Sự việc “dở khóc dở cười” đang gây sốt MXH những ngày qua chính là màn “bóc phốt” bất đắc dĩ tại concert của Coldplay ở Foxborough, Mỹ. Khi khán giả đang say mê trong không gian âm nhạc, màn hình kiss cam bất ngờ lia đúng vào một cặp đôi “vụng trộm công sở”: Andy Byron - CEO công ty công nghệ Astronomer và Kristin Cabot - trưởng phòng Nhân sự cùng công ty. Đáng nói, cả 2 đã có gia đình, và chắc chắn không hề chuẩn bị tâm lý cho việc bị bại lộ.

Cặp đôi “vụng trộm công sở”: Andy Byron và Kristin Cabot bị bại lộ tại concert Coldplay

Sự cố kiss cam này trở thành đề tài bàn tán rầm rộ trên khắp nền tảng MXH. Thậm chí, cái tên Coldplay - vốn chẳng liên quan trực tiếp đến drama tình ái này - lại bất ngờ được “thơm lây”. Cụ thể, lượt nghe nhạc của band nhạc Anh Quốc tăng vọt trên các ứng dụng streaming. Theo ghi nhận trên bảng xếp hạng Top 50 USA của Spotify, Coldplay có thời điểm nắm trọn cả 4 vị trí dẫn đầu, lần lượt là Paradise, The Scientist, Viva La Vida và Hymn For The Weekned – thành tích mà ngay cả chính Coldplay cũng khó ngờ tới.

4 bản hit của Coldplay đóng chiếm top đầu Top 50 USA trên Spotify

Ca khúc Sparks , phát hành từ năm 2000, cũng bất ngờ “lội ngược dòng” và leo thẳng lên vị trí 42 của BXH - nhờ sức nóng của đoạn video vạch trần mối quan hệ ngoại tình. Giới chuyên môn chưa thể khẳng định chắc chắn việc nhạc của Coldplay hot trở lại hoàn toàn nhờ vụ việc. Nhưng rõ ràng, đó là một sự trùng hợp” khó mà không đặt dấu hỏi.

Sparks, phát hành từ năm 2000, cũng bất ngờ “lội ngược dòng” và leo thẳng lên vị trí 42 của BXH

Ngoài ra, truyền thông quốc tế cũng nhắc đến một yếu tố khác góp phần khiến tên tuổi Coldplay phủ sóng mạnh mẽ hơn thời gian gần đây là nhờ tin đồn “đường ai nấy đi” giữa trưởng nhóm Chris Martin và nữ diễn viên Dakota Johnson. Dù chưa có xác nhận chính thức từ 2 bên, nhưng thông tin này cũng đủ khiến dân tình phải xôn xao tranh luận, đồng thời đẩy tên tuổi Coldplay xuất hiện dày đặc trên mặt báo.

Chris Martin và nữ diễn viên Dakota Johnson bị cho là đã chia tay

Không những vậy, Chris còn được ca ngợi là “đấng cứu thế” khi đã đoán trúng phóc mối quan hệ của Andy và Kristin. Người hâm mộ cho rằng đó là tín hiệu vũ trụ mách bảo - đến cả vũ trụ cũng muốn vạch trần đôi chim cu này. Nói một cách thẳng thắn, lùm xùm tình ái giữa cặp đôi công nghệ vô tình biến Coldplay thành “tâm điểm truyền thông toàn cầu”. Ban nhạc lãi lớn về danh tiếng, sự quan tâm của truyền thông, và có thể cả doanh thu từ tour diễn trong tương lai. Biết đâu, tour diễn sẽ thu hút nhiều người qua đường hơn tham dự, trong bối cảnh Music of the Spheres World Tour vẫn sẽ kéo dài đến tận năm sau.

Chris còn được ca ngợi là “đấng cứu thế” khi đã đoán trúng phóc mối quan hệ của Andy và Kristin

Drama trên diễn ra ngay giữa Music of the Spheres World Tour vô cùng thành công của Coldplay. Tour diễn được khởi động từ đầu năm 2022 với các đêm nhạc hoành tráng tại Costa Rica, Mexico, Pháp, Bỉ… trước khi dừng chân tại Foxborough - nơi sự cố kiss cam diễn ra. Chuỗi concert này từng được nhiều tờ báo có tiếng khen ngợi trước phần dàn dựng sân khấu mãn nhãn và ý tưởng sáng tạo. Suốt 3 năm qua, Coldplay vẫn duy trì phong độ đỉnh cao trong vai trò những nghệ sĩ trình diễn, thu hút hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.