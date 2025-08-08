1,4 triệu người xem Jennie diễn lại "hint" hẹn hò V (BTS) tại Paris, chia tay 2 năm vẫn lưu luyến thế này?

BLACKPINK vừa đem tour diễn DEADLINE đến khuấy đảo Paris, Pháp. Bên cạnh đó, các thành viên còn được bắt gặp đi dạo phố, mua sắm ở kinh đô thời trang này. Từ đây, 1 clip đơn giản ghi lại cảnh Jennie đi dạo phố đã thu hút đến 1,4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Song những bình luận này không nói về phong cách hay vẻ ngoài của Jennie, mà lại là về tình ái của rapper BLACKPINK. Rất nhiều netizen chỉ ra rằng Jennie có dáng đi vung tay y hệt như trong clip cô nàng nắm tay V (BTS) đi dạo. Địa điểm đều tại Paris càng khiến netizen thêm nhắc về clip công khai tình cảm chấn động của 2 idol cách đây 2 năm.

Dáng đi vung tay của Jennie trong clip gần đây...

... giống với dáng đi ở lần netizen nghi cô cùng V (BTS) hẹn hò năm 2023

"Dáng đi này khiến tôi nhớ về clip đó", "Vậy cô ấy chính là người đi dạo cùng V rồi", "Bước đi y hệt như clip Paris nổi tiếng năm đó", "Chúng ta đều biết bước đi này nghĩa là gì"... cư dân mạng không ngớt lời bàn tán. Thậm chí còn có bình luận quá khích chỉ trích Jennie "diễn" lại màn đi dạo cùng V năm đó, ẩn ý đã tái hợp với nam thần BTS.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều bình luận bênh vực đó chỉ là dáng đi đặc trưng của Jennie. Ngoài ra, chuyện cô có hẹn hò với V hay không thuộc về đời tư của nữ idol. Điều đó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, fan cũng nên tôn trọng đời tư của idol.

Dáng đi của Jennie gây ra tranh cãi liệu cô có đang hé lộ "hint" hẹn hò V (BTS) hay không

V và Jennie được cho là hẹn hò từ đầu năm 2022 khi loạt ảnh của 2 idol bị leak trên MXH

Họ chia tay vào năm 2023, trước thềm V nhập ngũ

V và Jennie được cho là hẹn hò từ đầu năm 2022, khi loạt ảnh của 2 idol bị leak trên MXH. HYBE và cả YG (công ty quản lý Jennie thời điểm ấy) đều không phản hồi về tình trạng quan hệ của 2 ngôi sao. Tháng 5/2023, cả Kpop chấn động trước hình ảnh Jennie và V tay trong tay hẹn hò công khai ở Paris. Tuy nhiên, tới cuối năm 2023, truyền thông Hàn đưa tin Jennie và V chia tay, ngay trước thời điểm V nhập ngũ.

Sau khi V xuất ngũ, nghi vấn anh tái hợp Jennie ngày càng rầm rộ. Theo đó, 1 ngày trước khi V chính thức xuất ngũ (10/6), Jennie - người đã dừng đăng bài trên Instagram một thời gian dài - bỗng xuất hiện chia sẻ loạt ảnh mới quảng bá cho MV Seoul City . Đáng chú ý, Seoul City là ca khúc viết về tình yêu cháy bỏng lãng mạn, có chi tiết gợi nhớ đến bạn trai tin đồn của Jennie - V. Suy đoán này xuất phát từ cụm Mr. General (chỉ huy/sĩ quan) xuất hiện trong lời bài hát, khiến fan liên tưởng đến V – người đã phục vụ trong quân đội với cấp bậc sĩ quan.

1 ngày trước khi V xuất ngũ, Jennie được cho là có bài đăng nhắc về bạn trai tin đồn qua bài hát Seoul City. Cụm từ “Mr. General” trong Seoul City của Jennie khiến fan liên tưởng đến V – người đã từng phục vụ trong quân đội với cấp bậc sĩ quanVề phía V, sau khi xuất ngũ, nam thần tượng đăng tải hình

Về phía V, sau khi xuất ngũ, nam thần tượng đăng tải hình ảnh khoe bản thân nhận được 1 chiếc bánh kem chúc mừng, với dòng chữ "Tôi hạnh phúc khi được ở cạnh bạn". Theo netizen, chiếc bánh này chắc chắn không phải do người thân của V tặng, mà phải đến từ 1 ai đó có mối quan hệ rất đặc biệt với thành viên nhóm BTS. Sau đó, có cư dân mạng phát hiện chiếc bánh này đến từ cửa hàng mà Jennie cũng từng đặt mua bánh kem tặng bạn thân trong ngày sinh nhật.

Sau khi trở về, V chia sẻ niềm vui khi nhận được chiếc bánh kem chúc mừng từ 1 ai đó. Từ dòng chữ trên chiếc bánh, cư dân mạng cho rằng đây phải là món quà từ bạn bè rất thân thiết hoặc ai đó vô cùng đặc biệt với thành viên nhóm BTS

Trên diễn đàn Nate, dư luận cũng soi ra V và Jennie cùng sử dụng móc khóa treo túi cùng 1 thương hiệu. Đến tháng 7, nam thần BTS đeo tai nghe của hãng từng hợp tác với Jennie tại sân bay. Không những thế, V còn vắt 1 chiếc khăn lên túi. Chiếc khăn này được cho là khá giống với khăn Jennie đội khi trở về Hàn từ Coachella năm nay. Gần đây nhất, V cũng đeo túi gấu giống Jennie.

Sự trùng hợp và những thông điệp đầy ẩn ý trong mỗi bài đăng của cặp sao làm dấy lên nghi vấn V và Jennie đã tái hợp, và đang ngầm công khai tình cảm của mình với công chúng. Hiện, "nhất cử nhất động" của 2 idol đình đám Kpop đều gây bão mạng xã hội.

Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được Jennie và V dùng móc khóa đôi

V đeo tai nghe của hãng từng hợp tác với Jennie...

... và sử dụng chiếc khăn được cho là giống Jennie