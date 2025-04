Mới đây, 1 đoạn video Neko Lê reaction tới MV Giờ Thì Ai Cười của HIEUTHUHAI gần 2 năm trước bất ngờ viral trở lại trên MXH. Bên cạnh đưa ra nhận xét về phần nội dung lẫn âm nhạc, lyrics cũng là điều thu hút sự chú ý từ Neko Lê.

Đoạn video reaction gây tranh cãi toàn cõi mạng của Neko Lê

“Miệng m** chê nhưng thâm tâm thì lại ước… Đã bao nhiêu lâu t** phải nghe mỗi 1 câu là rapper thì chỉ nên tập trung vào rap” - Neko Lê cho rằng việc HIEUTHUHAI tham gia gameshow không có gì là sai trái khi sự nổi tiếng dù gì cũng là mục tiêu đối với nghệ sĩ khi dấn thân vào showbiz.

Anh chia sẻ: “Có rapper nào ở Việt Nam nói là không muốn giống như HIEUTHUHAI không? Ai cũng muốn được như HIEUTHUHAI mà cứ thấy chê người ta, luôn chỉ trích HIEUTHUHAI nổi tiếng nhờ gameshow. Thử xem bao nhiêu người chơi gameshow, có phải ai cũng được nổi tiếng như HIEUTHUHAI đâu”.

Neko Lê cho rằng rapper nào ở Việt Nam cũng muốn giống như HIEUTHUHAI

Neko Lê công nhận thành công của HIEUTHUHAI trong lĩnh vực gameshow, đồng thời khẳng định không ít rapper Việt mong muốn có được sự thành công đó. Tuy nhiên, nhận định này đang dấy lên tranh cãi lớn trên các nền tảng trực tuyến.

HIEUTHUHAI từ lâu đã định vị bản thân là 1 rapper hoạt động theo hướng nghệ sĩ giải trí và anh đã - đang thành công trên con đường này. HIEUTHUHAI hiểu bản thân cần gì và phải làm gì. Hình ảnh của HIEUTHUHAI rất được lòng công chúng, ngoan hiền, trong sạch và có các sản phẩm được giới trẻ yêu thích - khác phần đông các rapper thường gắn liền với hình ảnh gai góc, đời tư phức tạp, thường rap về những góc khuất cuộc đời. Nhờ vào việc tham gia những chương trình giải trí như 2 ngày 1 Đêm, 7 Nụ Cười Xuân, Anh Trai Say Hi…. HIEUTHUHAI đã bước lên hàng ngũ mainstream, có sức ảnh hưởng lớn đối với khán giả đại chúng.

HIEUTHUHAI trở thành ngôi sao trẻ được săn đón nhất nhì hiện nay nhờ tham gia nhiều gameshow ăn khách

Tuy nhiên, không phải rapper nào cũng lựa chọn con đường như HIEUTHUHAI, và “thèm muốn” thành công như của HIEUTHUHAI theo cách Neko Lê đang nói. Hoạt động trong giới underground, các rapper có thể thỏa sức thể hiện cái tôi âm nhạc - nghệ sĩ tính của bản thân thông qua nhiều cách thức khác nhau, nhiều kĩ thuật rap khác nhau, với chủ đề đa dạng mở rộng hơn. Họ trút ra những cảm xúc, muộn phiền về mọi khía cạnh trong cuộc sống vào những câu từ, bản nhạc mà không sợ bị phán xét. Từ đây, âm nhạc của họ cũng đa sắc màu và cho thấy sự phát triển của cộng đồng Rap - Hip-hop tại Việt Nam đa dạng hơn nhiều.

Nhiều rapper không muốn bước ra khỏi vùng an toàn, tiến vào nền giải trí đại chúng. Họ có những góc khuất mà khán giả không quen thuộc, giữ lại cho mình chút gì đó riêng tư, cá nhân để được thể hiện trong cộng đồng Hip-hop underground. Những “cây cổ thụ” trong giới underground như Anh Mac, Skyler, DSK, Acy… đã đóng góp nhiều và góp phần đặt nền móng cho giới Hip-hop nước nhà. Họ không đi theo hướng gameshow để khuyếch đại tên tuổi mạnh mẽ hơn, thay vào đó là đứng đằng sau hoạt động bên ngoài tầm phủ sóng mainstream.

DSK

Anh Mac

Vì thế, không thể nói rằng sự nổi tiếng là đích đến cuối cùng mà tất cả các rapper nhắm đến. Có rất nhiều rapper đi con đường khác với HIEUTHUHAI. Việc tham gia gameshow càng không phải là cách họ nghĩ đến để đánh bóng tên tuổi. Sự khác biệt của HIEUTHUHAI so với những underground rapper là định hướng sự nghiệp.

Câu nói của Neko Lê gây ra 2 luồng ý kiến tranh cãi. Một bên đồng tình rằng HIEUTHUHAI nổi tiếng nhờ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng được, miễn không phạm pháp hay sử dụng chiêu trò để đi lên. HIEUTHUHAI còn có một hình tượng sạch, tính cách dễ chịu, chăm chỉ nỗ lực vươn lên nên phù hợp làm thần tượng giới trẻ. Bên còn lại thì cho rằng HIEUTHUHAI chưa thể hiện tốt được ở chính sở trường của mình là rap. Các sản phẩm âm nhạc chưa thuyết phục về mặt chuyên môn.

Suốt thời gian qua, HIEUTHUHAI bị gán mác là “rapper gameshow”. Nhiều fan rap Việt không phục trước những ca khúc mà HIEUTHUHAI cho ra mắt, họ cho rằng kỹ năng rap của Hiếu còn yếu nhưng lại “phất lên” thành sao hạng A nhờ tham gia các chương trình giải trí. Đặc biệt là sau hàng loạt các ca khúc hát nhiều hơn rap dạo gần đây, HIEUTHUHAI cho thấy rõ định hướng mở rộng tệp khán giả, chuyển sang nghệ sĩ giải trí đa tài nhiều hơn là bó hẹp bản thân ở 2 chữ rapper, điều này càng khiến anh nhận về nhiều tranh cãi khi những thử nghiệm âm nhạc không thuyết phục công chúng. HIEUTHUHAI vẫn có những thành tích về mặt top trending, streaming, tuy nhiên về chất lượng chuyên môn của sản phẩm thì vẫn còn rất nhiều điều đáng bàn.

HIEUTHUHAI đạt thành công nhất địch về mảng thành tích nhưng khả năng chuyên môn thì còn thiếu sót

Mới đây nhất là Nước Mắt Cá Sấu - ca khúc này là một nước cờ táo bạo cho thấy rõ HIEUTHUHAI đang thử thách bản thân. Dù đạt Top 1 Trending nhưng ca khúc để lộ những điểm yếu của Hiếu về cách viết lời, giọng hát, cách xử lý bài hát đều chỉ đạt mức trung bình. Chính sản phẩm âm nhạc mới này càng khiến dân mạng có cái nhìn hoài nghi hơn về năng lực thực sự của HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI - Nước Mắt Cá Sấu

Gần đây, MCK khiến làng nhạc Việt rung chuyển với ca khúc Tháp Drill Tự Do. Đây là sản phẩm được MCK thực hiện trong 15 phút, có độ dài vỏn vẹn 1 phút 46 giây, chỉ là “bài test” khả năng làm nhạc còn giữ được phong độ không. Không kèn trống, nam rapper “xây tháp” lên Top 1 Trending sau 4 ngày ra mắt, “đá bay” Quán quân trước đó là HIEUTHUHAI. Không cầu kỳ chỉn chu, không MV, chỉ remix lại thành chất nhạc Hip-hop nhưng MCK lại gây sốt đầy ngẫu hứng, viral hơn cả Nước Mắt Cá Sấu từng làm trong 3 tuần qua.

Tháp Drill Tự Do - MCK

Obito, lấy nghệ danh mới Lý Lữ Ca, cũng tham gia trend remake lại Tháp Rơi Tự Do với phiên bản Tháp Trap Tự Do. Tương tự MCK, Obito không đầu tư MV, đơn giản chỉ là một audio ngắn 2 phút, sử dụng trap trap và lối rap tình cảm “bùi tai”. Sau 1 tuần phát hành, Obito leo lên Top 2 Trending Việt tab Music, chứng minh sức hút vẫn chưa hề hạ nhiệt dù đã “ở ẩn” suốt 2 năm.

Tháp Trap Tự Do đã đuổi sát núi Quán quân

Hay Bình Gold, nay là Donald Gold, người vô cùng chăm “cà khịa” HIEUTHUHAI, cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ qua rap phẩm mới Adamn. Dù không triển khai hoạt động quảng bá nào nhưng Adamn cũng đã từng chạm đến Top 3 Trending Việt tab Music. Nhờ cơn sốt “lên xe đi cưng”, Donald Gold chiếm được cảm tình từ nhiều khán giả hơn, giúp ca khúc mới, dù không chi mạnh vào hình ảnh hay truyền thông, vẫn được replay nhiều.

Bình Gold nhận về nhiều phản ứng tích cực với Adamn

Điểm chung của cả 3 rapper là đều dựa vào sản phẩm để sự lan tỏa mạnh mẽ trên các trang MXH. Dù cả 3 rapper đều có sẵn 1 tệp fan riêng, nhưng rõ ràng không thể so sánh với tên tuổi HIEUTHUHAI. Cách họ ra mắt sản phẩm cũng không hề bài bản và có ekip truyền thông như Hiếu. MCK và Obito thậm chí không thông báo trước khi phát hành Tháp Drill Tự Do và Tháp Trap Tự Do, nhưng phản ứng họ nhận lại khác hẳn. Chỉ ngay khi vừa thả nhạc, bài hát đã tạo được làn sóng phản ứng mạnh mẽ, hưởng ứng nhiệt tình. Bình Gold, dù từng bị chỉ trích trong khoảng thời gian dài, vẫn gây chú ý qua các bản diss hoặc MV gây tranh cãi, thu hút cả fan và antifan. Điều này chứng minh chỉ cần âm nhạc hay và chất lượng cũng có thể tạo nên sự khác biệt, bất kể tên tuổi hay vị thế.

Qua đây, không khó để nhận ra phát ngôn 2 năm trước của Neko Lê bị đào lại, nổ ra tranh cãi là có cơ sở. Bản thân anh chàng cũng không có hoạt động nổi bật trong sự nghiệp nghệ thuật bên cạnh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, càng không tạo được dấu ấn riêng với vai trò rapper dù có xuất thân từ underground. Có kinh nghiệm đạo diễn phim chiếu mạng nhưng Neko Lê cũng không chuyên sâu với lĩnh vực này. Ở thời điểm hiện tại, Neko Lê vẫn được biết đến nhiều nhất qua công việc livestream và reaction, thỉnh thoảng chạy một vài show diễn cùng các Anh Tài khác. Vậy Neko Lê lấy số liệu hay dẫn chứng nào để tự tin “đánh đồng: “Rapper nào cũng muốn được nổi tiếng như HIEUTHUHAI?”. Hậu quả là Neko Lê vừa hướng “mũi dùi” dư luận sang HIEUTHUHAI, vừa tự kéo thêm chỉ trích về phía mình.