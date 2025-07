Tối ngày 19/7, tập 8 của Em Xinh Say Hi chính thức lên sóng, khép lại Live Stage 3 đầy màu sắc và cảm xúc. Trong vòng đối kháng lần này, team Not My Fault đã vượt qua team Quả Chín Quá, giúp Liên Quân 2 lên dẫn trước với tỉ số 2-1. Sau ba lượt dance battle, MaiQuinn giành vị trí cao nhất, góp phần mang lại điểm số tổng thể vượt trội cho Liên Quân 2.

Cuối tập, 4 thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc chơi là Muộii, Ánh Sáng AZA, Han Sara và Đào Tử A1J. Việc loại liên tiếp những gương mặt trẻ đầy tiềm năng – trong đó Han Sara và Đào Tử A1J đều được đánh giá là all-rounder - khiến khán giả vừa tiếc nuối, vừa bày tỏ sự không hài lòng. Đáng chú ý, sau khi Live Stage 3 lên sóng, cái tên Muộii lại bất ngờ được nhắc đến nhiều nhất trên MXH.

Nghen ngào chia sẻ về cảm nghĩ của khi phải dừng bước, Muộii cho biết cô mong muốn được vào vòng trong: “Có một câu nói, em đã nói lúc lần đầu gặp anh Trấn Thành, đó là ‘ước mơ lớn nhất của em là mua nhà cho ba mẹ’. Nói thật là em không có muốn dừng ở vòng này đâu”.

Dù gia đình không khá giả nhưng năm 12 tuổi, bố mẹ nữ ca sĩ gen Z vẫn chọn những người thầy tốt nhất, gom từng đồng lẻ từ xe bán cơm gà để đóng tiền cho cô học hát, học đàn. Tham gia Em Xinh, nhận được sự ủng hộ to lớn từ khán giả, Muộii không ngần ngại bật mí những khó khăn trong công việc bán cơm gà cùng bố mẹ.

Nhiều người tin rằng, Muộii nuối tiếc phần nhiều vì cơ hội mua nhà cho bố mẹ sẽ trở nên gian nan và mất nhiều thời gian hơn khi cô không còn được vào tiếp Live Stage 4. Dân tình còn để ý rằng, Lamoon là người duy nhất khoác tay, đứng sát bên cạnh Muộii từ lúc công bố 4 thí sinh bị loại đến khi vào phòng chờ chung. Lamoon cũng không giấu nổi sự xúc động khi phải tạm biệt người bạn thân và những lời chia sẻ chân thành từ Muộii.

Cảnh tượng này vô tình gợi nhớ lại 2 năm trước, 2 cô nàng cũng đã phải trải qua giây phút chia tay đẫm nước mắt. Cụ thể, tại vòng Bán kết Vietnam Idol 2023, top 7 sẽ phải tranh đấu để tìm ra 4 người xuất sắc nhất lọt vào trận Chung kết. Kết quả là, cả Muộii và Lamoon đành phải nói lời chia tay với khán giả. Muộii thậm chí còn là thí sinh có lượng bình chọn thấp nhất vì phong độ “tụt dốc không phanh”.

Cô liên tục bị rơi vào nhóm nguy hiểm do chọn bài không phù hợp, bị một màu về phong cách trình diễn. Cô thừa nhận gặp áp lực khi khắc phục góp ý của giám khảo, tạo bứt phá trên sân khấu. Tuy nhiên, ban giám khảo quyết định sử dụng quyền cứu duy nhất tại vòng liveshow, cho cô cơ hội đi tiếp.

Nữ ca sĩ trẻ hạnh phúc đến bật khóc, được Lamoon vỗ về bên cạnh. 2 năm, 2 khoảnh khắc giống nhau nhưng lần này, Lamoon lại là người thay bạn thân chinh chiến tại Em Xinh trong thời gian tới. Người hâm mộ nhắn nhủ tới Lamoon rằng: “Nhất định phải chiến thắng, thắng cho cả Muộii nữa nhé”.

Muộii từng gây chú ý ngay từ vòng vé vàng với phần trình diễn ca khúc Yêu Xa của Vũ Cát Tường. Tiếp đó, qua các tiết mục Có Em Chờ ở vòng nhà hát và Nhé Anh trong top 15, cô dần khẳng định thực lực với chất giọng nội lực cùng khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác. Tại liveshow 1 diễn ra vào tháng 9, Muộii từng được giám khảo Huy Tuấn so sánh như một phiên bản Việt của Taylor Swift khi trình diễn ca khúc tự sáng tác Say It First. Đến liveshow 5, qua tiết mục Tóc Nâu Môi Trầm - bản hit đình đám năm 2001 của Mỹ Tâm, Muộii còn phô diễn thêm kỹ năng chơi piano và trống của Muộii.

Tham gia cùng mùa giải, Lamoon gây ấn tượng khi làm mới bản hit Họa Mi Tóc Nâu của Mỹ Tâm theo phong cách nhạc kịch. Phần trình diễn độc đáo này nhận được lời khen từ nhạc sĩ Huy Tuấn nhờ cách tiếp cận sáng tạo và khả năng phối nhạc linh hoạt. Mỗi tiết mục của Diễm Hằng đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu và tinh thần dám thử thách bản thân. Cô nàng Gen Z liên tục làm mới mình qua nhiều thể loại như Hip-Hop, dân ca, thậm chí còn hóa thân thành các nhân vật hoạt hình nổi tiếng ngay trên sân khấu. Kết thúc hành trình, Lamoon Diễm Hằng xuất sắc góp mặt trong Top 6 Vietnam Idol.