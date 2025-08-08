aespa - nhóm nữ đình đám nhà SM từng được ví như “biểu tượng thế hệ mới” của Kpop, đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau sự cố bất ngờ tại sân khấu KCON 2025 ở Los Angeles vào ngày 03/08 (giờ Việt Nam). Kết thúc phần trình diễn bùng nổ với loạt hit đình đám như Supernova, Whiplash, Dirty Work và Flights, Not Feelings, người hâm mộ ngỡ ngàng khi chỉ ba thành viên quay lại chào khán giả, thiếu đi sự xuất hiện của trưởng nhóm Karina. Điều này khiến khán giả tại sân khấu và cộng đồng fan theo dõi không khỏi hoang mang.

aespa biểu diễn Whiplash ở KCON LA 2025

Sau đó, Karina đã đăng tải lời giải thích trên nền tảng Bubble, cho biết cô phải lập tức bay về Hàn Quốc để kịp tham gia một lịch trình khác. Khán giả tuy phần nào đã yên tâm khi biết sức khỏe của trưởng nhóm aespa không gặp vấn đề.

Thế nhưng cũng không ít bình luận cho rằng việc Karina rời sân khấu trước khi nhóm kết thúc phần trình diễn là hành động thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt tại một sự kiện lớn có hàng nghìn người theo dõi trực tiếp và trực tuyến. Sự vắng mặt đột ngột mà không có thông báo từ trước khiến nhiều người cảm thấy Karina thiếu tôn trọng khán giả.

Karina vẫn biểu diễn

Nhưng vắng mặt ở phần chào kết, chỉ còn Winter, Ningning và Giselle ở lại sân khấu giao lưu

Chưa dừng lại, theo các nguồn tin, Karina còn từng bị hoãn chuyến bay từ Seoul đến LA vì phải hoàn thành một lịch trình khác ngay trước sự kiện KCON. Lịch trình bị chồng chéo đến mức chính công ty cũng dường như không kiểm soát nổi.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Karina hay các thành viên của aespa vắng mặt đột ngột tại sự kiện. Trước đó, nữ idol từng không tham gia đêm concert kết thúc tour Synk: Parallel Line tại Osaka vì vấn đề sức khỏe ngay sau buổi tổng duyệt. Thành viên Ningning cũng từng nhập viện vì kiệt sức và mất nước trong quá trình luyện tập cho sự kiện K‑Wave.

Cư dân mạng tranh cãi về việc Karina tự rời sân khấu KCON LA, không chào fan

Trong khi đó, aespa vừa kết thúc quá trình quay MV và concert VCR kéo dài gần một tuần không nghỉ, làm việc liên tục từ sáng đến tối. Không dừng lại ở đó, chỉ riêng tháng 7/2025, Karina đã tham gia ít nhất 8 buổi concert, 3 chương trình âm nhạc, fansign và hoạt động cá nhân trải khắp Nhật, Hàn, Mỹ, Singapore, Trung Quốc, tất cả trong vài tuần ngắn ngủi.

K-Wave từng vắng Ningning vì lý do sức khỏe

Từ cách sắp xếp lịch trình thiếu hợp lý đến việc thông báo không rõ ràng, SM Entertainment đang khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ trước sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu quản lý aespa. Lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục giữa các châu lục mà không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cùng sự im lặng hoặc phản hồi chậm trễ trước những sự cố liên quan đến nhóm, tất cả đang làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của aespa trong mắt công chúng.

Fan cho rằng aespa đang bị "bào", SM thì sắp xếp lịch trình thiếu hợp lý

Từng được xem là “ngoại lệ quốc dân” nhờ ngoại hình nổi bật, tài năng đồng đều, luôn được dân mạng Hàn ưu ái khi vướng tranh cãi. aespa giờ đây lại đối mặt với không ít ý kiến trái chiều xoay quanh hoạt động của nhóm. Nếu SM không sớm điều chỉnh cách quản lý và ưu tiên sức khỏe lẫn hình ảnh của các thành viên, nhóm có thể sẽ đánh mất sự yêu mến từ công chúng. Đây là điều đáng tiếc với một nhóm nhạc đã có tầm ảnh hưởng nhất định trong thị trường âm nhạc Kpop.