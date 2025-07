Ngày 26-27/7, lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejeon Summer 2025 diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ dàn idol thế hệ mới nổi bật như TXT, I-DLE, ENHYPEN, NCT DREAM, WOODZ, MEOVV, ALLDAY PROJECT, BABYMONSTER, Hearts2Hearts, KiiiKiii, KickFlip, CLOSEYOUREYES, BabyDONTCry, HITGS, IDID, ILLIT, STAYC,...

Trong số những cái tên này, màn xuất hiện của MEOVV và ALLDAY PROJECT gây chú ý hơn cả vì là hai "chiến binh" mới của The Black Label. Điểm chung của 2 nhóm nhạc nhà Teddy chính là - visual chiến đét, thần thái sắc lạnh chuẩn thiên kim, công tử nhà tài phiệt.



Dàn tân binh nhà The Black Label tại SBS Gayo Daejeon Summer 2025: MEOVV (trên) và ALLDAY PROJECT (dưới)

Tại SBS Gayo Daejeon Summer 2025, lần đầu tiên MEOVV và ALLDAY PROJECT dự chung 1 sự kiện. 2 nhóm không chỉ phô diễn khả năng làm chủ sân khấu ổn định mà còn tạo nên màn so kè visual cực chất. Không hẹn mà gặp, cả 2 nhóm đều lên đồ tuyền đen, tăng thêm phần khí chất khi khoe sắc trên thảm xanh SBS Gayo Daejeon.

MEOVV đã tạo được độ nhận diện nhất định, thường được gọi là tân binh đẹp nhất Kpop

MEOVV debut tháng 9/2024, với đội hình 5 thành viên gồm Ella, Gawon, Sooin, Anna, Narin. Nhóm nhạc nữ của The Black Label chưa ra mắt đã gây chú ý khi có sự tham gia của "mẫu nhí đẹp nhất thế giới" Ella Gross. Sau gần 1 năm hoạt động, MEOVV đã tạo được độ nhận diện nhất định, thường được gọi là tân binh đẹp nhất Kpop. Lợi thế của MEOVV chính là đội hình đồng đều về mặt visual. 5 "cô mèo" được gây dựng hình tượng tiểu thư cá tính, sang chảnh, nhiều lần gây sốt nhờ thế mạnh ngoại hình.

Nữ thần nhan sắc thế hệ mới Anna

Mẫu nhí đẹp nhất thế giới Ella Gross

Narin

Gawon

Sooin

Về phần ALLDAY PROJECT, đây chính là tân binh khủng nhất 2025 với màn debut Perfect All-Kill cùng Famous. Nhóm nhạc đội hình nam nữ lẫn lộn, khiến dân Hàn tò mò ngay từ đầu khi có ái nữ tài phiệt Annie Moon gia nhập. Cháu gái chủ tịch tập đoàn Shinsegae tạm gác sự nghiệp gia tộc để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Ngoài ra, nhóm còn có Bailey Sok là biên đạo đã nổi danh, thực tập sinh "nghìn máu" Youngseo - Woochan và mẫu nam Tarzzan. Tất cả kết hợp tạo nên đội hình phong cách, thời thượng và cực chất trong phong thái.

Focus cận visual và thần thái của tân binh khủng long ALLDAY PROJECT

Nhìn như thước phim về giới thượng lưu

Dù là tân binh, nhưng khí chất của ALLDAY PROJECT nổi bật như những nhân tố được sinh ra để nổi tiếng. Đứng cạnh nhau, 5 thành viên khiến người nhìn có cảm giác đang xem phim quý tộc học đường, mà đây chính là nhóm bạn "cậu ấm cô chiêu" chơi cùng nhau. Mỗi người một cá tính, nhưng lại cực kỳ hòa hợp dưới 1 khung hình.

Ái nữ tập đoàn Shinsegae Annie Moon

Youngseo như gái út nhà tài phiệt cạnh 2 thành viên nam Woochan - Tarzzan

Đôi bạn cá tính Bailey Sok và Tarzzan

Woochan đang là nam tân binh cực hot

Đội hình của ALLDAY PROJECT

Đặt MEOVV và ALLDAY PROJECT cạnh nhau, fan Kpop phải thốt lên rằng, The Black Label chính là công ty có "giá trị nhan sắc" cao nhất hiện tại. Không chỉ sở hữu dàn nghệ sĩ tài năng, The Black Label còn đang định hình lại chuẩn mực visual trong Kpop thế hệ mới. Từ MEOVV đầy khí chất đến ALLDAY PROJECT với diện mạo đồng đều, công ty này khiến người hâm mộ choáng váng để "gà nhà" xuất chiêu. Giữa một rừng tân binh, visual của 2 tân binh nhà The Black Label nổi bật và khó bị nhầm lẫn.