Cụ thể, người này tố Goose (tên fandom HURRYKNG) đã gỡ cờ phướn hay banner Dương Domic, đang được treo trên cột điện, và đặt cạnh… thùng rác. Cờ phướn HURRYKNG được thay vào đó và người này còn chụp lại, quay hình làm bằng chứng.

Bài đăng tố cáo FC HURRYKNG gỡ cơ phước Dương Domic và thay bằng cờ phước idol của mình

Sự việc này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ lên hành vi bị cho là “chơi bẩn”, “khó chấp nhận” của FC HURRYKNG. Đây được coi là sự thiếu tôn trọng, có thể gây lục đục nội bộ giữa fandom 2 bên, thậm chí kéo theo tranh luận từ nhiều FC Anh Trai khác. Tuy nhiên, một số fan đã lên tiếng phân bua, cho biết lỗi này không thuộc về bất kỳ cá nhân nào trong fandom HURRYKNG.

Đoạn video ghi lại cờ phớt của Dương Domic bị đặt cạnh thùng rác (Nguồn: @le.phuonq_07)

Để làm rõ việc banner bị tháo xuống, netizen đăng tải 1 vài đoạn clip cho thấy họ đã bắt gặp lực lượng dân phòng và bên thi công gỡ xuống các cờ phướn, banner được treo trên các cột điện địa phương. Có thể hiểu đây là hành động để giữ gìn vệ sinh, tránh gây rối trật tự nơi công cộng và thuận tiện triển khai công tác làm đường xá, nhà cửa. Nhiều bình luận cũng cho rằng, việc treo banner, cờ phướn mà chưa có sự cho phép của lực lượng chức năng thì kết cục cũng sẽ bị tháo xuống là điều dễ hiểu.

Nhiều bình luận lên tiếng giải thích sự thật đằng sau vấn đề này

Nội chiến hóa hiểu lầm, fan 2 bên cũng đã nguôi ngoai hết, quyết định bình tĩnh lại bắt tay làm hòa. Một vài ý kiến chỉ ra nếu đã xin phép được treo cờ phướn, FC 2 nhà nên liên hệ tới ủy ban hay nhà chức trách có thẩm quyền để họ nắm bắt được sự việc và đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất.

Một số bình luận của netizen:

- Cái này không phải lỗi của FC nào cả. FC đã được phép treo cờ phướn rồi nhưng lại bị gỡ xuống như vậy. Không phải FC khác gỡ xuống rồi treo lên đâu ạ.

- Đã xin rồi mà vẫn có dân phòng đi hạ xuống thì bạn cầm giấy phép tới uỷ ban tường trình lại để phường nắm được nha.

- Ủa cái này các bạn đã xin phép hết rồi mà, sao dân phòng lại đi thu?

- Đây là do bên thi công chứ có phải do team fan của HURRYKNG đâu? Với lại người đăng bài kia cũng xoá và lên bài xin lỗi rồi á.

- 2 bên FC đã giải quyết xong với nhau. Ai hiểu lầm FC HURRYKNG đã xin lỗi rồi.

Concert Anh Trai Say Hi D-5 sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay 21/3. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn fan đã có mặt tại khu vực diễn ra chương trình để xếp hàng chờ được vào trong. Có thể thấy, dù đã tổ chức sang buổi diễn thứ 5 nhưng Anh Trai Say Hi vẫn giữ được sức hút lớn đối với cộng đồng “Hi mom, Hi dad”.