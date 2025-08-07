Đến hẹn lại lên, Lollapazoola - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới - đã chính thức trở lại. Vốn được tổ chức thường niên tại Chicago, Mỹ trong 4 ngày, nay Lollapazoola đã mở rộng ra nhiều phiên bản ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Lễ hội này quy tụ nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như rock, pop, hip hop, electronic và indie cùng các hoạt động giải trí, ẩm thực và nghệ thuật.

Nhìn vào dàn line-up năm nay, IVE là cái tên nổi bật với cộng đồng yêu Kpop. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, vườn bông nhà Starship đặt chân lên sân khấu Lollapazoola . Tại Berlin (Đức), các cô gái đem đến set diễn gồm 15 bản hit đình đám như Love Dive, After Like, I AM, Kitsch, Eleven, Heya … Sau một năm, IVE được đánh giá đã có bước tiến rõ rệt trong khả năng hát live. Cả 6 thành viên đều kiểm soát hơi thở tốt hơn, giữ được phong độ ổn định xuyên suốt đêm diễn - điều này thể hiện được sự chuẩn bị bài bản và tinh thần chuyên nghiệp cho sân khấu lần này.

Jang Wonyoung đặc biệt thu hút sự chú ý khi trình diễn mượt mà những ca khúc yêu cầu kỹ thuật ca hát lẫn vũ đạo, đồng thời vẫn giữ trọn năng lượng và thần thái trong phần trình diễn vũ đạo. Mỹ nhân sinh năm 2004 nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng vì sự cầu tiến và nỗ lực cải thiện giọng hát sau quãng thời gian dài đối mặt với không ít lời chê bai.

Dù đã khuấy động bầu không khí với bữa tiệc âm nhạc hoành tráng nhưng phản ứng của khán giả bên dưới lại hờ hững đến sợ. Qua một vài đoạn video được người hâm mộ ghi lại, hàng chục nghìn khán giả, không đứng im bất động thì cũng quay ngang quay ngửa để trò chuyện, tán gẫu với bạn bè - tuyệt nhiên không để tâm đến sân khấu của IVE. Chỉ một nhóm khán giả đồng thanh hát theo và hô vang fanchant, còn lại phần lớn là để lộ khuôn mặt thờ ơ, chưng hửng.

Cảnh tượng này đã dấy lên nhiều tranh luận giữa cộng đồng mạng. Có ý kiến chỉ ra do có một vài bài khán giả không thuộc nên họ chỉ có thể đứng đơ ra nghe. Cũng có bình luận tin rằng IVE không phải là cái tên quá hot tại thị trường US-UK nên sự việc này cũng không lấy làm khó hiểu. Và set diễn Lollapalooza 2025 gần đây tại Paris, Pháp cũng gặp phải trường hợp tương tự.

Dù IVE đã mang đến 2 sân khấu Lollapalooza chuyên nghiệp, chỉn chu với loạt hit đình đám, phản ứng thờ ơ từ khán giả lại phơi bày một thực tế rõ ràng: Kpop nói chung vẫn chưa thật sự phổ biến ở thị trường Âu Mỹ, ít nhất là với nhóm nhạc như IVE. Ngoại trừ một số “quái vật” có chiến lược toàn cầu hoá mạnh mẽ như BTS hay BLACKPINK, phần lớn idol Kpop vẫn chưa đủ sức chinh phục khán giả đại chúng phương Tây - vốn có gu thưởng nhạc khác biệt, không dễ bị thu hút bởi vũ đạo đồng đều hay visual lung linh.

Thêm vào đó, IVE dù rất nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á, lại chưa sở hữu bản hit nào thật sự bùng nổ ở thị trường quốc tế, cũng như không có các chiến dịch truyền thông đủ sâu. Đến cả nữ idol hot nhất nhì gen 4 hiện nay là Jang Wonyoung cũng không thể “gánh” nổi nhóm. Khán giả của các lễ hội âm nhạc như Lollapalooza chuộng nhiều dòng nhạc đa dạng như rock, indie, EDM, hip-hop… nên việc họ “quay lưng” hay không quan tâm đến một nhóm nhạc châu Á còn xa lạ là điều khó tránh khỏi. Sân khấu của IVE, dù được khen ngợi, lại bị cho là thiếu kết nối cảm xúc - điều mà nhiều khán giả phương Tây vốn đề cao.

Phản ứng lạnh nhạt lần này chắc chắn không phải là thất bại, mà là lời nhắc nhở rằng để Kpop tiến sâu hơn vào thị trường Âu Mỹ, các nhóm nhạc như IVE cần nhiều hơn là âm nhạc bắt tai và vũ đạo đẹp mắt. Đó là câu chuyện của chiến lược toàn cầu, sự am hiểu thị hiếu thị trường và khả năng tạo dấu ấn cá nhân vượt ngoài fandom.