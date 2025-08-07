Sau sân khấu KCON LA 2025, cái tên Anna (MEOVV) trở thành tâm điểm tranh luận. Loạt vết bầm tím xuất hiện ở đùi và bắp tay cô nàng khiến dân tình đặt nghi vấn. Trong loạt ảnh tại KCON, nhiều fan tinh ý nhận ra phía dưới lớp trang phục ngắn là một vết bầm ở phần đùi trên. Trên mạng xã hội X, không ít người nhanh chóng nhận định đây là dấu hiệu của hút mỡ hoặc tiêm tan mỡ - những phương pháp làm đẹp không còn xa lạ tại Kpop. Cùng lúc, một vết bầm khác ở bắp tay Anna cũng bị "soi", khiến nghi vấn trùng tu càng được đẩy lên cao trào.

Trong loạt ảnh tại KCON, nhiều fan tinh ý nhận ra phía dưới lớp trang phục ngắn là một vết bầm

Những vết thương khiến Anna vướng nghi vấn "trùng tu"

Dù phía The Black Label chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, cuộc tranh luận xoay quanh hình ảnh của Anna vẫn nổ ra không ngừng. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Anna còn gây ấn tượng bởi vóc dáng mảnh mai, eo nhỏ chân dài. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nữ idol người Nhật hoàn thiện ngoại hình. Nhưng khi lộ thủ thuật, can thiệp thẩm mỹ, cư dân mạng chia phe tranh cãi.

Ngoài gương mặt xinh đẹp, Anna còn gây ấn tượng bởi vóc dáng mảnh mai, eo nhỏ chân dài

Vóc dáng siêu thực của Anna bị dân mạng nghi ngờ

Một bộ phận cho rằng những dấu vết đó không nhất thiết là do phẫu thuật thẩm mỹ mà có thể đến từ việc tập luyện vũ đạo cường độ cao, hoặc đơn giản là va chạm khi di chuyển, thay đồ trong lịch trình dày đặc. Ngược lại, nhiều ý kiến khác bày tỏ lo ngại về việc thần tượng sinh năm 2005 phải chịu áp lực ngoại hình quá lớn, đến mức buộc phải “can thiệp” khi tuổi đời còn rất trẻ.

Khả năng trình diễn gây chú ý

Khí chất nổi trội

Phần đông người hâm mộ đứng về phía Anna. Họ cho rằng việc săm soi nhan sắc một nữ idol mới 19 tuổi là điều không cần thiết, đặc biệt khi cô đang chứng minh được bản thân bằng thực lực và thần thái trên sân khấu.

Anna gây sốt trong chuỗi sân khấu KCON LA

Tại KCON LA vừa qua, MEOVV đã gây ấn tượng mạnh với phong độ biểu diễn ổn định, khả năng giao tiếp lưu loát bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh cùng nhan sắc nổi bật đồng đều trong đội hình. Trong đó, Anna vẫn là nhân tố sáng nhất sân khấu, thu hút ánh nhìn từ những giây đầu tiên xuất hiện.

Anna đại diện cho nét đẹp dịu dàng, nữ tính và đậm nét châu Á, giúp cô nàng được lòng fan Hàn

Sinh năm 2005, Anna là thành viên người Nhật của MEOVV nhóm nữ mới thuộc The Black Label. Ngay từ khi debut, cô đã được truyền thông Hàn chú ý nhờ visual chuẩn mực, nét đẹp thanh tú và sang trọng. Không ít lần, Anna được ví như bản tổng hòa giữa Shin Se Kyung và Tử Du, hai biểu tượng visual hàng đầu Hàn Quốc. Giữa đội hình tân binh được đánh giá là đẹp nhất Kpop, với Ella Gross mang vẻ đẹp lai Tây mơ màng, Gawon mạnh mẽ khí chất, Anna lại đại diện cho nét đẹp dịu dàng, nữ tính và đậm nét châu Á, giúp cô nàng được lòng fan Hàn.

Anna đang sở hữu visual, khí chất đủ tiềm năng để trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của Kpop

Bất chấp những lời bàn tán trái chiều, Anna vẫn đang khẳng định vị thế của mình trong thế hệ thần tượng mới. Dù có “trùng tu” hay không, điều không thể phủ nhận là Anna đang sở hữu visual, khí chất đủ tiềm năng để trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của Kpop.