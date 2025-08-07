Mỹ nhân hất cẳng Jennie (BLACKPINK): Nữ thần bách hợp sắc vóc đẹp miễn chê, còn "mập mờ" cả nam thần Vườn Sao Băng

Sau 6 năm gắn bó, cuối cùng Jennie (BLACKPINK) đã rời khỏi cương vị đại sứ thương hiệu mỹ phẩm HERA. Rất nhanh chóng, thương hiệu công bố người đại diện mới, đó chính là mỹ nhân phim bách hợp nổi tiếng Thái Lan Lingling Kwong.

Trong loạt ảnh quảng cáo mới, có thể thấy rằng Lingling Kwong rất xinh đẹp, sắc sảo, quyến rũ và sang chảnh chẳng kém gì Jennie. Nữ diễn viên sinh năm 1995 có thể "cân" đẹp mọi phong cách, thể hiện chính xác tinh thần của thương hiệu. Ngay cả netizen Hàn Quốc - quê nhà của Jennie cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Lingling: "Cô ấy giống như nữ thần Hera, rất xinh đẹp", "Vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai", "Lingling rất xinh đẹp và rất hợp với thương hiệu này", "Tại sao trên thế giới có nhiều người đẹp thế nhỉ?"...

Lingling Kwong là gương mặt đại diện mới...

... thay cho Jennie

Lingling Kwong có tên thật là Sirilak Kwong, sinh năm 1995, mang 2 dòng máu Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc). Trước khi bén duyên với diễn xuất, Lingling đã có một thời gian làm người mẫu, tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt được một số thành tích như Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Khon Kaen năm 2016 và Hoa hậu Khao Suan Kwang năm 2018.

Vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút cùng chiều cao nổi bật đã giúp cô được nhiều nhãn hàng để mắt tới. Cô cũng được nhiều người nhận xét có góc nghiêng giống với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đầu tiên, Apatsara Hongsakul.

Ngay cả ảnh hậu trường cũng đẹp miễn chê

Lingling Kwong sinh năm 1995, năm nay đã chạm mốc 30 nhưng vẫn xinh đẹp và trẻ trung hết chỗ chê

Ngay cả giữa đám đông, Lingling Kwong vẫn tỏa sáng rạng rỡ

Nữ diễn viên có vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút cùng chiều cao nổi bật

Lingling chính thức bước vào con đường diễn xuất với các vai phụ trong các phim truyền hình của đài Channel 3 như My Forever Sunshine (2020), Royal Doctor (2023). Mặc dù chưa tạo được tiếng vang lớn, nhưng đây là những bước đệm quan trọng giúp cô trau dồi kinh nghiệm diễn xuất.

Sự nghiệp của Lingling thực sự bùng nổ khi cô đảm nhận vai chính Fah trong bộ phim bách hợp The Secret of Us (2024). Với diễn xuất chân thật và "phản ứng hóa học" bùng nổ cùng bạn diễn Orm Kornnaphat, bộ phim đã giúp Lingling nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả châu Á. Phim kết thúc với hơn 4,2 triệu bài viết trên X, đứng top 1 xu hướng tại nhiều quốc gia. Sự nghiệp của LingOrm cũng lên hương hẳn, trở thành những ngôi sao trẻ Thái Lan được săn đón trong thời điểm hiện tại.

Các sự kiện có sự tham gia của LingOrm luôn thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Tài khoản mạng xã hội của họ ghi nhận sự gia tăng đột biến về lượng người theo dõi, từ vài trăm ngàn lên đến hơn 1,8 triệu chỉ trong vài tháng. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, LingOrm còn được các nhãn hàng thời trang để mắt đến. Chỉ trong thời gian ngắn, cặp đôi vinh dự lên trang bìa tạp chí Vogue Thái Lan, xuất hiện với thần thái sang chảnh, cuốn hút. Không chỉ nổi tiếng ở quê nhà, sức hút của LingOrm còn lan rộng ra toàn châu Á. Loạt fan meeting tại Hong Kong - Macau (Trung Quốc), Nhật Bản, Philippines đều "sold-out" vé trong thời gian ngắn.

Lingling bùng nổ danh tiếng với phim bách hợp The Secret of Us

Vào năm 2024, tin đồn hẹn hò giữa Lingling Kwong và Win Metawin rầm rộ khắp các trang mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu khi những bức ảnh và video được người qua đường chụp lại cho thấy Lingling và Win Metawin cùng nhau đi du lịch tại Hàn Quốc. Cả 2 bị bắt gặp đi dạo trên phố một cách thoải mái, không hề che chắn, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Trước đó, Lingling và Win Metawin từng hợp tác chung trong MV Too Late của Win. Người hâm mộ cũng phát hiện Lingling thường xuyên "thả tim" các bài đăng của Win trên mạng xã hội. Cả hai còn sử dụng các món đồ hiệu của cùng một thương hiệu cao cấp, nơi Win là đại sứ.

Trước tin đồn tình cảm này, Win Metawin được cho là gián tiếp phủ nhận mối quan hệ tình cảm thông qua một dòng trạng thái ngắn ngọn: "Tình bạn là kho báu có giá trị và vĩnh viễn lâu bền". Trong khi đó, Lingling đã dứt khoát phủ nhận việc cả hai đang hẹn hò ngay trên trang cá nhân của mình. Mỹ nhân 9X cho hay: “Tôi đã thấy những nội dung mà mọi người đề cập đến tôi. Điều nó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. Vậy nên tôi muốn làm rõ rằng đó chỉ là chuyến du lịch nghỉ ngơi. Đối với Win, chúng tôi quen biết nhau và từng hợp tác. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi”.

Lingling - Win Metawin từng vướng nghi vấn "mập mờ"