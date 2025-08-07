Ngày 17/7, Anh Tài STRONG Trọng Hiếu comeback với MV Kho Báu - nhạc phẩm có màu sắc hoàn toàn khác biệt so với anh trước đây. Kho Báu là ca khúc viết về tình yêu, có giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe. Trọng Hiếu vốn nổi tiếng với khả năng trình diễn, do đó anh thường chọn nhạc sôi động, mở ra không gian trưng trổ vũ đạo. Tuy nhiên, hướng đi này không thực sự giúp Trọng Hiếu ghi dấu ấn. Đó cũng là lý do Trọng Hiếu ra nhạc mãi chưa viral, không được công chúng ưa chuộng.

MV Kho Báu - STRONG Trọng Hiếu

Việc thử sức với 1 bài hát nhẹ nhàng, dễ nghe như Kho Báu được coi là bước đi thăm dò của Trọng Hiếu. MV cũng được quay theo concept thanh xuân vườn trường, dễ chạm đến nhiều khán giả đại chúng. Sau nhiều lần thử nghiệm liều lĩnh, bước đi an toàn của Trọng Hiếu lại có hiệu quả. Bài hát Kho Báu mở đường cho dự án 10 năm hoạt động đang nhận về phản hồi tích cực, liên tục tăng stream trên các nền tảng mà không cần quảng bá rầm rộ.

Tính đến ngày 8/7, MV Kho Báu thu về hơn 4.1 triệu lượt xem. Trên Spotify, Kho Báu cũng cán mốc 1 triệu streams chỉ sau thời gian ngắn. Kho Báu hiện đang giữ vị trí #5 BXH Daily Spotify Vietnam, #1 Top 100 Apple Music và các BXH nội địa. Ngoài bản chính, bản trình diễn của Trọng Hiếu cũng được cư dân mạng truyền tay nhau chóng mặt, thu hàng triệu view trên TikTok và hơn 525 nghìn lượt xem ở YouTube.

Sân khấu live của Kho Báu viral

Dù là bản tình ca nhẹ nhàng, nhưng Trọng Hiếu cũng rất biết cách thể hiện khả năng trình diễn ở sân khấu live. Anh Tài chuyển vũ đạo thành các động tác múa, khiêu vũ, khoe trọn chuyển động cơ thể mượt mà.

Không cần top trending, thành công của Kho Báu được đo lường trên mức độ phổ biến trên MXH. Sau 2 hơn tuần lên sóng, Kho Báu đang là bài hát hot nhất Vpop, tạo trend mạnh mẽ. Lướt 1 vòng các nền tảng video ngắn, không khó để bắt gặp giai điệu “Cám ơn vì đã gặp được nhau; Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu; You're the only one I love”.

Lượt dùng âm thanh trên CapCut vượt mốc 500 nghìn. Kho Báu được nhiều bạn trẻ cover, trở thành nhạc nền cho đa dạng content trên TikTok. Bài hát hot lên nhờ chính chất lượng âm nhạc và thông điệp tình yêu Trọng Hiếu truyền tải.

Sau nhiều năm thử nghiệm, đầu tư tiền của rồi mà vẫn … flop thì nay, Trọng Hiếu đã có 1 bản hit mới

Một trong những yếu tố giúp Kho Báu viral chính là chất giọng trầm khàn đặc trưng của Trọng Hiếu. Ca khúc có giai điệu khá hoài niệm, gây liên tưởng đến âm nhạc những năm đầu 2000s. Nhưng qua cách xử lý hiện đại của Trọng Hiếu, mọi thứ được cân bằng, bổ trợ cho nhau. Nhiều fan nhận xét, nếu không phải Trọng Hiếu thể hiện, bài hát này chưa chắc viral như hiện tại. Sau nhiều năm thử nghiệm, đầu tư tiền của rồi mà vẫn … flop thì nay, Trọng Hiếu đã có 1 bản hit mới gây dấu ấn ngay sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.