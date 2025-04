Ngay trong lần đầu tiên đến Việt Nam, Jang Won Young đã cho ra mắt MV kết hợp đầu tiên tại thị trường Việt - SHAKE IT OFF. Tại sự kiện MALTO ShakeFest diễn ra tốt 19/4, MV SHAKE IT OFF lần đầu được công chiếu trước hàng nghìn người hâm mộ đang cùng "quẩy" trực tiếp cùng công chúa Kpop. SHAKE IT OFF khai thác chân thực những khoảnh khắc người trẻ uể oải, mệt mỏi, tự ti trong trường học hay lờ đờ, mất tập trung, bị chê bai khi thể hiện đam mê. MV lồng ghép tinh tế hình ảnh đời thực cùng thông điệp "cứu cánh" teen Việt thoát khỏi những cảm xúc khó giãi bày.

MV SHAKE IT OFF được trình chiếu ở MALTO ShakeFest

MALTO cùng Jang Won Young mong muốn mở ra cánh cổng mới, đem lại năng lượng tích cực, tiếp sức và cổ vũ teen Việt. Không chỉ là là một MV SHAKE IT OFF như một bộ phim ngắn truyền đi thông điệp sống tự tin, là chính mình, tự do thể hiện đam mê và cá tính riêng. MV là sản phẩm kết hợp ấn tượng giữa thương hiệu và nữ thần tượng nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hiện tại. Với sức ảnh hưởng của Jang Won Young, MV SHAKE IT OFF hứa hẹn "phá đảo" mùa hè này, là MV thanh xuân học đường không thể bỏ lỡ.

Đội nón chuẩn dâu Việt ngoan xinh yêu

Visual của công chúa Kpop

Jang Won Young gây sốt khi xuất hiện tại đêm nhạc MALTO ShakeFest tối 19/4. Nữ thần tượng lập tức chiếm trọn tâm điểm bởi visual sáng bừng, khí chất ngôi sao lấn át. Vẻ đẹp ngọt ngào, đội nón hoá "dâu Việt" khiến fan phát cuồng. Tại đây, Jang Won Young lần đầu chia sẻ về cơ duyên về Việt Nam. Hợp tác với MALTO, Jang Won Young cảm nhận được sự thân tình như những người bạn "chingu". Tinh thần cởi mở, tích cực của cô nàng khiến fan thêm phần năng lượng.

Hệ tư tưởng Lucky Vicky là cơ duyên đưa Jang Won Young hợp tác với MALTO

Ở tuổi 21, Jang Won Young đã có sự nghiệp vượt trội, nổi tiếng toàn cầu với danh xưng "công chúa Kpop". Nữ thần tượng làm việc hết mình nhưng luôn giữ vẻ trẻ trung, xinh đẹp khi xuất hiện trước công chúng. Để nuôi dưỡng sự tích cực, Jang Won Young có một "hệ tư tưởng" riêng đã trở thành biểu tượng Kpop thế hệ mới - Lucky Vicky. Lucky là may mắn, Vicky là tên tiếng Anh của Jang Won Young. Cụm từ này bắt nguồn từ một đoạn video về chuyến đi của nữ thần tượng nhà Starship đến Tây Ban Nha. Lúc đó, Jang Won Young đã xếp hàng mua bánh. Không may là người đứng trước cô lại mua hết loại bánh mà cô mong mỏi được thử nghiệm. Dẫu vậy, thay vì buồn bã hay hậm hực, cô lại vô cùng vui vẻ vì chắc mẩm rằng mình sẽ là người đầu tiên được ăn mẻ bánh mới. Jang Won Young còn chia sẽ rằng may mắn luôn mỉm cười với mình.

Thái độ luôn nghĩ khó khăn sẽ mở ra cơ hội mới giúp Jang Won Young bình tĩnh đối diện với mọi thử thách, mở khoá nhiều thần tượng mới. Truyền cảm hứng cho người hâm mộ, cụm từ Lucky Vicky đã trở thành từ khoá hot trend mạng xã hội, được nhiều fan Kpop dùng để "manifest" may mắn đến với mình.

Jang Won Young háo hức đến Việt Nam để gặp fan

Khi được MALTO ngỏ lời mời hợp tác, Jang Won Young cảm nhận sự đồng điệu giữa hình tượng Lucky Vicky – cô gái đại diện cho tinh thần tích cực, tự tin và trẻ trung – với Shake It Off – một tuyên ngôn mạnh mẽ gửi đến người trẻ - ngay cả khi mọi việc không diễn ra như ý, bạn trẻ vẫn có thể chọn cách bước tiếp với một thái độ tích cực MALTO đang lan toả. Do đó, nữ thần tượng không ngần ngại nhận lời đến Việt Nam để trực tiếp gặp gỡ các DIVE Việt: “MALTO không chỉ gửi lời mời mà còn tổ chức hẳn một sự kiện ngoài trời để lan toả tinh thần tích cực ấy. Tôi rất háo hức và quyết định tham gia ngay."

Jang Won Young trong phần phỏng vấn, giao lưu với DIVE Việt

Jang Won Young giao lưu hỏi đáp trực tiếp trên sân khấu, đọc thư và giao lưu cùng fan. Khi được hỏi về cảm xúc lần đầu đến Việt Nam, Wonyoung chia sẻ đầy cảm xúc: "Tôi thật sự rất bất ngờ vì sự chào đón nồng nhiệt của các bạn fan Việt. Mọi người rất dễ thương và đầy năng lượng." Cô nàng còn trực tiếp chụp ảnh cùng người hâm mộ, nhận nón lá, áo từ fan Việt xúc động rưng rưng trước video và các project fan chuẩn bị chào đón mình. Chiều 19/4, khi vừa đặt chân đến TP.HCM, Jang Won Young đã chia sẻ loạt hình ảnh lên Instagram 14.3 triệu followers, bày tỏ tình cảm với người hâm mộ Việt.

Jang Won Young liên tục nói tiếng Việt, bày tỏ cảm nghĩ về tình cảm người hâm mộ

Khi được hỏi về khả năng quay lại Việt Nam trong tương lai, Jang Won Young không ngần ngại bày tỏ: "Tôi đã hứa với fan rằng sẽ quay lại". Jang Won Young yêu thích nón lá và hứa chắc chắn sẽ ăn phở ngay để thử hương vị Việt Nam. Cô nàng gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã có mặt tại MALTO ShakeFest, khen fan Việt "dễ thương xỉu". Jang Won Young gửi lại lời nhắn ngọt ngào bằng tiếng Việt: "Cám ơn, tôi yêu các bạn Việt Nam". Sự kiện khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa DIVE Việt và Jang Won Young. Sau lần này, người hâm mộ sẽ tích cực tương tác với nữ thần tượng cùng nhóm IVE, mong cho 1 ngày Jang Won Young và các chị em sẽ đến Việt Nam biểu diễn.

Cô nàng gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã có mặt tại MALTO ShakeFest, khen fan Việt "dễ thương xỉu"