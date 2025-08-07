Ngày 8 - 10/8 tới đây, G-Dragon sẽ tổ chức 3 đêm concert Übermensch tại Hồng Kông (Trung Quốc). Trở lại sau 8 năm, G-Dragon khiến hàng triệu fan Trung Quốc "rần rần". Là ngôi sao Kpop nổi tiếng nhất ở thị trường tỷ dân, sức mua vé concert anh Long không phải dạng vừa.

Ban đầu, thủ lĩnh BIGBANG dự định chỉ tổ chức 2 đêm concert ở Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng vì nhu cầu quá lớn, công ty quyết định mở thêm đêm thứ 3. Và chỉ cần thời gian ngắn là cháy vé. Hiện tại, muốn mua vé concert G-Dragon phải bỏ ra số tiền khổng lồ mà còn đối diện với nguy cơ lừa đảo.

Mới đây nhất, truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin về vụ lừa đảo vé show GD

Mới đây nhất, truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin về vụ lừa đảo vé show GD. Một nhóm fan đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 610.000 HKD - tương đương khoảng 2 tỷ đồng. Theo thông tin ghi nhận, cảnh sát đã tiếp nhận hơn 30 đơn tố cáo chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trước khi đêm diễn đầu tiên bắt đầu.

Các nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ qua các bài đăng rao bán vé concert G‑Dragon trên Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Sau khi liên hệ và thống nhất mua bán, kẻ gian thường viện lý do cần thêm tiền đặt cọc hoặc phát sinh chi phí để yêu cầu chuyển thêm tiền, từ đó chiếm đoạt toàn bộ mà không hề giao vé. Có người thậm chí bị lừa đến 600 triệu đồng.

Theo tờ Ming Pao, một chiếc vé VVIP cho đêm diễn cuối ở Hongkong (Trung Quốc) đã được rao bán với mức giá không tưởng - khoảng 400 triệu đồng

Hiện nay, cơn sốt vé show G-Dragon vẫn chưa ngừng lại, nhất là khi concert ngày càng đến gần. Sự kiện trở thành "miếng mồi ngon" cho thị trường chợ đen, nơi phe vé đang đẩy giá vé lên cao gấp 2 đến 5 lần so với giá gốc. Theo tờ Ming Pao, một chiếc vé VVIP cho đêm diễn cuối đã được rao bán với mức giá không tưởng - khoảng 400 triệu đồng, trong khi giá gốc chỉ khoảng 8 triệu đồng.

GD đi đến đâu là cháy vé đến đấy

Sức nóng từ tên tuổi của “ông hoàng Kpop” là điều không thể bàn cãi, nhưng hệ lụy từ tình trạng đầu cơ và lừa đảo vé đang khiến không ít khán giả rơi vào cảnh mất tiền, thậm chí không thể tham dự concert dù đã chi ra khoản tiền khổng lồ. Ngoài 3 đêm diễn sắp tới, đường dây lừa đảo vé G-Dragon đã xuất hiện đầy rẫy ở chặng Đài Loan (Trung Quốc). Hay ở một số điểm diễn như Bulacan, Phillippines, vé bị "đầu cơ" đến tận 95% khiến team G-Dragon bày tỏ quan ngại.

Fan Việt lo ngại

Nhìn thực tế diễn ra ở các chặng này, fan Việt lại càng thấp thỏm hơn. Thời gian này, xuất hiện nhiều thông tin về việc G-Dragon tổ chức concert ở Việt Nam vào tháng 11. Việt Nam có khả năng được xướng tên trong Phase 4. Nhưng cần lưu ý, vẫn chưa có lời xác nhận chính thức từ phía GD về concert tại Hà Nội. Nhiều tin đồn đang khiến MXH nhiễu loạn, tạo cơ hội cho phe vé trục lợi. Thậm chí đã có nhiều hội nhóm được lập ra để mua vé show G-Dragon mà không có xác thực nào. Fan Việt thời điểm này nên thận trọng, chờ thông tin chính thức từ phía G-Dragon.