Tập 10 vừa qua, Em Xinh Say Hi đã bước vào Live Stage 4, ngày càng tiến sát gần hơn đêm Chung kết. Tại đây, 4 team sẽ thay phiên nhau thi đấu để giành lấy Hot Chair. Đội nào còn ngồi lại đến cuối cùng sẽ được cộng điểm cho toàn bộ thành viên. Vẫn còn tập 11 nữa để biết kết quả cuối cùng nhưng danh sách 6 gương mặt bị loại được lan truyền khắp MXH.

Theo luật chơi mới, 2 cặp Em Xinh sẽ bị loại cùng nhau thông qua vòng ghép đôi ở tập 9, cùng với đó là 2 người có số điểm thấp nhất trong tổng số 20 thí sinh. Điều này có nghĩa, dù người này an toàn nhưng đồng đội có điểm cá nhân thấp thì cả 2 vẫn phải dắt tay nhau ra về. Sau nhiều đồn đoán, 6 Em Xinh bị chỉ mặt điểm tên, có xác suất dừng cuộc chơi cao nhất là Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn, Liu Grace, Saabirose, Vũ Thảo My và Juky San. Tuy nhiên, Saabirose và Juky San được cho là giành được “phao cứu sinh”, có thêm cơ hội nữa để tranh đấu Chung kết.

Quỳnh Anh Shyn, Liu Grace, Vũ Thảo My và Mỹ Mỹ được cho là sẽ ra về ở Live Stage 4

Dù chỉ là những mẩu tin đồn chưa được xác thực nhưng dân tình đã phát hiện ra “hint” đầu tiên về kết quả Live Stage 4. Hình ảnh chụp lại Locket của Liu Grace cho thấy cô nàng đang ở 1 studio tập nhảy - trùng thời điểm các Em Xinh và ekip đang ghi hình cho đêm Chung kết. Điều này cho thấy Liu Grace không hề góp mặt tại sân khấu cuối cùng của chương trình, và có lẽ cô nàng thực sự đã bị loại ở tập 11.

Liu Grace để lộ bằng chứng cô nàng không có mặt tại đêm Chung kết

Được khen ngợi là “con tướng” cực mạnh, Liu Grace sở hữu bộ kỹ năng rap chất chơi, nhảy ổn và có thể sáng tác. Ngoại hình chiến là thế nhưng tính cách nữ rapper lại dễ thương vô cùng, hay mè nheo từ các chị lớn đến các em nhỏ. Cô nàng còn có 2 khoảnh khắc viral khắp MXH là verse rap trong ca khúc Từng và meme Việt Hương do Lê Dương Bảo Lâm “đầu têu”. Trước thông tin này, người hâm mộ chỉ biết tiếc ngùi ngụi bởi Liu Grace là màu sắc mới lạ và độc đáo giữa dàn Em Xinh.

Liu Grace được mến mộ bởi kỹ năng rap và sự đáng yêu

Qua danh sách các Em Xinh bị loại, 1 nhân tố được đi thẳng vào Chung kết đang khiến dân tình râm ran tranh cãi - đó là Châu Bùi. Nguồn cơn xuất phát từ một fanpage thuộc FC Châu Bùi, khi admin chia sẻ danh sách các thành viên sẽ tham gia cổ vũ cô nàng tại vòng thi cuối. Ngay lập tức, thông tin này khiến không ít khán giả cho rằng Châu Bùi chưa thật sự tạo được dấu ấn nổi bật để xứng đáng có mặt trong top cuối, nhất là khi một số thí sinh tiềm năng khác lại bị loại sớm.

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng tranh cãi, cũng có những ý kiến cho rằng không nên quá gay gắt với Châu Bùi chỉ vì các tin đồn lan truyền. Một bộ phận người xem lên tiếng bảo vệ, cho rằng cô đã nỗ lực và mang đến một cá tính riêng biệt cho chương trình.

Ngoài ra, Châu Bùi cũng đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì biểu cảm bị cho là thiếu tinh tế, thái quá khi giành chiến thắng trước đội Bích Phương trong tập 10 vừa qua. Trước loạt phản ứng tiêu cực, nữ fashionista vẫn giữ thái độ im lặng, không đưa ra bình luận nào.

Châu Bùi đang đứng giữa làn sóng hoài nghi về tài năng lẫn EQ

Hành trình thi đấu của Châu Bùi tại Em Xinh cũng cũng phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Ngoài hiệu ứng vlog học hát 6 năm và sân khấu Run - giúp Châu Bùi đạt hạng 5, cô thường xuyên bị xếp ở nhóm điểm thấp. Trong vòng Live Stage 2, Châu Bùi chỉ đứng hạng 28 và suýt phải dừng cuộc chơi nếu không nhờ vào việc thuộc đội chiến thắng. Sau vòng Live Stage 3, thứ hạng của cô nhích lên một chút, đạt vị trí 17 trên 20 thí sinh còn lại.

Khi được nhận xét giọng hát mờ nhạt và đề nghị đừng nhắc tới chuyện luyện thanh 6 năm, Châu Bùi phản hồi: “Tôi nói trên vlog chứ đâu có nói mãi. Ngoài ra, việc học là cả đời chứ 6 năm đã là gì. Mình có cố gắng thật thì muốn cho mọi người thấy sự cố gắng đó thôi mà. Tôi cũng mới bắt đầu, mọi người nói vậy, tôi buồn lắm”.

Phong độ của nữ fashionista trồi sụt thất thường, liên tiếp 2 Live Stage đều lọt top nguy hiểm

Em Xinh Say Hi là một chương trình đòi hỏi thí sinh phải thể hiện sự toàn diện ở nhiều khía cạnh như ca hát, vũ đạo và phong cách trình diễn. Dù sở hữu thế mạnh về thời trang, Châu Bùi vẫn gặp không ít trở ngại khi phải so tài với 28 thí sinh còn lại - phần lớn đều là ca sĩ chuyên nghiệp, trong đó không ít người đã có cả chục năm hoạt động nghệ thuật. Cô chủ động trau dồi kỹ năng hát, rap và nhảy, nhưng kinh nghiệm biểu diễn sân khấu vẫn là điểm yếu dễ thấy so với các Em Xinh khác.

Châu Bùi từng gây ấn tượng mạnh với tiết mục Run, nhưng lại không giữ được phong độ ổn định trong những vòng sau. Đến với chương trình với khát vọng làm mới bản thân, nhưng trong một cuộc chơi khắc nghiệt thiên về âm nhạc, ánh hào quang từ lĩnh vực thời trang vẫn chưa đủ giúp Châu Bùi bật lên.