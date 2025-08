Tập 10 Em Xinh Say Hi phát sóng tối 2/8 mang đến không khí cạnh tranh căng thẳng khi các thí sinh bước vào đêm diễn mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp. Khi cuộc chơi ngày càng khắc nghiệt, các đội đều tung hết “át chủ bài” để giành lợi thế. Trong số đó, phần trình diễn Lắm Lúc đã tạo nên điểm nhấn với chủ đề tình mẹ con, không chỉ chạm đến trái tim người xem mà còn giúp đội LyHan vượt mặt team Phương Ly, giành vị trí HOT CHAIR - lợi thế tiến vào vòng sau.

Phần trình diễn Lắm Lúc đã tạo nên điểm nhấn với chủ đề tình mẹ con

Trong tiết mục Lắm Lúc của team LyHan (gồm MAIQUINN, Tiên Tiên, Bảo Anh và Miu Lê), các Em Xinh đã gửi gắm tình cảm thiêng liêng dành cho mẹ qua phần trình diễn ballad sâu lắng. Tiết mục khiến chính các thành viên không giấu nổi xúc động.

Miu Lê khóc nức nở ngay sau tiết mục Lắm Lúc

Sau phần trình diễn, Miu Lê đã không giấu nổi xúc động nghẹn lời. Cô khóc nức nở trên sóng, thừa nhận không dám ngước mặt lên vì sợ sẽ khóc nhiều hơn, nhất là khi nhìn thấy gia đình của các Em Xinh khác có mặt dưới khán đài. Miu Lê chia sẻ cô từng trải qua quãng thời gian dài cô đơn sau khi bố mất hai năm trước, mẹ thì đang sống tại Canada. Mong ước được thấy bố mẹ đứng dưới sân khấu cổ vũ như MAIQUINN là điều khiến nữ ca sĩ nghẹn ngào.

Miu Lê xúc động khi nhắc tới bố mẹ

Trong không khí lắng đọng ấy, MC Trấn Thành vô tình “quăng miếng” khi nhầm lẫn rằng mẹ Miu Lê có thể xem lại màn trình diễn tại Đà Lạt, khiến không khí từ cảm động chuyển sang... cảm lạnh. Không dừng lại ở đó, nam MC còn tiếp tục pha trò: “Khóc thì đừng chu môi nha, nước mũi chảy nãy giờ rồi!”, khiến các thành viên dở khóc dở cười. Dù vậy, sự duyên dáng và khéo léo của Trấn Thành đã giúp kéo cảm xúc chương trình trở lại nhẹ nhàng và gần gũi.

Pha “quăng miếng” của Trấn Thành khiến các thành viên dở khóc dở cười.

Sau màn trình diễn, Miu Lê cũng chia sẻ chiến thắng không còn quan trọng bằng việc âm nhạc có thể chạm đến trái tim người nghe, giúp họ thêm trân trọng tình cảm gia đình.

Tiết mục Lắm Lúc cũng đánh dấu sự trưởng thành của MAIQUINN - người không giấu được nước mắt khi thấy bố mẹ có mặt ủng hộ tại trường quay. Đây cũng là lần đầu tiên LyHan - người dẫn dắt nhóm - chia sẻ câu chuyện cá nhân về gia đình trên sóng truyền hình. LyHan bộc bạch về 3 lần “lên xe hoa” của mẹ, khoảng cách xa giữa hai mẹ con và khao khát muốn mẹ luôn hạnh phúc, khiến không ít thành viên trong đội xúc động.

MAIQUINN không giấu được nước mắt khi thấy bố mẹ có mặt ủng hộ tại trường quay

Tuy nhiên, phần trình diễn của team LyHan để lại nhiều tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng Lắm Lúc có phần nhạt nhoà so với những tiết mục công phu khác. Dù mang chủ đề gần gũi và dễ đồng cảm, thế nhưng cách xử lý ca khúc bị đánh giá là an toàn khiến tổng thể tiết mục trôi qua mà không để lại quá nhiều ấn tượng. So với các sân khấu khác trong đêm diễn, phần thi của team LyHan được nhận xét là thiếu cao trào, chưa thể hiện được rõ cá tính âm nhạc của từng thành viên.

So với các sân khấu khác trong đêm diễn, phần thi của team LyHan được nhận xét là thiếu cao trào

Thậm chí, việc team LyHan giành lại vị trí HOT CHAIR từ team Phương Ly cũng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng màn trình diễn của team Bích Phương được đầu tư chỉn chu hơn cả về ý tưởng, xứng đáng với vị trí này hơn.