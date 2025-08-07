Từ vai phụ vô danh không ai chú ý trong Tây Du Ký, mỹ nhân vụt sáng thành "người tình quốc dân" của bao thế hệ: U60 sắc vóc vẫn khó ai bì kịp

Bước ngoặt bất ngờ của cô bé tiên đồng bị lu mờ trong Tây Du Ký

Năm 1986, khi bộ phim kinh điển Tây Du Ký được phát sóng, hàng triệu khán giả Trung Quốc đã say mê theo dõi hành trình thỉnh kinh kỳ vĩ của bốn thầy trò Đường Tăng. Ít ai để ý giữa muôn vàn nhân vật trong phim, có một cô bé mặc áo đỏ, xuất hiện lặng lẽ bên lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân.

Đây là vai diễn nhỏ đến mức không có thoại, không được nhắc tên, chỉ đơn thuần là một tiểu đồng cầm quạt đứng hầu. Gương mặt tròn trĩnh, non nớt của cô bé năm ấy không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong lòng khán giả. Nhưng nhiều năm sau, người ta mới vỡ lẽ rằng, bé gái ngày ấy chính là Hứa Tình, một trong những mỹ nhân nổi tiếng và được ngưỡng mộ bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Thời điểm ấy, Hứa Tình mới 13 tuổi. Cô theo cha là một cán bộ trong ngành ngoại giao đến đoàn phim Tây Du Ký để thêm trải nghiệm. Do hiếu kỳ, cô nhận lời tham gia vai diễn quần chúng này mà không ngờ tới sự vất vả khi phải lặp đi lặp lại một cảnh quay suốt 4 - 5 tiếng. Ngay sáng hôm sau, Hứa Tình từ chối tiếp tục vì quá mệt. Cũng chính vì vậy, vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cô chỉ dừng lại ở một hình ảnh thoáng qua như thế.

Hứa Tình trong Tây Du Ký 1986

Nhưng hóa ra, đó không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu. Sau vai diễn nhỏ bé ấy, Hứa Tình dần nuôi dưỡng giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Năm 1988, cô thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc về nghệ thuật biểu diễn.

Với vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phương Đông, cô nhanh chóng được các đạo diễn chú ý. Vai chính trong phim Vừa đi vừa hát giúp cô có chỗ đứng đầu tiên trong giới điện ảnh, nhưng phải đến năm 1991, Hứa Tình mới thực sự gây tiếng vang khi tham gia bộ phim Cuồng. Mặc dù vướng phải nhiều lời đồn thổi tình cảm với bạn diễn, cô vẫn luôn giữ thái độ thẳng thắn và bản lĩnh trong cả công việc lẫn đời tư.

Dấu mốc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Hứa Tình là vào năm 2001, khi cô vào vai Nhậm Doanh Doanh - “Thánh cô” trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhân vật này không chỉ giúp cô chiếm trọn tình cảm khán giả mà còn trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho thế hệ người đẹp phim kiếm hiệp đầu những năm 2000. Hứa Tình (trong vai Nhậm Doanh Doanh) và Lý Á Bằng (trong vai Lệnh Hồ Xung) được ca ngợi là “cặp đôi vàng” của màn ảnh nhỏ thời bấy giờ.

Hình ảnh “Thánh cô” Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả

Khác với nhiều diễn viên cùng thời, Hứa Tình không để bản thân bị rập khuôn trong hình tượng cổ trang. Cô liên tục thử sức với nhiều dạng vai: từ nữ chiến sĩ trong Tà không thể thắng chính, vai phụ sắc sảo trong Lão Pháo Nhi, đến vai diễn trong phim Hollywood Looper (2012). Đặc biệt, năm 2009, mỹ nhân nhận được hai giải thưởng lớn là giải Nữ phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Bách hoa và Liên hoan phim quốc tế Macau nhờ vai diễn trong Kiến quốc đại nghiệp.

Cuộc sống tuổi u60 ra sao?

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Hứa Tình còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc thách thức thời gian. Dù đã bước qua tuổi 50, cô vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, thần thái tự tin, trẻ trung đến khó tin. Trong nhiều sự kiện thảm đỏ, đặc biệt là tại một sự kiện tại Thượng Hải năm 2021, hình ảnh Hứa Tình trong bộ váy dạ hội quyến rũ đã gây "bão mạng" với hàng trăm triệu lượt tìm kiếm trên Weibo. Khán giả gọi cô là “mỹ nhân không tuổi”, là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch pha lẫn quyến rũ.

Hứa Tình gây bão mạng xã hội với sắc vóc trẻ trung ở tuổi ngoài 50

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy, Hứa Tình lại có cuộc sống cá nhân khá lặng lẽ. Cô chưa từng kết hôn, không có con cái, và chọn sống độc thân cho đến hiện tại. Khi được hỏi về hôn nhân, cô thường trả lời giản dị rằng mình đang sống đúng với mong muốn, một cuộc đời tự do, không ràng buộc, và đầy trải nghiệm. Nữ diễn viên đình đám dành thời gian đi du lịch khắp nơi, khám phá các vùng đất như Nepal, Hy Lạp, Thụy Sĩ… và luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời như một cô gái mới đôi mươi.

Tuy nhiên, những năm gần đây, người ta bất ngờ nhận ra sự vắng bóng của Hứa Tình trên màn ảnh. Cô gần như không xuất hiện trong bất kỳ dự án phim ảnh hay chương trình truyền hình nào. Có nhiều đồn đoán xoay quanh sự “mất tích” bí ẩn của Hứa Tình: từ tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý khiến cô phải bồi thường hơn 6 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng), đến tin đồn bị phong sát... Song Hứa Tình chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay giải thích bất kỳ điều gì.