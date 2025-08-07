Nếu để chọn nghệ sĩ nữ có hoạt động nổi bật nhất năm nay, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi chắc chắn được gọi tên. Điểm chung của hai cái tên này chính là có những sản phẩm, màn trình diễn càn quét YouTube. Hòa Minzy thì siêu phẩm Bắc Bling trở thành hit lớn của năm, phá đổ nhiều kỷ lục lượt xem thì Phương Mỹ Chi chính là hiện tượng show thực tế. Việc tham gia Em Xinh Say Hi và Sing! Asia cùng lúc đã giúp Phương Mỹ Chi mang về nhiều con số ấn tượng.

Phương Mỹ Chi bùng nổ YouTube nhờ Sing! Asia

Vừa qua, Phương Mỹ Chi hoàn thành chặng đua Sing! Asia . Ở sân chơi quốc tế, Phương Mỹ Chi khiến người hâm mộ tự hào với những tiết mục đậm chất Việt Nam, mang bản sắc văn hoá vươn tầm quốc tế. Suốt mùa hè, Phương Mỹ Chi “dàn hàng” trên top trending, là nghệ sĩ nữ Việt Nam cuối cùng đạt #1 xu hướng trước khi YouTube đóng cửa BXH này.

Việc càn quét top trending, thu về hàng triệu lượt xem cho các màn trình diễn ở Sing! Asia giúp nữ ca sĩ “cá kiếm” con số khổng lồ từ nền tảng YouTube. Cụ thể, theo nền tảng thống kê Social Blade, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có thể đã mang về cho cô từ 27.000 USD đến 428.000 USD trong vòng 12 tháng qua - tương đương khoảng 708 triệu đến 11,2 tỷ đồng.

Trong 1 năm qua, Phương Mỹ Chi nhận về lượt xem đều đặn từ các sân khấu live, album Vũ Trụ Cò Bay và đặc biệt là sân khấu Sing! Asia. Không phải toàn bộ, nhưng hiệu ứng show thực tế mang lại cho Phương Mỹ Chi là yếu tố quyết định nhất cho sự bùng nổ doanh thu này.

Đây chỉ là con số mang tính chất tham khảo. Trên thực tế, con số nhận về còn tùy thuộc định dạng kênh, đơn vị quản lý kênh,... Nhưng mức lợi nhuận khủng này cũng đủ để dân mạng “mắt chữ A, mồm chữ O”. Trong thời điểm các nghệ sĩ gen Z đang loay hoay tìm hướng đi thì một con số vượt 11 tỷ chỉ tính riêng từ YouTube thực sự khiến ai cũng phải trầm trồ.

Thực tế, YouTube chỉ là một phần trong “dòng tiền” của Phương Mỹ Chi. Sau khi giành vị trí Top 3 tại Sing! Asia 2025 , cô nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng không chỉ trong nước mà còn được truyền thông quốc tế liên tục nhắc đến. Thành tích này mở ra loạt cơ hội từ show diễn lớn, hợp đồng quảng cáo, bản quyền nhạc số và các dự án hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế. Không có tiết lộ cụ thể, nhưng chắc chắn cát-xê Phương Mỹ Chi có sự tăng trưởng. Vốn dĩ trước đó, giọng ca Bóng Phù Hoa đã có thù lao top đầu thế hệ vì thâm niên hoạt động lâu dài.

Không chỉ giữ vững phong độ ở mảng nhạc dân gian, cô còn không ngừng mở rộng phong cách, làm mới bản thân bằng nhiều sản phẩm mang màu sắc hiện đại. Mỗi lần xuất hiện là một lần khiến công chúng phải trầm trồ vì độ chịu chi và gu thẩm mỹ ngày càng lên tay. Khán giả đánh giá Phương Mỹ Chi là một nghệ sĩ thực thụ, chăm chỉ, cầu thị và có tư duy làm nghề nghiêm túc.

2025 là năm đột phá của Phương Mỹ Chi

Với Sing! Asia, Phương Mỹ Chi đã thành công lan tỏa văn hóa Việt với quốc tế. Với Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi chứng minh bản lĩnh, cho thấy cô không chỉ có giọng hát hay mà còn có thể rap, nhảy, sáng tác. 2025 là năm đột phá của Phương Mỹ Chi. Với lợi nhuận từ YouTube, Phương Mỹ Chi có thu nhập khủng. Đây là thành quả tất yếu từ những nỗ lực của cô nàng. Giờ đây, cô bé dân ca đã trưởng thành, cho thấy bản thân có thể đi xa đến đâu khi không ngừng cố gắng.