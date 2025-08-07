"Nam diễn viên sát gái nhất showbiz" chui vào vali đi ngoại tình, tiểu tam "không đánh tự khai" dậy sóng MXH

Tại showbiz Trung Quốc, Phùng Thiệu Phong là tài tử có tiếng đào hoa. Đẹp trai, giàu có và nổi tiếng, từ khi bước chân vào giới giải trí, Phùng Thiệu Phong luôn sống cùng những tin đồn ái tình. Anh từng công khai hẹn hò Nghê Ni và Lâm Duẫn, có quan hệ mập mờ với Dương Mịch, Quách Bích Đình. Năm 2018, Phùng Thiệu Phong "chốt sổ" về chung nhà với Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng chỉ sau 2 năm 6 tháng chung sống và có với nhau 1 con trai, cặp sao thông báo ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nguyên nhân đổ vỡ được 2 diễn viên phim Minh Lan Truyện cho biết là công việc bận rộn, không có thời gian vun đắp cho quan hệ vợ chồng.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho biết lý do thực sự khiến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tan nát là do tài tử này ngoại tình.

Phùng Thiệu Phong qua lại với vô số bóng hồng trong showbiz

Chui vào vali để đi vụng trộm trong lúc Triệu Lệ Dĩnh mang thai

Tháng 8/2020, showbiz Hoa ngữ dậy sóng khi nữ diễn viên Emma Tằng Nghệ tiết lộ với bạn bè rằng cô chính là người tình bí mật của Phùng Thiệu Phong. Đoạn tin nhắn "không đánh tự khai" về việc làm tiểu tam của Tằng Nghệ đã bị leak ra ngoài và gây xôn xao MXH. Trong cuộc trò chuyện với bạn bè, Tằng Nghệ khoe khoang rằng cô nắm lịch trình của Phùng Thiệu Phong trong lòng bàn tay, và còn được nam diễn viên tặng nhiều món quà đắt đỏ. Đáng chú ý, Tằng Nghệ còn tiết lộ cách thức qua mặt paparazzi để ngoại tình của Phùng Thiệu Phong.

Theo Tằng Nghệ để việc "hú hí" không bị phát hiện Phùng Thiệu Phong đã mua 1 chiếc vali cỡ lớn để chui vào. Mỗi lần đi gặp cô, anh lại nhờ quản lý đẩy đến chỗ hẹn hò. Bằng cách này Phùng Thiệu Phong đã qua mặt được cánh săn ảnh, vụng trộm ngoài luồng 1 thời gian dài mà không bị chụp lại bằng chứng. "2 chúng tôi sẽ không ở chung phòng, chung tầng khách sạn và tùy tiện đến chỗ đối phương. Anh ấy sẽ tiêu tùng nếu bị chụp ảnh hay quay clip lại. Vì vậy, khi muốn gặp nhau, anh ấy sẽ chui vào 1 vali to rồi cho trợ lý đẩy đi. Họ cứ nghĩ vali đó chứa đồ, còn phòng tôi ở là phòng của trợ lý nên chúng tôi cứ vậy mà ung dung hẹn hò" , Tằng Nghệ cho biết.

Phùng Thiệu Phong dính phốt ngoại tình với nữ diễn viên Tằng Nghệ trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh mang thai con đầu lòng

Dựa trên mốc thời gian trong tin nhắn bị rò rỉ, thời gian Phùng Thiệu Phong cặp kè với Emma Tằng Nghệ là lúc Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai con đầu lòng. Khi đó, nam diễn viên bận rộn với lịch trình đóng phim ở Thành Đô (Trung Quốc). Do xa nhà và không chịu sự giám sát của bà xã minh tinh, Phùng Thiệu Phong biến Thành Đô (Trung Quốc) trở thành địa điểm "ăn vụng" của mình.

Sau khi tin đồn tình ái nổ ra, Phùng Thiệu Phong và Tằng Nghệ đều lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm dính phốt ngoại tình, nam diễn viên Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc đã đổ vỡ hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh. Sự trùng hợp này khiến dân tình càng có cơ sở để tin rằng Phùng Thiệu Phong đã làm chuyện có lỗi với Triệu Lệ Dĩnh nên mới dẫn đến kết cục ly hôn.

Chưa đầy nửa năm sau khi Phùng Thiệu Phong vướng nghi vấn phản bội Triệu Lệ Dĩnh, anh và "tiểu hoa đán 85" đình đám đã ly hôn

"Thay bồ như thay áo" hậu ly hôn

Sau khi trở về cuộc sống độc thân, Phùng Thiệu Phong liên tục hẹn hò. Nam diễn viên "thay bồ như thay áo" trong suốt 4 năm qua, khiến cả truyền thông Trung Quốc cũng không biết ai mới là bạn gái thực sự của anh. Tháng 6/2022, nam diễn viên hàng đầu bị bắt gặp đi chơi cùng 1 cô gái sinh năm 1998, có ngoại hình ưa nhìn ở Hoành Điếm (Chiết Giang). Đến tháng 4/2023, Phùng Thiệu Phong bị tóm gọn cảnh thân mật với người đẹp Cái Nguyệt Hy trong 1 buổi tụ tập cùng đồng nghiệp ở showbiz.

Cái Nguyệt Hy nghiêng người, ngả đầu vào vai và vỗ lưng Phùng Thiệu Phong. Hành động thân mật không chút kiêng dè với đàn anh của người đẹp sinh năm 1992 làm dấy lên nghi vấn họ hẹn hò

Tháng 5/2024, MXH Weibo bùng nổ trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong được cho là tiệc tùng, thậm chí đưa 2 cô gái trẻ về nhà riêng của mình qua đêm. Tháng 11/2024, Phùng Thiệu Phong bị "tóm sống" cảnh cùng nhau ngồi ăn trên xe, và nắm tay nhau tình tứ đi dạo với nữ diễn viên kém 19 tuổi Chu Lân Gia. Nhưng đến ngày 4/8 vừa qua, tài tử hàng đầu lại được trông thấy đi trung tâm thương mại mua sắm với 1 cô gái trẻ đẹp khác. Chưa rõ danh tính, nhưng người đẹp này có diện mạo na ná hot girl Mandy - vợ của doanh nhân Uông Tiểu Phi (chồng cũ của Từ Hy Viên).

Lộ clip hẹn hò nữ diễn viên Chu Lân Gia chưa bao lâu...

... Phùng Thiệu Phong lại xuất hiện bên cô gái khác

Rối rắm hơn, 1 số nguồn tin trong giới lại cho biết Phùng Thiệu Phong đang có mối quan hệ bí mật với Jenny - giám đốc điều hành của 1 ngân hàng đầu tư. Đây là cô gái được mẹ Phùng Thiệu Phong chấm chọn làm con dâu tương lai. Trước nghi vấn hẹn hò cùng lúc nhiều người, ngôi sao gia thế khủng của Cbiz chưa lên tiếng phản hồi.

Tình trường dài dằng dặc bóng hồng của Phùng Thiệu Phong khiến ai cũng phải đau đầu

Nguồn: Sina, Sohu