Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi

Chiều 6/8, buổi họp báo ra mắt MV Made In Vietnam đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Đây là dự án âm nhạc mới của DTAP nhằm tôn vinh văn hóa, con người và tinh thần Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện họp báo đã có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Lưu Hương Giang, Lan Khuê,...

Đáng chú ý trong buổi họp báo, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ đặc biệt về dự án Made In Vietnam của DTAP. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại vô tình để lộ kết quả Em Xinh Say Hi - một trong những show truyền hình được quan tâm nhất hiện nay.

Clip Phương Mỹ Chi chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt MV Made In Vietnam

Phương Mỹ Chi tại buổi họp báo ra mắt MV Made In Vietnam

Cụ thể, sau khi chung vui cùng DTAP, Phương Mỹ Chi đã xin phép về trước để ghi hình Em Xinh Say Hi. Phương Mỹ Chi không quên tiết lộ để đến ủng hộ DTAP, cô đã lén rời khỏi chương trình dù đang quay hình: “Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay em vẫn đang trong quá trình quay chương trình Em Xinh Say Hi. Hồi nãy đã lén lén một cách thầm lặng để đi tới đây vì đây là một dự án rất quan trọng với các anh. Rất mong quý vị ngồi ở đây, tất cả quý vị xem trên màn ảnh nhỏ sẽ ủng hộ dự án Made In Vietnam thật là nhiều cũng như khích lệ những người trẻ như chúng em, những người trẻ như các anh DTAP. Cá nhân em nghĩ đây là điều rất tuyệt vời và rất to lớn”.

Phương Mỹ Chi chia sẻ về dự án Made In Vietnam và xin phép ra về trước để tiếp tục tham gia ghi hình Em Xinh Say Hi

Việc Phương Mỹ Chi tiết lộ thời điểm hiện tại vẫn đang quay Em Xinh Say Hi vô tình làm lộ kết quả của chương trình. Hiện chương trình đang phát sóng đến tập 10 và chỉ còn lại 20 em xinh. Thế nhưng theo ghi nhận ở thời điểm thực tế, Em Xinh Say Hi đang trong quá trình quay vòng Chung kết của cuộc thi. Với lời vô tình hé lộ của Phương Mỹ Chi, như vậy nữ ca sĩ sinh năm 2003 chắc chắn có “slot” góp mặt trong vòng Chung kết.

Trước đó sau màn thể hiện bùng nổ của Liên quân 2 ở vòng ba, 20 Em Xinh tiếp tục bước vào Live Stage 4. Ở vòng này, cơ chế hot chair xuất hiện làm gia tăng áp lực khi thí sinh phải đối mặt với thử thách kép đầy căng thẳng. Tập 11 sẽ tiếp tục đưa khán giả đến với hai màn trình diễn cuối của vòng hai Live Stage 4 gồm Tín Hiệu Yêu (đội LyHan) và Cứ Đổ Tại Cơn Mưa (đội Phương Ly). Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng tới bảng xếp hạng chung cuộc. Khi luật loại trừ khắc nghiệt, người hâm mộ không khỏi hồi hộp cho số phận của sáu Em Xinh có điểm số thấp nhất.

Phương Mỹ Chi vô tình để lộ kết quả chắc suất có tên trong vòng Chung kết

Made in Vietnam là chiến dịch được đầu tư công phu và dài hơi, nhằm lan tỏa hình ảnh con người, văn hóa và tinh thần Việt Nam trong một diện mạo mới - hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống. Đây là tác phẩm nghệ thuật tổng hòa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam thông qua lăng kính âm nhạc đương đại.

Điểm đặc biệt trong Made In Vietnam là phần nhạc cụ dân tộc được phối khí và thu âm hoàn toàn bằng nhạc cụ thật: đàn bầu, đàn tranh, kèn sona, trống… Tất cả được thể hiện trực tiếp bởi các nghệ nhân nhằm giữ trọn vẹn “cái hồn” của âm thanh truyền thống, thể hiện sự trân trọng và cam kết của DTAP trong việc bảo tồn và tôn vinh âm nhạc dân tộc.