Vừa qua, 1 bài đăng trên MXH Threads tung hình ảnh nghi vấn rapper Dangrangto - nhân tố hot nhất hậu Rap Việt mùa 4 có tình mới. Bức ảnh nghi vấn Dangrangto có tình mới cho thấy 1 bóng lưng người nam ôm chặt bạn nữ không lộ mặt. Nhưng qua kiểu tóc, rap fan đinh ninh đây là Dangrangto. Tạo hình y như MV MATDEN ra mắt ngày 29/6. MV này được đầu tư quay ở châu Âu, làm dấy lên khả năng Dangrangto đã quen người mới từ tháng 6.

Bài đăng nghi vấn Dangrangto có tình mới

Kiểu tóc trong ảnh

Trùng với tạo hình MV MATDEN của Dangrangto

Từ trước đến nay, Dangrangto không giấu chuyện tình cảm, người hâm mộ đều biết nam rapper 2k2 đang hẹn hò với 1 hot girl tên là Pông. Chuyện tình được công khai, nhiều fan ngưỡng mộ. Nửa kia của Dangrangto thường “tháp tùng” người yêu đi diễn nên fan lại càng quen mặt. Chỉ mới đến gần đây, fan mới xôn xao chuyện Dangrangto chia tay Pông, thông qua loạt động thái của cặp đôi trên mạng.

Pông thường xuất hiện trên trang cá nhân của Dangrangto, cặp đôi cực kỳ tình tứ

Vấn đề gây xôn xao nhất là, Pông được bắt gặp có mặt ở fanmeeting BIGTEAM hôm 19/7. Các bài đăng về Pông vẫn còn trên các tài khoản MXH của Dangrangto. Bài đăng kể trên thu về 1 triệu view trên Threads, khiến cả cộng đồng rap fan đồn đoán không thôi. Nhưng sau đêm 25/7, bài đăng “bay màu”. Tất cả những ai nghe nhạc và quan tâm đến Dangrangto đều cảm thấy hoang mang trước các mốc thời gian liên quan đến bộ ba Dangrangto - Pông và người được xem là người mới.

Rocky CDE - đối thủ trong làng rap của Dangrangto vào cuộc

Mọi chuyện càng phức tạp hơn khi Rocky CDE - đối thủ trong làng rap của Dangrangto vào cuộc. Trên trang cá nhân, Rocky CDE viết status nhắc thẳng tên tình cũ của Dangrangto, với nội dung “Em Bông ơi anh biết là em nắm giữ nhiều bí mật lắm hay cứ nói ra hết cho nhẹ lòng”. Động thái khiến rap fan lần nữa “nổi bão”.

Bản audio Goodbye Rocky trên YouTube còn thu về 6.2 triệu lượt nghe

Năm 2024, Dangrangto và Rocky CDE ra nhạc “diss” nhau căng thẳng. Cả hai từng là bạn bè, nhưng vì nhiều vấn đề xích mích mà trở thành “kẻ thù không đội trời chung”. Ở lần rap battle này, Dangrangto được đánh giá là người thắng thế vì bài diss Goodbye Rocky cực viral trong giới, bóc trần những sự thật Rocky CDE “sống lỗi, phản bội” đồng đội, không tôn trọng phụ nữ. Thậm chí, bản audio trên YouTube còn thu về 6.2 triệu lượt nghe - con số khổng lồ cho 1 bài rap diss không quảng bá đại chúng. Ở phân khúc underground, Dangrangto gây dấu ấn với bài rap diss Rocky CDE.

Bài đăng của Pông giữa lúc tin chia tay nổ ra

Chuyện tình cảm của Dangrangto có thêm yếu tố “âm nhạc” khi rapper đối thủ biến thành nguồn cảm hứng rap diss

Sau khi chuyện tình cảm nhập nhằng bị đặt dấu chấm hỏi, nhiều người cho rằng Rocky CDE đã có cớ để lật ngược tình thế. Rap fan đang hóng “bí mật” gì sẽ được khui nếu Rocky CDE ra nhạc mới để đáp trả Dangrangto. Chuyện tình cảm của Dangrangto có thêm yếu tố “âm nhạc” khi rapper đối thủ biến thành nguồn cảm hứng rap diss.

Dangrangto có thành tích rất “ra gì và này nọ”

Dangrangto có thành tích rất “ra gì và này nọ”. Nam rapper tên thật là Hải Đăng, sinh năm 2002, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cùng tổ đội WORKAHOLIC$. Ngoài nghệ danh hiện có, Dangrangto còn được gọi là Trần Lả Lướt. Dangrangto được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia Rap Việt mùa 4, ngay từ tập đầu đã nhận về 4 Nón vàng từ HLV gây choáng. Tại Rap Việt, Dangrangto thuộc team HLV BigDaddy. Ca khúc viral của Dangrangto tại Rap Việt bao gồm Vợ Người Ta, Lướt Trên Con Sóng - thu về hàng chục triệu views suốt thời gian chương trình phát sóng.

Dangrangto là một trong những "chiến thần stream" hiện tại

Hậu Rap Việt, Dangrangto trở thành nhân tố được săn đón, thậm chí độ hot vượt cả quán quân Robber. Lý do là bởi nam rapper sinh năm 2002 này sở hữu loạt hit quen tai với giới trẻ. Wrong Times, ca khúc kết hợp với puppy là sản phẩm nổi bật nhất - có gần 50 triệu lượt streams trên Spotify, con số khổng lồ cho dàn nghệ sĩ trẻ độc lập như Dangrangto, puppy. Ra mắt từ tháng 5/2023, đến nay Wrong Times vẫn liên tục tạo trend MXH, stream tăng đều và đang on top trong BXH Spotify Việt Nam.

Dangrangto trở thành nhân tố được săn đón, thậm chí độ hot vượt cả quán quân Robber

Top 1 trending mới nhất của Dangrangto chính là BIGTEAM BIGDREAM - bản cypher dài 9 phút, rap chung với thầy BigDaddy và các thành viên BIGTEAM

Loạt bài rap của Dangrangto hoặc có sự tham gia của anh chàng như như MATDEN, Ngựa Ô, Love Is,... đều hút lượng nghe lớn và tạo trend MXH. Top 1 trending mới nhất của Dangrangto chính là BIGTEAM BIGDREAM - bản cypher dài 9 phút, rap chung với thầy BigDaddy và các thành viên BIGTEAM Rap Việt mùa 3 - 4. Đi cùng với thành tích âm nhạc chính là sức nóng tên tuổi. Có nhiều thông tin đồn đoán Dangrangto sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, việc nổ drama tình ái ngay thời điểm này càng gây chú ý hơn.