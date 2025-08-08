Vừa qua, Suni Hạ Linh có phen gây xôn xao khi xuất hiện ở một sân khấu tại Trung Quốc. Một tài khoản TikTok đăng video ghi lại sân khấu của nữ ca sĩ 9x. Theo chủ bài đăng này, Suni Hạ Linh đăng ký diễn miễn phí theo diện du khách, được BTC giới thiệu là "một du khách nước ngoài có ca khúc riêng".

Video Suni Hạ Linh đi diễn ở Trung Quốc (video: @honggameshow_2308)

Điểm gây chú ý nhất là visual Suni Hạ Linh. Sau thời gian im ắng, Suni Hạ Linh trở lại cùng mái tóc tém cá tính, trang điểm đậm và ăn mặc phá cách. Hình ảnh đối lập hoàn toàn với hình tượng nàng thơ làm nên tên tuổi nữ ca sĩ, khiến nhiều khán giả kinh ngạc. Thông tin Suni Hạ Linh đi diễn ở Trung Quốc với ngoại hình khó nhận ra lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Đại diện phía Suni Hạ Linh đã đưa ra phản hồi xoay quanh sân khấu ở Trung Quốc

Mới đây, đại diện phía Suni Hạ Linh đã đưa ra phản hồi xoay quanh sân khấu ở Trung Quốc. Theo đại diện, sự kiện Suni Hạ Linh tham gia là Ant International Music Festival 2025, diễn ra từ ngày 2-3/8 tại trung tâm thương mại phức hợp West Red Square, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

“Thông tin về sự góp mặt của Suni đã được ban tổ chức công bố công khai thông qua poster chính thức, video giới thiệu nghệ sĩ trước buổi diễn và cùng nhiều nội dung truyền thông khác được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của chương trình tại Trung Quốc. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan âm nhạc mùa hè lần thứ 37 của thành phố Cáp Nhĩ Tân, quy tụ nhiều nghệ sĩ Trung Quốc và quốc tế", đại diện thông tin.

Poster công bố Suni Hạ Linh

Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về sự kiện. Theo Tencent, Ant International Music Festival 2025 là một sự kiện công cộng miễn phí, quy tụ các ban nhạc địa phương và các nhạc sĩ quốc tế từ Việt Nam, Thái Lan, Tây Ban Nha, Mexico và Chile. Lễ hội này đặc biệt ở chỗ kết hợp mô hình "lễ hội âm nhạc thành phố - ban nhạc thành phố - khách du lịch là nhạc sĩ" nhằm tôn vinh Cáp Nhĩ Tân như một thành phố âm nhạc.

Ant International Music Festival 2025

diễn ra cùng lúc, cùng địa điểm với Lễ hội cà phê Erbian

Lễ hội bao gồm một cuộc thi pha chế cà phê, chợ và các buổi workshop

Cùng thời điểm, Lễ hội cà phê Erbian lần thứ 5 cũng được tổ chức tại trung tâm thương mại West Red Square. Sự kiện này có sự tham gia của hơn 100 thương hiệu cà phê và các doanh nhân trẻ. Lễ hội bao gồm một cuộc thi pha chế cà phê, chợ và các buổi workshop.

Về việc thay đổi ngoại hình, phía Suni Hạ Linh không đưa ra phản hồi nào thêm. Người đại diện cho biết, Suni Hạ Linh đang trong quá trình quảng bá album đầu tay vừa phát hành ngày 7/8, do đó sẽ tránh gây tranh luận trái chiều.

Sinh năm 1991, Suni Hạ Linh có hơn 10 năm làm nghề, được khán giả Việt biết qua loạt ca khúc như Em Đã Biết, Không Sao Mà Em Đây Rồi, Sự Mập Mờ, Vào Hạ,... Năm 2024, Suni Hạ Linh rời công ty quản lý ở Việt Nam, quyết định tham gia Đạp Gió bản Trung. Tưởng sẽ nối tiếp thành công của Chi Pu ở thị trường tỷ dân, thì quyết định này gần như đóng lại mọi cơ hội hoạt động của Suni ở Việt Nam.

Suni Hạ Linh hiện tại

Trong khoảng thời gian quay hình cho show Đạp Gió 2024, Suni Hạ Linh hoạt động như 1 nghệ sĩ Trung Quốc. Có 1 thời gian, cô chia sẻ lịch trình âm nhạc trên mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, động thái này bị nhiều khán giả Trung Quốc lẫn Việt Nam đánh giá là thiếu tinh tế vì được đăng vào thời điểm nhạy cảm. Khoảng 1 năm sau, Suni Hạ Linh đưa ra lời xin lỗi nhưng không thể cứu vãn được sự nghiệp.

Không còn hình ảnh nàng thơ gây thương nhớ, nhiều người tiếc nuối cho sự nghiệp tuột dốc của Suni Hạ Linh

Hậu Đạp Gió 2024, Suni Hạ Linh hoạt động mờ nhạt ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Nữ ca sĩ chưa thể lấy lại hảo cảm từ khán giả, ra nhạc không ai quan tâm. Không còn hình ảnh nàng thơ gây thương nhớ, nhiều người tiếc nuối cho sự nghiệp tuột dốc của Suni Hạ Linh.