Jung Chaeyeon sinh năm 1997, ra mắt lần đầu năm 2015 dưới đội hình nhóm nữ DIA. Năm 2016, Jung Chaeyeon gây ấn tượng tại Produce 101, được đông đảo fan Kpop tôn vinh như “tiên tử kết màn” đời đầu. Jung Chaeyeon giành suất debut với nhóm nữ dự án I.O.I. Nhờ khoảnh khắc cận mặt gây thương nhớ, cô nàng vụt sáng thành biểu tượng visual mới nổi của Kpop Gen 3, được săn đón nhờ vẻ đẹp trong veo, thuần khiết cùng góc nghiêng đỉnh cao.

13 giây làm nên biểu tượng của Jung Chaeyeon

Jung Chaeyeon chính là người tạo ra khái niệm “ending fairy” của Kpop. Bắt đầu từ đây, nhiều idol mới chú ý vào biểu cảm gương mặt, tạo dáng lúc kết màn để cho ra những khoảng khắc để đời. Gương mặt “nghiêng nước nghiêng thành” của Chaeyeon thậm chí từng cạnh tranh trực tiếp với loạt visual đình đám như Irene (Red Velvet), Tzuyu (TWICE) hay Jisoo (BLACKPINK).

Jung Chaeyeon chính là người tạo ra khái niệm “ending fairy” của Kpop

Ending fairy sau này trở thành đặc sản

Các idol thế hệ mới rất biết cách tạo dấu ấn

Tuy nhiên, ít ai biết để có được vẻ ngoài ấn tượng, Jung Chaeyeon từng trải qua một số thủ thuật thẩm mỹ. Netizen Hàn đã nhiều lần “đào” lại ảnh thời trung học và cho rằng Chaeyeon đã can thiệp nhẹ phần mũi và mắt. Bản thân nữ idol cũng không chối bỏ điều này. Cũng nhờ cú "nâng cấp visual" này, Chaeyeon trở thành visual gen 3, nâng tầm độ nổi tiếng.

Ảnh quá khứ của Jung Chaeyeon

Nhan sắc nữ idol thăng hạng nhờ can thiệp tinh tế

Visual đình đám của Jung Chaeyeon:

Tuy nhiên, hoạt động không lâu thì sự nghiệp idol của Jung Chaeyeon rơi vào trạng thái lặng lẽ đến khó hiểu. Từ sau khi kết thúc hoạt động với nhóm dự án I.O.I vào năm 2017 và trở lại với DIA, sự nghiệp ca hát của cô gần như “tàng hình”. Dù sở hữu nhan sắc và độ nhận diện cao, Chaeyeon vẫn loay hoay giữa thị trường Kpop đông đúc mà không tạo được dấu ấn nổi bật. Jung Chaeyeon cũng không có cơ hội được đầu tư cho hoạt động solo như Jeon Somi - nữ idol cũng bước ra từ I.O.I.

Jung Chaeyeon cũng không có cơ hội được đầu tư cho hoạt động solo như Jeon Somi - nữ idol cũng bước ra từ I.O.I

Chaeyeon chuyển hướng sang diễn xuất, từng góp mặt trong một số dự án truyền hình như To. Jenny, My First First Love, The King’s Affection, The Golden Spoon,... Dù diễn xuất không gây tranh cãi nhưng cũng không tạo được cú nổ đủ mạnh để Chaeyeon bật lên giữa dàn idol lấn sân diễn xuất. Các vai cô đảm nhận đa phần thuộc tuyến phụ hoặc nữ thứ, không đủ đất để thể hiện chiều sâu.

Ở thời điểm hiện tại, Chaeyeon đang trực thuộc BH Entertainment - công ty quản lý nhiều diễn viên nổi tiếng như Han Hyo Joo, Go Soo, Kim Go Eun. Công ty quản lý danh tiếng được kỳ vọng sẽ giúp Jung Chaeyeon sớm lấy lại hào quang. Song, tên tuổi Jung Chaeyeon vẫn dừng ở mức "idol xinh đẹp từng nổi”, chưa thể tiến xa hơn trong làng giải trí.

Chaeyeon đang trực thuộc BH Entertainment, phát triển mảng diễn xuất

Điều kỳ lạ là Chaeyeon gần như "flop" một cách khó hiểu, không bùng nổ với vai trò idol, cũng không thật sự tỏa sáng ở địa hạt diễn xuất. Trong khi các visual gen 3 khác đã xác lập vị thế vững chắc, Chaeyeon lại như bị lãng quên dần theo năm tháng. So với những biểu tượng visual cùng thời như Irene, Tzuyu hay Jisoo, Jung Chaeyeon thực sự bị bỏ xa. Netizen tiếc nuối gọi cô là "nữ thần nhan sắc bị bỏ quên”. Hiện nay cũng ít khán giả biết Jung Chaeyeon đã khai sinh ra khái niệm “tiên tử kết màn” đình đám một thời.

Chaeyeon gần như "flop" một cách khó hiểu, không bùng nổ với vai trò idol, cũng không thật sự tỏa sáng ở địa hạt diễn xuất