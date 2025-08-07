Lisa đăng bức ảnh cầu hôn khiến fan sốc toàn tập!

BLACKPINK đang khiến người hâm mộ trên toàn thế giới rạo rực với chuỗi concert world tour DEADLINE sau khoảng thời gian 3 năm vắng bóng. Đặc biệt BLACKPINK sẽ kỷ niệm 9 năm debut vào ngày 8/8. Ngay từ tối 7/8, cộng đồng BLINK toàn cầu như “đứng ngồi không yên” với chuỗi dự án chào mừng ngày kỷ niệm đáng nhớ của thần tượng. Tuy nhiên cũng trong tối cùng ngày, em út Lisa bất ngờ đăng tải tấm hình được cầu hôn khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang.

Lisa tiết lộ hình ảnh được cầu hôn trên story Instagram

Từ thời điểm trước thềm concert DEADLINE diễn ra, mạng xã hội quốc tế từng dấy lên tin đồn Lisa và CEO tỷ phú Fréderic Arnault đã bí mật kết hôn. Chính vì vậy ngay khi hình ảnh này được công bố, cộng đồng mạng đã đặt nghi vấn đây là khoảnh khắc em út BLACKPINK được thái tử đế chế LVMH cầu hôn. Thậm chí, việc tung hình ảnh này ngay trước ngày kỷ niệm 9 năm debut khiến một bộ phận cho rằng đây là ẩn ý BLACKPINK sẽ tan ra sau khi kết thúc world tour DEADLINE.



Cuối tháng 6/2025, mạng xã hội từng rộ lên tin đồn Lisa và CEO tỷ phú Fréderic Arnault đã bí mật kết hôn

Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra, khoảnh khắc mà Lisa đăng tải được cho là hậu trường quay MV Dream - sản phẩm âm nhạc nằm trong album ALTER EGO. Cụ thể vào ngày 4/8, Lisa đã khiến người hâm mộ sốc khi chia sẻ một bức ảnh trên trang X của LLOUD và Instagram cá nhân khoảnh khắc cắn vào cánh tay của một người đàn ông. Nhiều người nhận ra đây chắc chắn không phải cánh tay của Fréderic Arnault mà là của một người đàn ông giấu mặt. Hình ảnh này còn gây tò mò đến mức thu hút tới 2 triệu lượt xem trên nền tảng X.

Sau đó không lâu, truyền thông Hàn Quốc đã nhanh chóng tìm ra danh tính của người đàn ông này. Trang tin Nate của truyền thông Hàn Quốc khẳng định người đàn ông bị Lisa cắn vào tay nhiều khả năng chính là diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Sau tấm ảnh bị Lisa cắn, nam diễn viên cũng chia sẻ bức ảnh chụp với cánh tay có vị trí bị che icon được cho chính là vết cắn của em út BLACKPINK.

Lisa khoe bức ảnh cắn vào tay một người đàn ông

Nhiều người đặt nghi vấn đây chính là nam diễn viên Nhật Bản Sakaguchi Kentaro

Cùng với đó, việc Lisa đính kèm giai điệu của ca khúc Dream cũng khiến nhiều người cho rằng đây chính là những hình ảnh hậu trường được cho là quay MV và nam chính của Lisa chính là diễn viên Nhật Bản Sakaguchi Kentaro.

Đặc biệt, tấm ảnh cầu hôn càng khiến cộng đồng fan tò mò về câu chuyện trong MV sẽ được Lisa truyền tải. Nếu như điều này trở thành sự thật, đây chính là “đám cưới” đầu tiên của một thành viên BLACKPINK được “công khai”.