Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?

Mới đây, cư dân mạng Việt Nam không khỏi kinh ngạc trước video được cho là ghi lại khoảnh khắc Suni Hạ Linh đi hát hội chợ ở Trung Quốc. Theo chủ bài đăng, nữ ca sĩ 9X không phải nghệ sĩ được mời biểu diễn chính thức. Cô phải đăng ký diễn miễn phí theo diện du khách, được BTC giới thiệu là "1 du khách nước ngoài có ca khúc riêng". Hình ảnh nghi diễn hội chợ 0 đồng của Suni Hạ Linh gây bàn tán, bởi cô ít nhiều cũng được biết đến ở xứ tỷ dân sau khi tham gia chương trình Đạp Gió 2024. Xem qua video, không ít người thắc mắc liệu có phải Suni Hạ Linh đang rơi vào giai đoạn chạm đáy sự nghiệp, hết thời nên mới "lưu lạc" sang tận Trung Quốc diễn show bình dân sau loạt lùm xùm gây mất điểm.

Suni Hạ Linh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH vì nghi vấn đi hát hội chợ ở Trung Quốc

Tại Trung Quốc, việc các ngôi sao hàng đầu đi diễn ở các tụ điểm bình dân như hội chợ, tiệc cưới, tiệc sinh nhật, lễ khai trương, quán bia... không phải hình ảnh lạ lẫm. Siêu sao võ thuật vang danh thế giới Thành Long, "ông hoàng nhạc pop châu Á" Châu Kiệt Luân, ngọc nữ Trương Bá Chi, Thiên hậu Trương Thiều Hàm từng đi hát đám cưới, Trương Vệ Kiện hay "Thiên vương" Lê Minh lại gây xôn xao khi diễn hội chợ ở xí nghiệp hay vùng quê hẻo lánh.

Dẫu biết hát hội chợ, đám cưới gắn liền với hình ảnh mưu sinh của nghệ sĩ hết thời, nhưng tại sao không ít nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc, kể cả tên tuổi hạng S và A, vẫn nhận lời biểu diễn?

Việc nghệ sĩ danh tiếng ở showbiz Trung Quốc đi hát hội chợ không phải chuyện hiếm

Show bình dân nhưng cát xê khủng

Sự kiện bình dân ở Trung Quốc được chia làm 3 loại. Loại 1 là show có đầu tư, quy mô lớn. Đơn vị tổ chức có dư dả tiền bạc mời các ngôi sao hàng đầu đến biểu diễn và trả cát-xê cao. Show loại 2 có quy mô không lớn và thường tổ chức ở các trung tâm thương mại. Cuối cùng là sự kiện loại 3 thường được tổ chức ở vùng quê hẻo lánh, nơi người dân có kinh tế trung bình.

Tuy nhiên, theo tờ Sohu, các sự kiện bình dân loại 1 có mức cát-xê biểu diễn thuộc top cao nhất trong các loại sự kiện giải trí. Các nghệ sĩ có tên có tuổi trong Cbiz có thể nhận được thù lao cao gấp 3-4 lần bình thường khi hát ở sự kiện bình dân loại 1. Cho dù nghệ sĩ ra giá trên trời, nhiều đơn vị tổ chức vẫn sẵn sàn móc hầu bao để đổi lấy sự có mặt của họ.

Nghệ sĩ Trung Quốc được cát xê khủng khi đi diễn ở các show bình dân loại 1

"Không quan trọng tiền bạc, chỉ cần gia chủ hay nhà tổ chức muốn, họ sẵn sàng chi tiền. Với các thương hiệu nhỏ, sự xuất hiện của những ngôi sao lớn sẽ giúp họ gây chú ý. Còn với tiệc tư nhân, mời được Thành Long hay Châu Kiệt Luân về hát, gia chủ xem như nở mày nở mặt khi phô trương được sự xa hoa, mức độ chịu chơi lẫn chịu chi với khách mời", 1 bầu show nói.

Với những ngôi sao ở Trung Quốc, diễn show bình dân nhẹ nhàng và dễ kiếm tiền. Họ chỉ cần xuất hiện, đứng hát vài bài, cho khách mời bắt tay, chụp ảnh hay ngồi ăn dăm ba miếng trong khoảng 1 tiếng, là có thể bỏ túi khoản tiền hậu hĩnh. Không chỉ vậy, ở các sự kiện tưởng như bình dân này, các nghệ sĩ có thể kết giao, mở rộng quan hệ với không ít thương gia, quan chức.

Theo tờ Sohu, Châu Kiệt Luân từng nhận 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng), chỉ để xuất hiện trong hôn lễ của con gái ông trùm ngành than tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Trong khi đó, tài khoản của Trương Bá Chi có thêm 73.000 USD (1,8 tỷ đồng) sau khi lên sân khấu biểu diễn 4 ca khúc và gửi lời chúc phúc trong hôn lễ của 1 thiếu gia tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Hà Gia Kính tham dự sự kiện thương mại loại 3, có quy mô không khác gì hội chợ tại trung tâm thương mại, nhưng được trả thù lao vài tỷ đồng chỉ trong chưa đầy 1 tiếng biểu diễn và giao lưu.

Trương Bá Chi, Châu Kiệt Luân nhận tiền tỷ khi đi hát đám cưới

Hát đám cưới, hội chợ có phải là kém đẳng cấp, hết thời?

Tại showbiz Trung Quốc, biểu diễn ở các sân khấu tỉnh lẻ, hộp đêm, hội chợ hay những sự kiện như: khai trương, cắt băng khánh thành, mở bán nhà đất, tiệc sinh nhật, đám cưới..., thường được gọi bằng cụm từ "chạy tiệc sân sau", ám chỉ công việc cấp thấp kém sang, phải phục vụ theo yêu cầu của người khác, sau khi xong việc thì tự lặng lẽ rời đi. Do đó, bất kể ngôi sao nào xuất hiện ở dạng sự kiện này đều bị bàn tán, gán mác “hết thời”.

Năm 2020, video Thành Long biểu diễn tại sự kiện thương mại quy mô nhỏ với sân khấu được dựng tạm bợ, thảm đỏ bằng nhựa nhăn nhúm, an ninh lỏng lẻo gây xôn xao dư luận. Nhiều người khó hiểu trước việc Thành Long chấp nhận tham dự 1 sự kiện không xứng với đẳng cấp của ông. Trong khi số khác lại mỉa mai nam diễn viên danh tiếng tuột dốc, thu nhập sa sút ở tuổi xế chiều nên mới phải "hạ thấp" bản thân kiếm thêm dù sở hữu khối gia sản kếch xù.

Đi diễn ở sự kiện có sân khấu ọp ẹp, quy mô nhỏ, Thành Long bị đàm tiếu hết thời

Theo truyền thông Trung Quốc, quả thật có rất nhiều ngôi sao hạng A của Trung Quốc khi bước qua thời hoàng kim đã chọn sân khấu tỉnh lẻ, tiệc tư gia hay diễn ở quán bar, quán nhậu để kiếm thu nhập. Điển hình như Hoa hậu Hong Kong Dương Tử Kỳ chẳng ngại giấu giếm việc cô ca hát, bán bia tại các hộp đêm, phòng trà nhỏ từ năm 2014. Cựu Hoa hậu Hong Kong không chia sẻ cụ thể mức thù lao, nhưng cho biết tiền lương đủ giúp cô và 2 con sống thoải mái.

Dương Tư Kỳ đi hát hộp đêm, bán bia ở quán nhậu để mưu sinh

Trên thực tế, bên cạnh nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại các sự kiện bình dân để mưu sinh, cũng có trường hợp nhận show để khỏa lấp nỗi nhớ nghề, điển hình như Hà Gia Kính. Tài tử này đã rời ngành giải trí nhiều năm qua để rẽ hướng sang kinh doanh. Anh là chủ tịch công ty thực phẩm ở Quảng Đông (Trung Quốc), với hữu khối tài sản ước tính 100 triệu NDT (hơn 340 tỷ đồng). Nhưng mỗi lần nhớ nghề, "Triểu Chiêu đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ" đều nhận show hát hội chợ ở tỉnh hay diễn ở trung tâm thương mại để bản thân được gần hơn với khán giả, chứ không nề hà thù lao cao thấp.

Giàu nứt vách đổ tường, Hà Gia Kinh thi thoảng vẫn nhận đi hát hội chợ vì nhớ nghề

Tờ QQ cho rằng hát hội chợ, đám cưới không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ hết thời. Nếu được trả mức thù lao hợp lý đến cả Châu Kiệt Luân, Trương Bá Chi cũng đi hát đám cưới. Chưa kể, người nổi tiếng đi diễn ở tỉnh lẻ hay ở sự kiện bình dân không hề xấu vì đó là công việc kiếm tiền hợp pháp, và cũng là cách duy trì lửa nghề đối với những nghệ sĩ đã qua thời đỉnh cao. Do đó, tùy vào tình hình công việc ít nhiều, điều kiện tài chính và hình ảnh đang theo đuổi mà 1 nghệ sĩ có quyền lựa chọn đi diễn ở sự kiện bình dân hay không.

Thực tế, cũng có không ít ngôi sao hàng đầu Cbiz kiên quyết từ chối tham dự sự kiện quy nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh sang trọng, đẳng cấp. Cái tên nổi bật là Dương Mịch. Cô từng tuyên bố không bao giờ nhận đi diễn hội chợ ở tỉnh lẻ hay tiệc riêng tư vì sợ tiếng hết thời, gặp phải những tình huống khó lường như bị đụng chạm, sàm sỡ hoặc tấn công do an ninh lỏng lẽo ở các sự kiện này.

Dương Mịch từ chối diễn sự kiện bình dân vì sợ mang tiếng hết thời

