Sau Live Stage 3, Em Xinh Say Hi tiếp tục nói lời tạm biệt với 4 cái tên Han Sara, Ánh Sáng Aza, Muộii và Đào Tử A1J. Thời gian này, fan Em Xinh vẫn đang thảo luận rôm rả về các màn trình diễn và tiếc nuối cho 4 Em Xinh phải “say bye”. Đây đều là những nhân tố trẻ tuổi, có thực lực và đang thu hút nhiều fan mới. Trong đó, Đào Tử A1J đang được bàn tán nhiều nhất. Chủ đề xoay quanh khoảnh khắc nữ rapper ở trong phòng loại và nghi vấn bị cô lập ở Em Xinh Say Hi.

Han Sara, Muộii, Ánh Sáng Aza và Đào Tử A1J bị loại sau Live Stage 3

Đào Tử A1J sinh năm 2k1, là người Đài Loan (Trung Quốc) gốc Việt. Nữ rapper theo đuổi âm nhạc ở Đài Loan, từng thắng cuộc thi rap và về Việt Nam tìm cơ hội nổi tiếng. Nhờ Em Xinh, Đào Tử A1J có nhiều cơ hội được khán giả biết đến. Suốt 3 Live Stage Em Xinh, Đào Tử thể hiện khá ấn tượng, có thể rap và sáng tác. Sân khấu cuối cùng của cô nàng là Quả Chín Quá, đội 52Hz.

Đội hình của Đào Tử ở Live Stage 3

Trong phần loại trừ, Đào Tử A1J là thành viên duy nhất của đội 52Hz lọt top nguy hiểm

Những Em Xinh khác trong phòng loại của Live Stage 3 đều có đồng đội

Mối quan hệ của Đào Tử với các thành viên như Pháo, Lâm Bảo Ngọc và 52Hz rất gắn kết trong quá trình sản xuất nhạc, luyện tập cùng nhau. Trong phần loại trừ, Đào Tử A1J là thành viên duy nhất của đội 52Hz lọt top nguy hiểm. Em Xinh Say Hi bố trí căn phòng tối, nơi các nghệ sĩ lọt top nguy hiểm của mỗi Live Stage nhìn lại sân khấu. Sau phần này, ai nấy đều ôm chầm lấy thành viên đội mình. Riêng Đào Tử 1 mình trong phòng loại, bóng lưng cô độc khiến fan xót xa và dấy lên tranh cãi.

Tranh cãi Đào Tử A1J ít được chú ý tại Em Xinh Say Hi:

Dân mạng so sánh khoảnh khắc chia tay Han Sara, Ánh Sáng và Muộii đều được các Em Xinh ôm chầm lấy, nước mắt ngắn dài. Nhưng với Đào Tử, không khí có phần nguội lạnh hơn. Trong chương trình, nữ rapper không phải là nhân tố hoạt náo, ít thời lượng tương tác.

Nữ rapper khóc khi bị loại

Fan cho rằng Đào Tử khá đơn độc ở Em Xinh

Đào Tử A1J cũng là người bị chọn cuối cùng trong vòng pick team cho Live Stage 3, cuối cùng mới phải về đội 52Hz. Vì là tân binh và ít hoạt động ở Việt Nam, fanbase Đào Tử chưa đủ vững để support cô ở chương trình có tính loại trừ như Em Xinh Say Hi. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hạn hết hơn so với các ngôi sao đã thành danh. Hàng loạt câu hỏi nghi vấn về mối quan hệ thực sự giữa các Em Xinh.

Lâm Bảo Ngọc khóc hết nước mắt khi Đào Tử A1J bị loại

Đứng trước tranh cãi, một số fan chương trình cho rằng cư dân mạng suy đoán quá đà. Đầu tiên, thời lượng 1 tập Em Xinh Say Hi không thể lột tả trọn vẹn câu chuyện thực tế. Nhất là ở phân đoạn loại trừ. Việc chỉ dựa vào những hình ảnh được cung cấp trên show để suy đoán drama, thêu dệt thuyết âm mưu là thiếu thoả đáng. Thực tế là các thành viên đội Quả Chín Quá đã khóc rất nhiều khi Đào Tử A1J bị loại, không hề thờ ơ như lời đồn.

Sau chương trình, Đào Tử vẫn giữ tương tác và ủng hộ các Em Xinh

Sau chương trình, Đào Tử vẫn giữ tương tác và ủng hộ các Em Xinh. Điển hình như nhận đóng MV Ngô Lan Hương, là nghệ sĩ khách mời ở showcase Han Sara. Đào Tử A1J còn phát hành sản phẩm âm nhạc mới, kết hợp với Ánh Sáng Aza, Han Sara và Muộii, tạo nên nhóm nhạc "bị loại ở Live Stage 3".

Còn việc thân thiết với Em Xinh nào, còn nhiều yếu tố tác động. Không phải ai cũng có thể kết bạn với 29 nghệ sĩ nhờ tham gia chung 1 chương trình. Việc ai đó bị cô lập là điều không nên suy đoán vô căn cứ.