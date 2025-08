Dù Em Xinh Say Hi vẫn chưa công chiếu xong các tiết mục Live Stage 4, mạng xã hội đã xôn xao đồn đoán đội hình chính thức của vòng Live Stage 5. Theo thông tin đang lan truyền, 4 đội trưởng Live Stage 5 sẽ là Bích Phương, MAIQUINN, Phương Ly và 52Hz. Cụ thể như sau: team MAIQUINN gồm Tiên Tiên, Pháo và Orange; team 52Hz gồm Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Lamoon; team Phương Ly gồm Saabirose, Miu Lê, Mỹ Mỹ; team Bích Phương gồm LyHan, Châu Bùi và Lâm Bảo Ngọc.

Mạng xã hội đã xôn xao đồn đoán đội hình chính thức của vòng Live Stage 5

4 đội trưởng Live Stage 5 sẽ là Bích Phương, MAIQUINN, Phương Ly và 52Hz

Danh sách Em Xinh bị loại sau Live Stage 4 là Quỳnh Anh Shyn, Juky San, Liu Grace và Vũ Thảo My. Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ về độ chính xác, nhưng cũng không ít người lại tin. Vì sau 3 vòng thi trước, kết quả từ các bảng leak đều trùng khớp gần như hoàn toàn với diễn biến thật. Sự trùng khớp này khiến các bài đăng rumor ngày càng thu hút lượt chia sẻ chóng mặt.

Danh sách Em Xinh bị loại sau Live Stage 4 rộ tên Quỳnh Anh Shyn, Juky San, Liu Grace và Vũ Thảo My

Giữa đội hình Live Stage 5 đang được đồn đoán, sự chú ý lớn nhất đổ dồn về phía LyHan, thí sinh đang bị “réo tên” vì tin đồn “được push” về cùng đội với đội trưởng vướng nhiều nghi vấn bị “xử ép” nhất chương trình - Bích Phương. Trước đó ở Live Stage 4, cả hai tiết mục của team Bích Phương là Cách (Yêu Đúng) Điệu và Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời nhận được đánh giá tích cực nhưng vẫn thua trắng cả hai lượt. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy bất công, đặt dấu hỏi lớn về cách chấm điểm và nghi vấn “dàn xếp”.

MXH bùng nổ đồn đoán team Bích Phương bị xử ép sau tập 10 Em Xinh Say Hi

Tin đồn LyHan về đội Bích Phương ở Live Stage 5 càng khiến cư dân mạng xôn xao

Tin đồn LyHan về đội Bích Phương khiến MXH xôn xao. Ở góc độ nào, thì việc hai cái tên đang "nóng nhất" chương trình về cùng một đội cũng đủ để Live Stage 5 rôm rả phản ứng. Trước những tin đồn này, NSX Em Xinh Say Hi không lên tiếng. Ở 3 Live Stage trước, các bài đăng leak kết quả gần như trùng khớp với diễn biến thực tế. Nhiều người ngờ vực Em Xinh Say Hi đã bị lộ kết quả, điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. Nhất là những ai hâm mộ dàn Em Xinh bị gọi tên trong top bị loại.