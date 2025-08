Team Bích Phương “thua sốc”

Tối 2/8, tập 10 Em Xinh Say Hi lên sóng, chặng đua chính thức bước qua Live Stage 4. 20 Em Xinh chia thành 4 team do Bích Phương, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc và Lyhan làm đội trưởng. Mỗi đội chuẩn bị 2 tiết mục, thi đấu theo 2 round nhằm giành suất ngồi vào “hot chair” - vị trí có lợi thế lớn nhất để tiến vào Chung kết Em Xinh. Trong tập 10, 6 tiết mục đã lần lượt công chiếu, còn 2 tiết mục sẽ tiếp tục vào tuần sau.

Tiết mục Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời - team Bích Phương

Tiết mục Cách (Yêu Đúng) Điệu - team Bích Phương

Team Bích Phương gồm Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Lamoon và Juky San. Đây là team được đánh giá thể hiện tốt nhất trong tập 10, với 2 bài thi ổn định từ âm nhạc đến dàn dựng sân khấu. Điểm chung là đầu tư rất mạnh tay về concept, trang phục.

Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời âm nhạc kết hợp âm hưởng dân gian

Ở round 1, team Bích Phương mang đến ca khúc Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, âm nhạc kết hợp âm hưởng dân gian. Lamoon chiếm trọn spotlight với phần intro ăn tiền, viết lời cực mượt. Sân khấu cũng được set up theo concept cung trăng, cho khán giả ăn Trung thu sớm. Khán giả nhận xét, từ âm nhạc, tạo hình cổ trang cho đến dàn dựng vũ đạo, Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời đủ sức “out trình” các tiết mục khác của round 1. Thế nhưng, team Bích Phương thua trước team Phương Ly - tiết mục Chẳng Phải Anh Đâu.

Lamoon chiếm trọn spotlight với phần intro ăn tiền, viết lời cực mượt

Set up sân khấu gây choáng

Bích Phương một lần nữa chi khủng khi làm đội trưởng

Tiết mục round 2 hợp với những khán giả trẻ thích nhạc quẩy sôi động. 5 cô gái team Bích Phương hoá thành girlgroup “sinh 5”, tạo hình phi hành gia độc đáo y chang nhau. Bài hát Cách (Yêu Đúng) Điệu được làm mới, tiết tấu nhanh, dồn dập tạo không gian cho vũ đạo. Ca khúc ứng dụng câu "meme" viral "anh ơi cố lên" khiến netizen phấn khích, truyền tải năng lượng tích cực và sự vui vẻ cho người nghe. Team Bích Phương còn chơi lớn set up cả đĩa bay trên sân khấu. Và tiết mục này lại về sau Duyên của team Lâm Bảo Ngọc.

Cách (Yêu Đúng) Điệu tươi sáng, vui vẻ

Các cô gái hoá thành phi hành ghi nhí nhảnh, đáng yêu

Kết hợp vũ đạo vui nhộn

Team Bích Phương còn chơi lớn set up cả đĩa bay trên sân khấu

Kết quả này khiến cả cõi mạng dậy sóng. Theo cảm quan khán giả, 2 tiết mục của team Bích Phương xứng đáng thắng. Nhất là Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, nhạc hay, ca từ ý nghĩa và dàn dựng sân khấu hết sức hoành tráng. Việc team Bích Phương thậm chí còn không được ngồi hot chair lần nào là vô lý.

Bích Phương chia sẻ sau khi thua trắng ở Live Stage 4

Dân mạng đặt nghi vấn team Bích Phương đang bị xử ép, có sự dàn xếp ở Live Stage 4. Ai nấy đều phẫn nộ khi công sức mà Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Juky San, Mỹ Mỹ bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Khoảnh khắc biết team mình “thua trắng”, biểu cảm đơ cứng người của Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn lọt trọn vào ống kính. Bích Phương đành “chữa cháy”, cho rằng tiết mục hay, ghi dấu ấn với khán giả và tạo ra không gian cho tất cả các chị em cháy hết mình là đủ. Sau tập 10, MXH tràn ngập bài đăng tiếc nuối, đòi công bằng cho team Bích Phương.

Cư dân mạng bức xúc vì team Bích Phương thua trắng ở Live Stage 4:

Tăng Duy Tân đã căng

Team Bích Phương thua trắng dù thể hiện xuất sắc, Tăng Duy Tân có động thái gây chú ý ngay trong đêm. Trên Threads, bạn trai Bích Phương đăng lại ảnh tiết mục Cách (Yêu Đúng) Điệu, khẳng định “top1 lòng anh”. Tăng Duy Tân còn cho biết thêm, thời gian qua anh bị “cấm chat” nhưng bây giờ thì không thể nhịn nữa. Động thái của Tăng Duy Tân gây bão MXH.

Tăng Duy Tân bức xúc

Fan hú hét không thôi trước cách Tăng Duy Tân công khai bảo vệ bạn gái. Dù kết quả chương trình có là gì, với Tăng Duy Tân, đứng nhất là đội Bích Phương. Và ở lần này, nhiều khán giả cũng có cùng suy nghĩ với giọng ca Bên Trên Tầng Lầu. Với những gì đã thể hiện ở Live Stage 4, team Bích Phương xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn.