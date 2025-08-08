Ngày 29/7, Văn Mai Hương chính thức tái xuất với MV Ướt Lòng - sản phẩm mở màn cho album phòng thu thứ 5 sau 2 năm kể từ Minh Tinh. Không chỉ đơn thuần là một ca khúc mới, Ướt Lòng còn là bản tuyên ngôn mang đậm dấu ấn cá nhân, kể lại câu chuyện tình yêu từng khiến nữ ca sĩ day dứt đến tận cùng. Với Ướt Lòng, Văn Mai Hương tiếp tục đồng hành cùng Hứa Kim Tuyền.

Lần comeback này, Văn Mai Hương đầu tư tất tay. Khâu mix & master ca khúc được đảm nhận bởi Randy Merrill - kỹ sư âm thanh từng thực hiện album cho loạt siêu sao thế giới như: Taylor Swift, Lady Gaga, Adele, Ariana Grande…. Văn Mai Hương quay MV quay tại Dinh 3 Đà Lạt với những khung hình mang phong cách cổ điển, kết hợp với Anh Tài Thiên Minh. Văn Mai Hương gây chú ý với những khoảnh khắc tình tứ chưa từng thấy, môi chạm môi với Thiên Minh. Visual cả hai hòa hợp trong từng khung hình, đậm nét điện ảnh.

Không chỉ đầu tư cho dự án chính, chiến lược truyền thông mạng xã hội của Văn Mai Hương cũng cực kỳ bài bản. Văn Mai Hương kết hợp với TikToker triệu view Gonpinkk đưa trend Đại Minh Tinh trở lại. Clip remake Đại Minh Tin h đầu tiên do Gonpinkk sản xuất và nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả vào 2 năm trước. Dự án Đại Minh Tinh 1 gây sốt với 26 triệu lượt xem trên TikTok, khiến không ít các khán giả mong ngóng phần tiếp theo của câu chuyện.

Lần này với ca khúc Ướt Lòng vừa được lên sóng, Gonpinkk đã kết hợp cùng với team Văn Mai Hương viết tiếp câu chuyện cho Đại Minh Tinh 2 , là sự hồi tưởng về quá khứ của nhân vật chính khi còn là giai nhân số 1 Sài Thành.

Câu chuyện về nữ giai nhân số 1 Sài Thành được vô số người theo đuổi, nhưng đem lòng yêu người đàn ông đã có gia đình. Sau khi phát hiện bản thân cũng bị phản bội như bao người thì nữ chính quyết định dừng lại mối quan hệ sai trái và vô tình gặp gỡ người đàn ông sau này sẽ lấy làm chồng và đem lại bi kịch cho nữ chính ở hiện tại.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự trở lại của Đại Minh Tinh 2 do sự đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục, bối cảnh, nhân vật cho đến cốt truyện được xây dựng hợp lý, chặt chẽ và plot twist có phần bất ngờ và hấp dẫn. Bên cạnh đó, lời khen dành cho khả năng nhập vai sát với nhân vật của Gonpinkk cũng là điểm nhấn cho dự án. Một câu chuyện có mở đầu và diễn biến đặc sắc vượt mức clip TikTok, thành công thu hút sự chú ý của khán giả khi mang về hơn 11.6 triệu lượt xem sau một tuần ra mắt.

Tất tay cho content mạng xã hội

Chưa hết, Văn Mai Hương còn lập nên nhóm nhạc “có một không hai” gồm Lady Hương (Văn Mai Hương), Vicky Lệ (Dương Quốc Mỹ), Violet Vũ (Huỳnh Nhựt), Vy Tây (Giỏi Lee), và Céline (Mai Bảo Vinh), để quảng bá cho phiên bản “nhảy đầm” của Ướt Lòng . Với tạo hình và concept lấy cảm hứng từ những nhóm nhạc nữ đình đám của thập niên 90, Hàng Nương mang đến một màn trình diễn vừa duyên dáng vừa “lố” theo cách rất có chủ đích.

Bên cạnh đó, MV Ướt Lòng còn nhận được sự cổ vũ tích cực từ các nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng như MONO, Tiểu Vy, Diệu Nhi, Minh Triệu, Đồng Ánh Quỳnh… khi tham gia quảng bá Ướt Lòng với các phiên bản khác nhau. Tiểu Vy thì gây sốt với video cover theo cách không giống ai. Minh Triệu - Đồng Ánh Quỳnh gia nhập “vũ trụ” điện ảnh Ướt Lòng. Với sự hưởng ứng của dàn sao nổi tiếng, bài hát có mức độ lan tỏa cao trên các nền tảng video ngắn. Văn Mai Hương và ekip thực sự tất tay cho content mạng xã hội.

So với các sản phẩm âm nhạc được ra mắt hiện nay, Ướt Lòng của Văn Mai Hương được đánh giá là dự án có sự đầu tư chỉn chu nhất về chiến lược truyền thông. Dù không có con số cụ thể, nhưng nhìn vào những “gạch đầu dòng” của Văn Mai Hương, khán giả có thể đoán đây là dự án tiêu tốn nhiều tiền PR nhất.

Với sự đầu tư này, MV Ướt Lòng có đem về những chỉ số social ấn tượng. Sau một tuần ra mắt, MV Ướt Lòng gây ấn tượng bởi những con số đáng chú ý như hơn 50 triệu view trên TikTok, Top #1 Chủ đề âm nhạc được tương tác nhiều nhất (1.47 triệu tương tác), Top #3 Chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên Social (51.33K thảo luận).

Nhưng về lượt xem MV và nhạc số, thì những con số Văn Mai Hương đạt được chưa mấy nổi bật. MV Ướt Lòng chỉ thu về 1.5 triệu lượt xem sau 2 tuần, lượt stream tích lũy khá chậm so với sức độ “đánh chiếm” trend mạng xã hội.