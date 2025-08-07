Mặc dù đã giành chiến thắng thuyết phục tại Live Stage 4 và nhận được nhiều sự chú ý, nhưng ca khúc Lắm Lúc của team LyHan lại vướng vào tranh cãi trên mạng xã hội sau khi tác giả demo của ca khúc này bày tỏ cảm xúc của mình trên trang TikTok cá nhân.

Lắm Lúc - Live Stage 4 Em Xinh Say Hi: LyHan, Miu Lê, Tiên Tiên, MAIQUINN, Bảo Anh

Cụ thể, trước khi tập 10 của Em Xinh Say Hi, tác giả Tổng Đài đã đăng tải một clip trên kênh Tiktok với nội dung chia sẻ về việc mong chờ ca khúc Lắm Lúc của bản thân sắp được phát sóng. Trong clip, tác giả đã chia sẻ: “Rất mong team sẽ giữ lại đoạn điệp khúc trong demo gốc của Tổng Đài nha”. Ngay tiếp sau đó, tác giả đăng tải tiếp tục một clip khác với caption: “Vậy là chiếc demo cuối cùng của Tổng Đài đã lên sóng, mọi người thấy thế nào. Mình hơi tiếc một chút xíu thôi, nhưng bài vẫn rất hay rất chạm đúng như mình kì vọng”.

Nhận xét của chủ demo ca khúc Lắm Lúc gây tranh cãi

Lập tức, trên mạng xã hội đã nổ ra tranh cãi về vấn đề này. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với tác giả khi đoạn tâm đắc nhất của ca khúc không được giữ lại, thậm chí phá mood bài hát. Một số fan đưa ra bằng chứng tác giả thả tim các cmt ủng hộ và bỏ lơ các bình luận chê demo gốc làm tranh cãi nối tiếp tranh cãi. Bên cạnh đó, các tranh cãi về nội dung và chất lượng bài hát cũng nổ ra khi một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc được team Lyhan xào nấu lại không gây xúc động, không bằng demo gốc và yêu cầu tác giả tung bản demo đầy đủ.

Một bộ phận fan tấn công chủ demo

Tuy nhiên, một số fan lại có phản ứng trái ngược, công kích tác giả vì cho rằng tác giả đã bán demo cho chương trình, việc chỉnh sửa như thế nào, tác giả không nên ý kiến. Một khán giả của Em Xinh Say Hi bày tỏ trên Threads: “Bán demo cho chương trình chứ có cho free đâu mà demo nào cũng nói hơi tiếc, hy vọng giữ đoạn này đoạn kia. Lúc team đăng thì Lắm Lúc đã quay xong hết rồi, hỏi sao không can thiệp thì kêu bận sáng tác, không có thời gian xem”?

Nhiều ý kiến tương tự cũng được các khán giả khác bày tỏ: "Nói thẳng luôn là mấy cái demo của ông này trừ Easier thì còn lại dở. Đã bán demo cho nhà sản xuất thì việc người ta làm lại như nào là việc của người ta. Nếu cảm thấy tiếc cái demo quá thì lần sau giữ lại đi. Không có ưa luôn á”; "Biết là sẽ bị thay đổi còn bán làm gì rồi nói tiếc này kia. Rồi sau này mấy chương trình khác sao họ dám mua bài đây”.

Fan các Em Xinh không hài lòng với việc tác giả demo bày tỏ ý kiến cá nhân khi đã bán nhạc cho chương trình

Giữa nhiều luồng tranh cãi, tác giả Tổng Đài đã lên clip giải thích về các phát ngôn của mình. Cụ thể trong clip giải thích, tác giả cho biết bản thân không tiếc demo không được giữ lại mà tiếc về hành trình tại Em Xinh Say Hi của mình đã kết thúc. Về vấn đề tương tác với các bình luận, Tổng Đài giải thích rằng có rất nhiều bình luận chia sẻ, có thể anh đã bỏ sót một số bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, sau khi tác giả là lên clip đính chính, tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội. Nhiều fan cho rằng việc bày tỏ của tác giả trong thời điểm nhạy cảm này là không cần thiết.

https://www.youtube.com/watch?v=HX3UcwUYMjM

Lắm Lúc đã giúp team LyHan giành chiến thắng vòng này và đồng thời giúp LyHan đạt vị trí Top 1 trong chương trình nhưng vẫn gây tranh cãi về chất lượng

Lắm Lúc là tiết mục của team LyHan tại Live Stage 4 của chương trình Em Xinh Say Hi. Ca khúc ballad với nội dung về tình mẫu tử, ví hình ảnh người mẹ như siêu nhân được LyHan, Tiên Tiên, Miu Lê, MAIQUINN và Bảo Anh thể hiện và gây ấn tượng với khán giả khi kết hợp với ngôn ngữ kí hiệu. Ca khúc Lắm Lúc đã giúp team LyHan giành chiến thắng vòng này và đồng thời giúp LyHan đạt vị trí Top 1 trong chương trình.