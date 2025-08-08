Tuấn Hưng ra thông báo quan trọng, bất chấp rủi ro hậu ca mổ

Mới đây, Tuấn Hưng cho biết anh nhận được cuộc gọi từ đại diện BTC của một đêm nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ. Lời mời này khiến anh trăn trở rất nhiều, bởi hiện tại anh vừa mới trải qua ca phẫu thuật dây thanh, giọng hát mới chỉ hồi phục được 30 - 50% khả năng.

Nam ca sĩ lo ngại nếu hát trong tình trạng này, khán giả có thể sẽ bày tỏ sự chê trách, cho rằng anh đã “hết thời” và “hết hơi”. Nhưng nếu từ chối, anh lại sợ mang tiếng là người không trân trọng lời mời thiện ý, nhất là khi trước đây, chính anh từng đứng lên tổ chức liveshow Anh Em Kết Đoàn nhằm ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.



Cuối cùng, khi nghĩ đến việc sự xuất hiện của mình - theo lời BTC - sẽ có ý nghĩa lớn cho chương trình, Tuấn Hưng quyết định nhận lời tham gia ở phút 90. Anh nhấn mạnh, đây là sự lựa chọn xuất phát từ tinh thần hướng về đồng bào và trách nhiệm của một nghệ sĩ từng nhận được nhiều sự yêu thương từ khán giả.

Nguyên văn dòng chia sẻ của Tuấn Hưng:

"Cầu xin mưa thuận gió hoà

Cầu cho sức khoẻ cả nhà bình yên

Cầu xin thân tướng nhân hiền

Thiện lương ắt sẽ an yên cửa nhà



Vừa lễ Phật xong thì nhận được cuộc gọi của Hiên Hoàng. Cô ấy nói muốn mình góp mặt trong đêm nhạc hướng về đồng bào vùng lũ. Cuộc gọi khiến mình suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Bởi thời điểm này dây thanh mới mổ xong, chắc chắn chỉ có 30-50% công lực vậy thì hát hò gi?

Nhưng cô ấy đại diện BTC có nói: mình cứ xuất hiện vì dù sao mình cũng từng là người khởi xướng tinh thần Anh Em Kết Đoàn. Tiến lùi đều khó với lời mời này. Hát không hay thì khán giả chê trách, rồi lại hết thời mới lại hết hơi.

Không xuất hiện thì lại thành kẻ phàm phu không trọng lời mời thành ý của BTC. Nhưng bỏ qua tất cả nếu như sự xuất hiện của mình (theo lời BTC) là có ý nghĩa cho chương trình.

Mình nhận lời tham gia chương trình phút 90: tất cả là vì tình thần đồng bào, tinh thần trách nhiệm của một nghệ sĩ đã từng được yêu thương".

Điều này khiến người hâm mộ nửa mừng nửa lo bởi giọng ca Tìm Lại Bầu Trời vừa trải qua một ca phẫu thuật nội soi để loại bỏ polyp ở dây thanh hôm 30/7. Anh cần nghỉ hát một khoảng thời gian, hạn chế phát âm để dây thanh có thể phục hồi hoàn toàn. Việc đi hát trở lại có thể sẽ để lại rủi ro không nhỏ tới sức khỏe của Tuấn Hưng.

Polyp dây thanh quản là những u nhỏ ở dây thanh nằm mặt trên bờ trong lòng thanh quản. Polyp thường to bằng hạt tấm hoặc bằng hạt đậu xanh. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người trưởng thành. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến giọng nói, nếu không điều trị dứt điểm có thể dẫn đến khàn tiếng kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của Tuấn Hưng.

Việc đi hát trở lại có thể sẽ để lại rủi ro không nhỏ tới sức khỏe của Tuấn Hưng



