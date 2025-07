Chiều 18/7, JSOL tổ chức họp báo ra mắt MV Dán Mắt. Đây là sản phẩm âm nhạc độc lập đầu tiên của JSOL hậu Anh Trai Say Hi. Do đó, người hâm mộ đổ dồn tâm sức vào việc ủng hộ, giúp thần tượng quảng bá nhạc mới. Từ sớm, FC JSOL đã tập trung đông đúc, phủ kín cả sảnh 1 trung tâm thương mại. Ước lượng người tham dự có thể lên đến cả nghìn người. Nhìn đám đông fan JSOL, dân tình không khỏi kinh ngạc. Có thể thấy, nam ca sĩ trở nên cực kỳ nổi tiếng sau Anh Trai Say Hi, FC mở rộng quy mô và hoạt động vô cùng bài bản.

JSOL ra mắt MV Dán Mắt

Họp báo của JSOL cũng biến thành đại hội Anh Trai - Em Xinh vô cùng nhộn nhịp. Điểm qua, có Đức Phúc, Hòa Minzy, Hùng Huỳnh, Hoàng Tôn, Đỗ Thịnh, Captain Boy, Vũ Thảo My, Juky San, Yeolan, Nicky, Phạm Đình Thái Ngân, MAIQUIIN, Ali Hoàng Dương,... Hàng loạt gương mặt nổi tiếng đến chúc mừng JSOL ra sản phẩm mới.

Dàn sao ủng hộ JSOL

Họp báo như bữa tiệc visual, khiến đám đông người hâm mộ không thể giữ được bình tĩnh. Hòa Minzy gây bất ngờ nhất. Thời gian này, nữ ca sĩ nền nã, dịu dàng với phong cách truyền thống gắn liền với bản hit Bắc Bling. Đến họp báo JSOL, nữ ca sĩ bỗng lột xác với phong cách trẻ trung như nữ sinh. Hòa Minzy tạo dáng đáng yêu, giật luôn spotlight của nhân vật chính.

Hoà Minzy trẻ trung khác lạ

Visual như em bé của Hoà Minzy

Tại đây, JSOL đã công chiếu MV Dán Mắt. Sản phẩm kết hợp với Khắc Hưng, lột tả toàn bộ màu sắc đặc trưng của JSOL. Nam ca sĩ nhận được tràng pháo tay dài, hưởng ứng ca khúc mới. MV Dán Mắt của JSOL còn có sự góp mặt cameo của loạt Anh Trai thân thiết Captain Boy, Erik, Phạm Đình Thái Ngân, Nicky và Vũ Thịnh. 1 single đã quy tụ nhiều khách mời như vậy, MV cũng được đầu tư hình ảnh chỉn chu, nhiều người không khỏi tò mò về chi phí JSOL và ekip bỏ ra cho sản phẩm này.

JSOL tiết lộ về cát-xê của dàn Anh Trai

Ngay họp báo, JSOL và dàn Anh Trai bóc luôn cát-xê của nhau. Dù đã 1 năm trôi qua kể từ khi công chiếu Anh Trai Say Hi, mỗi nghệ sĩ hiện có định hướng khác nhau nhưng vẫn luôn đồng hành “như hình với bóng”. Dàn Anh Trai đình đám tham gia MV của JSOL với cát-xê… 0 đồng, tất cả được trả bằng tình cảm. Đây chính là cách 30 Anh Trai ủng hộ sự nghiệp của nhau. Tiết lộ của JSOL khiến fan Anh Trai Say Hi ấm lòng.

MV Dán Mắt là sản phẩm mở đường cho album đầu tay của JSOL, dự kiến lên sóng tháng 9 tới đây. MV được lên sóng vào 20 giờ tối cùng ngày. Với lượng fan sẵn có, JSOL hứa hẹn sẽ được người hâm mộ ủng hộ bài bản. Tuy nhiên, bản thân JSOL không đặt nặng vấn đề thành tích cho âm nhạc của mình. Thời điểm này, thị trường Vpop được chiếm đóng bởi Em Xinh Say Hi, tần suất ra nhạc của các nghệ sĩ cũng khá lưng chừng. YouTube công bố xóa sổ top trending vào ngày 21.7 tới, làm ảnh hưởng không ít đến kế hoạch quảng bá của các nghệ sĩ.

Loạt khách mời ở họp báo JSOL:

Đức Phúc

MAIQUIIN

Yeolan

Vũ Thảo My

Juky San

CONGB

Nữ chính MV Thanh Mỹ

Ali Hoàng Dương

Captain Boy

Vũ Thịnh