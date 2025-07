Khép lại Live Stage 3 với 6 tiết mục Liên quân và thử thách dance battle, Em Xinh khiến khán giả “chia phe” thảo luận. Kết quả cuối cùng, người xem nói lời chia tay với 4 Em Xinh gồm Han Sara, Muộii, Ánh Sáng Aza và Đào Tử A1J. Bích Phương chiếm spotlight khi lần đầu lột xác, đứng ra thi đấu dance cùng dàn Em Xinh trẻ trung, nhảy giỏi.

Sexy dance cực bốc của Bích Phương

Không ai nghĩ Bích Phương sẽ là người “mở màn” cho phần battle cam go nhất chương trình. Trong thời gian vỏn vẹn một phút, nữ ca sĩ sinh năm 1989 khiến cả trường quay nín thở với màn trình diễn sexy dance cực bốc, táo bạo hơn bao giờ hết.

Trên nền nhạc mạnh mẽ, Bích Phương bung trọn khí chất gợi cảm, từng bước di chuyển uyển chuyển như muốn “đốt cháy” toàn bộ ánh nhìn. Cao trào của phần trình diễn đến khi cô bất ngờ thực hiện động tác xé áo ngay trên sân khấu, để lộ outfit bó sát tông đen quyến rũ, phô diễn body nóng bỏng.

Trên nền nhạc mạnh mẽ, Bích Phương bung trọn khí chất gợi cảm

Phân đoạn cảm nhạc viral

Khán giả tại trường quay và dàn Em Xinh ngồi bên dưới đều không giấu được sự bất ngờ. Bích Phương đã bước ra khỏi vùng an toàn, chuyển mình thành hình tượng phụ nữ chủ động, quyến rũ và đầy năng lượng. Cô không đầu tư quá nhiều vào kỹ thuật nhưng lại hoàn toàn chiếm ưu thế ở thần thái và cảm nhạc. Mỗi chuyển động đều có điểm dừng hút mắt, Bích Phương đã thành công chiếm luôn từ khoá hot trên các nền tảng mạng xã hội.

Cú liếm môi của Trấn Thành khi Bích Phương xé áo được camera ghi trọn, dân mạng "chộn rộn"

Đến cả phản ứng của Trấn Thành cũng được cư dân mạng “mổ xẻ”. Ngay khoảnh khắc Bích Phương thực hiện cú xé áo đầy bất ngờ, ống kính máy quay nhanh chóng ghi lại biểu cảm của nam MC. Trấn Thành chăm chú quan sát, động tác liếm môi đầy suy tư gây chú ý. Nhiều khán giả nhanh chóng cắt đoạn biểu cảm này và chia sẻ rầm rộ. Không ai biết cảm xúc Trấn Thành lúc ấy thực sự là gì, nhưng cái liếm môi thực sự viral MXH và tạo nên vô số đồn đoán trái chiều.

Các Em Xinh, khán giả trường quay và cư dân mạng “há hốc” trước màn lột xác của Bích Phương. Cô gạt phăng hình tượng an toàn, chỉ cần một phút trình diễn đã tạo nên khoảnh khắc viral bậc nhất tập 8 Em Xinh Say Hi.