Đêm khuya ngày 6/8, Justin Bieber, không một lời đánh tiếng, thả xích MV Yukon khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.YUKON là track đầu tiên được nam ca sĩ “chọn mặt gửi vàng” để ra mắt MV trong tổng số 21 ca khúc thuộc album phòng thu thứ 7 - Swag. Sau hơn 1 ngày phát hành, MV thu về 2,8 triệu view - thành tích khá khiêm tốn so với tầm vóc của Justin nhưng có thể hiểu, ý đồ của anh chưa bao giờ là những con số trên các nền tảng MXH.

MV YUKON mở ra bằng những khung hình đen trắng nghệ thuật, mang đến vẻ tối giản, chân thật mà cũng rất điện ảnh. Không gian tĩnh lặng, màu phim đơn sắc khiến khán giả ngay lập tức bị cuốn vào một thế giới nội tâm - nơi Justin không còn là ngôi sao toàn cầu mà là một người đàn ông, một người chồng và giờ đây, một người cha.

Justin Bieber - YUKON

Tại đây, Justin, Hailey và cậu con trai Jack Blues Bieber xuất hiện bên du thuyền sang trọng, lênh đênh giữa đại dương - lưu giữ những khoảnh khắc bình dị, vui chơi và quây quần giữa gia đình với nhau. Những góc quay chậm, ánh sáng dịu, khung hình đôi lúc rung nhẹ - tất cả khiến người xem cảm nhận được sự chân thực, đời thường và có phần mong manh.

Một trong những chi tiết khiến MV YUKON trở thành đề tài gây sốt chính là lần đầu tiên bé Jack được bố mẹ cho diện kiến trước công chúng. Dù gương mặt cậu bé được che khéo léo bằng tia nước, ánh sáng hoặc góc máy - nhằm đảm bảo sự riêng tư - nhưng sự có mặt của Jack khiến MXH xôn xao một phen. Tuy nhiên, vì không được thấy rõ mặt quý tử nhà Bieber nên người hâm mộ có chút tiếc nuối.

Lần đầu tiên bé Jack được bố mẹ cho diện kiến trước công chúng mà đã chiếm trọn spotlight

Không thể bỏ quên Hailey, người đã giúp Justin trải qua nhiều biến cố, thăng trầm ở một thời nổi loạn, mất phương hướng. Cô lọt vào những phân cảnh ấm áp, tinh tế như tựa vào vai ông xã, gió thổi nhẹ qua mái tóc, ôm bé Jack…

MV không có câu chuyện tuyến tính, không thoại, không kỹ xảo cầu kỳ. Thay vào đó, YUKON sử dụng ngôn ngữ hình ảnh để dẫn dắt cảm xúc người xem. Tổng thể MV là sự hoà hợp giữa tính cá nhân, gia đình và chất nghệ thuật tràn đầy sức sống, không hào nhoáng và có tính thẩm mỹ riêng.

MV không có câu chuyện tuyến tính, không thoại, không kỹ xảo cầu kỳ

UKON là bản nhạc Pop nhẹ pha lẫn R&B vừa tình vừa lắng đọng

YUKON là bản nhạc Pop nhẹ pha lẫn R&B vừa tình vừa lắng đọng, với giọng ca của Justin được xử lý hát cao hơn giọng gốc nên sẽ có nhiều người tưởng đó là một nữ ca sĩ thể hiện. Tiết tấu chậm, giai điệu mộc mạc, mềm mại của đàn guitar và chút nhịp base đệm, tạo ra không gian thân mật và chiêm nghiệm. Một số người nhận thấy phong cách âm nhạc mang cảm hứng của SZA hoặc Frank Ocean.

Lời bài khắc họa sự sâu sắc và sự dễ tổn thương trong tình yêu, đồng thời nói lên niềm khao khát sát cánh cùng người thương. Sợi dây liên kết giữa lyrics và MV khiến thông điệp về sự kết nối, lòng trung thành và tình cảm gia đình trở nên trọn vẹn. Một điểm đặc biệt về MV này là YUKON là dòng SUV - chiếc xe Hailey từng sử dụng trong giai đoạn cặp đôi tái hợp cho đến lúc kết hôn. Yukin gắn liền với nhiều ký ức đẹp và là biểu tượng cho tình yêu giữa 2 người.

Lời bài khắc họa sự sâu sắc và sự dễ tổn thương trong tình yêu

Ai ai cũng thích thú xen lẫn cảm xúc khó tả khi chứng kiến một Justin giờ đây không còn chạy theo hào quang sân khấu mà đang sống trọn vẹn với vai trò người cha. Đó là những rung động bồi hồi của những người hâm mộ đã đồng hành cùng Justin qua nhiều năm. Ngoài ra, MV được khen ngợi như bữa tiệc thị giác, từng phân cảnh hiện lên như thước phim điện ảnh.

MV có thể coi là lời tuyên ngôn rằng tình yêu và gia đình là trung tâm trong cuộc đời Justin - đặc biệt khi Swag là quyển hồi ký về tình cảm, sự thấu tỏ và hành trình trưởng thành. Những ai từng trưởng thành cùng âm nhạc của Justin có thể thấy anh chàng đã qua cái thời ngổ ngáo và đã đến lúc học cách yên bình, chọn đúng người để đi cùng chặng đường dài.