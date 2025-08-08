Chuyện tình của nam diễn viên Việt mang vàng, kim cương tới cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng

Từ hai người xa lạ đến những cái nắm tay không rời

Lý Bình sinh năm 1991, tại TP.HCM. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, anh từng gây chú ý khi giành quán quân cuộc thi “Ngôi sao mới”. Không dừng lại ở sàn catwalk, Lý Bình lấn sân diễn xuất và dần tạo dấu ấn với các phim truyền hình như Chiến dịch chống ế, Bánh mì ông Màu 2, Trói buộc yêu thương… Năm 2021, anh được trao giải Diễn viên truyền hình triển vọng tại lễ trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 8 – bước ngoặt đánh dấu tên tuổi rõ nét hơn với công chúng.

Cùng thời điểm ấy, Phương Trinh Jolie đã là gương mặt kỳ cựu của showbiz Việt. Sinh năm 1988 tại An Giang, cô từng theo học ngành xã hội học tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, nhưng lại bén duyên nghệ thuật từ rất sớm. Từ năm 2002, cô đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình An Giang, sau đó là giải đặc biệt Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2006 . Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie, vừa để định vị hình ảnh, vừa tránh nhầm lẫn với nghệ sĩ cùng tên.

Họ gặp nhau trong một dự án nghệ thuật, làm bạn, làm đồng nghiệp rồi thành người thương lúc nào không hay. Mãi đến năm 2021, cặp đôi mới công khai tình cảm sau ba năm tìm hiểu trong lặng lẽ.

Lý Bình bên vợ và con riêng của vợ.

Không chỉ yêu, mà còn đủ bao dung

Thông tin Phương Trinh Jolie lớn hơn bạn trai ba tuổi nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Nhưng điều khiến công chúng bất ngờ hơn là việc cô có một cô con gái riêng tên Mia , sinh từ mối quan hệ cũ. Thay vì né tránh, Lý Bình chọn cách bước vào cuộc sống của Phương Trinh như một người đàn ông chín chắn – yêu người phụ nữ anh chọn và yêu luôn đứa trẻ đi cùng cô ấy .

Không phô trương bằng lời, anh chứng minh điều đó bằng hành động. Trong đám hỏi diễn ra đầu năm 2022, Lý Bình mang tới nhà gái 88 cây vàng, kim cương trị giá 2 tỷ đồng cùng dàn siêu xe hộ tống – những hình ảnh gây bão mạng xã hội và truyền thông.

Ngày 25/4/2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới rực rỡ tại TP.HCM. Không chỉ là dấu mốc tình yêu, lễ cưới còn là ngày đặc biệt với riêng Phương Trinh Jolie khi cô lần đầu giới thiệu con gái 9 tuổi trước công chúng – cô bé Mia xinh xắn, tự tin, gọi Lý Bình là “ba”.

Trong mắt nhiều người, đó là một quyết định dũng cảm và đầy xúc động. Không giấu giếm, không né tránh, Phương Trinh Jolie chọn cách đối diện với quá khứ và mở ra chương mới – nơi ba người giờ đã trở thành một gia đình đúng nghĩa.

Gia đình hiện tại hạnh phúc của Lý Bình - Phương Trinh.

Khi mái ấm không cần phân biệt “con chung – con riêng”

Sau khi kết hôn, Lý Bình không chỉ làm tốt vai trò người chồng mà còn là người cha đúng nghĩa. Anh dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương Mia như con ruột. Phương Trinh Jolie từng xúc động chia sẻ, có lần Mia bị gãy tay, mẹ chồng là người túc trực ở bệnh viện còn Lý Bình lo cho bé không khác gì con ruột của mình.

Không dừng lại ở đó, tổ ấm của họ tiếp tục lớn dần. Năm 2023, Phương Trinh Jolie sinh bé trai Tyga. Đến 2025 , cô hạ sinh thêm quý tử thứ hai – bé Loka, kết thúc hành trình sinh nở bằng quyết định triệt sản để bảo vệ sức khỏe và tập trung nuôi dạy ba con.

Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường – bữa cơm nhà, những chuyến du lịch hay cảnh chăm ba đứa trẻ. Gia đình nhỏ ấy đông người, nhiều tiếng cười và đủ đầy yêu thương.