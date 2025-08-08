Chuyện gì đang xảy ra với Em Xinh Lâm Bảo Ngọc trên “Threads City”?

Em Xinh Say Hi đang bước vào đường đua nước rút khi Live Stage 4 đang chuẩn bị đi đến hồi kết. Tại đây, MC Trấn Thành thông báo sẽ có tới 6 thí sinh sẽ bị loại trước thềm Chung kết. Trên các nền tảng MXH, dân tình tranh luận tưng bừng về các tiết mục đã được lên sóng ở tập 9 và bắt đầu “đoán già đoán non” về phong độ và kết quả của từng người. Trong đó, Lâm Bảo Ngọc bất ngờ bị réo gọi tên, đẩy làn sóng chỉ trích lên cao.

Qua một vài bài đăng trên Threads, cô nàng bị chỉ trích là “tham lam”, “ôm hết việc vào mình nhưng đều đổ bể” sau tập 10 vừa qua. Có thể thấy, Lâm Bảo Ngọc không phải là một cái tên hot social, có độ thảo luận cao. Những gì cô nàng đem đến sân chơi Em Xinh đều ổn áp, chỉ là những thí sinh khác có cá tính và câu chuyện độc đáo hơn nên Lâm Bảo Ngọc có phần mờ nhạt. Vì thế, khi tranh cãi nổ ra, người hâm mộ bắt đầu nhìn nhận lại quá trình của Lâm Bảo Ngọc trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Bùng nổ bài đăng tranh cãi về Lâm Bảo Ngọc trên MXH Threads

Khán giả chỉ ra rằng từ Live Stage 1 đến 4, nữ ca sĩ liên tục đứng top đầu về line hát - bất kể có giữ vai trò sản xuất nhạc hay không. Đặc biệt ở Bad Liar, Lâm Bảo Ngọc bị chỉ trích chia hết thời lượng hát cho bản thân, khiến cô “đứng mũi chịu sào” bởi nhiều bình luận bức xúc, mỉa mai. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ, Lâm Bảo Ngọc đã phân bổ bài hát rất đồng đều. Người được thể hiện nhiều nhất là Pháo với 53 giây, cũng chỉ hơn 5 giây so với người hát ít nhất là Phương Mỹ Chi.

Lâm Bảo Ngọc đã phân bổ line hát rất đồng đều, không như nhiều bình luận chỉ trích

Ở Duyên, Lâm Bảo Ngọc bị cho rằng cô đã cân cả hát, rap, nhảy, đứng center nhiều đoạn - chưa kể phần rap của Lâm Bảo Ngọc không những chiếm thời lượng lớn mà còn bị đánh giá là "phá bài", “ồn” và lệch vibe. Nhiều ý kiến cho rằng cô nên tập trung vào vocal - vốn là thế mạnh ai cũng công nhận, thay vì “đá sân” sang thể loại khác trong khi những nhân tố như Liu Grace hay Saabirose lại không có nhiều đất diễn, dù họ rõ ràng có khả năng. Đáng nói hơn có ý kiến cho rằng ở một phân đoạn gần cuối - dù là line của người khác, Lâm Bảo Ngọc vẫn đứng giữa sân khấu, tạo cảm giác như thể đang "nhận luôn" phần đó. Đây được xem là "cú chốt" khiến hình ảnh LBN trong mắt nhiều người chuyển từ “nhiệt tình, cố gắng” sang “kiểm soát, lấn lướt”.

Đoạn video ghi lại quá trình cả nhóm làm ra 2 ca khúc Bad Liar và Duyên

Về chiều ngược lại, không ít người cho rằng các bình luận tiêu dành cho Lâm Bảo Ngọc có phần bất công. Nhiều sân khấu trước đó, cô không phải người chia line, mà hát theo sự phân công từ đội trưởng hoặc producer. Việc đảm nhận những phân đoạn khó là bởi cô hoàn toàn có năng lực vocal nổi trội, giúp tiết mục giữ vững chất lượng và tạo điểm nhấn. Trong Live Stage 4, mỗi người đều có verse riêng, và việc Lâm Bảo Ngọc hát phần điệp khúc chorus là hoàn toàn hợp lý về cấu trúc bài hát, chứ không hẳn là “cướp line”.

Điều đáng khen ngợi là Lâm Bảo Ngọc nhận thức được hành động của mình và đã nhận sai, gửi lời xin lỗi công khai tới Saabirose và Liu Grace vì lo lắng quá mà khiến đàn em phải làm việc nhiều gấp vài lần. Dù cả hội chị em sau đó đều cười nói vui vẻ nhưng dân tình để ý, 2 cô nàng rapper chưa chia sẻ hay quảng bá 2 ca khúc mới trên TikTok - điều họ thường xuyên làm ở những Live Stage trước. Chi tiết này dấy lên nghi vấn team Lâm Bảo Ngọc đang có vấn đề lục đục nội bộ, và nguồn cơn có thể là do hiểu lầm trong cách làm việc giữa cả 3 người.

Hóa ra, tranh cãi đã âm ỉ diễn ra từ trước đó. Trong quá trình làm ca khúc Từng, Lâm Bảo Ngọc kiên quyết phản đối hướng City Pop của đội trưởng LyLy, cùng lời giải thích “Ballad dễ chạm cảm xúc hơn”. Điều này cho thấy Lâm Bảo Ngọc là người có chính kiến mạnh, nhưng cũng dễ khiến nội bộ mất cân bằng nếu không có sự linh hoạt trong trao đổi và tôn trọng vai trò của người dẫn dắt.

Lâm Bảo Ngọc và LyLy từng xảy ra tranh cãi nội bộ khi làm demo ca khúc Từng

Cần lưu ý rằng LyLy là người dựng ý tưởng từ đầu, mang vai trò sáng tạo và định hình phong cách chung, nhưng cuối cùng lại phải bỏ toàn bộ định hướng, nhường chỗ cho cách làm an toàn hơn do Lâm Bảo Ngọc đề xuất. Điều này đặt ra câu hỏi: "Liệu Bảo Ngọc có đang lấn át quá nhiều trong môi trường làm việc nhóm, đặc biệt khi cô không phải đội trưởng ở thời điểm đó?".

Hành trình Em Xinh của Lâm Bảo Ngọc: “Ôm đồm” nhiều thứ nhưng có đáng bị chỉ trích?

Từ đầu chương trình tới nay, Lâm Bảo Ngọc luôn nổi bật nhờ giọng hát mạnh, kỹ thuật tốt và khả năng làm chủ sân khấu. Cô nhiều lần giữ vị trí center, đảm nhận các line quan trọng - từ cao trào vocal đến cả phần rap, dù không phải lúc nào cũng giữ vai trò đội trưởng. Điều đó khiến cô trở thành chiếc “mỏ neo” về kỹ thuật thanh nhạc trong team, nhưng cũng là trung tâm của không ít tranh cãi.

Ở tập 2 của Em Xinh, LyLy được chọn làm đội trưởng đội Tấm Khiên. Với kinh nghiệm nổi bật trong sáng tác và sản xuất âm nhạc, cô đảm nhận trọng trách định hình toàn bộ phần trình diễn của đội, dựa trên chất liệu gốc là ca khúc Từng - một bản Ballad da diết và sâu lắng.

Lâm Bảo Ngọc là người phản đối phong cách Pop City mạnh mẽ nhất, cho rằng Ballad dễ chạm cảm xúc của khán giả hơn

Ban đầu, LyLy định hướng làm mới ca khúc theo phong cách City Pop: thay đổi toàn diện về tempo, bản phối lẫn cách thể hiện. Trên lý thuyết, đây là lựa chọn tiềm năng khi biểu diễn sân khấu, đặc biệt với một đội có tới 2 rapper. LyLy cũng chuẩn bị bản demo để trình bày ý tưởng với các thành viên. Tuy nhiên, Lâm Bảo Ngọc và Liu Grace không đồng tình, và JustaTee - cũng đánh giá City Pop là một lựa chọn nhiều rủi ro.

Lâm Bảo Ngọc là người phản đối mạnh mẽ nhất, cho rằng Ballad dễ chạm cảm xúc của khán giả hơn. Cuối cùng, đội Tấm Khiên đổi hướng hoàn toàn, từ bỏ phương án City Pop ban đầu và trình diễn Từng theo đúng chất Ballad. Đây cũng là tiết mục Ballad duy nhất trong số 6 team ở tập này.

Với 7 năm hát Ballad, Bảo Ngọc chiếm ưu thế rõ rệt, cả về giọng hát lẫn kỹ thuật xử lý. Cô đảm nhận nhiều đoạn quan trọng nhất, đặc biệt là cao trào cuối bài. Khả năng làm chủ bài hát, giữ cảm xúc ổn định và xử lý các đoạn khó cũng khiến cô được đánh giá là một “át chủ bài” khi theo đuổi hướng trình diễn nghiêng về cảm xúc và chiều sâu. Liu Grace cũng để lại dấu ấn với phần rap độc đáo. Ngược lại, LyLy - Han Sara - Danmy có phần mờ nhạt hơn, spotlight đổ dồn vào 2 thành viên còn lại.

TỪNG - DANMY x LyLy x Lâm Bảo Ngọc x Liu Grace x Han Sara

Dù tiết mục Từng không gây ấn tượng mạnh trên sân khấu tập 2 thì so với những tiết mục sôi động như Run, Cầm Kỳ Thi Họa hay Đồng Dao Xinh Gái nhưng khi chương trình lên sóng, đây lại là stage gây chú ý mạnh mẽ trên MXH. Khán giả tranh luận về hướng đi ban đầu của LyLy, việc Bảo Ngọc "lật kèo" đội trưởng, và phần rap của Liu Grace - tất cả khiến Từng trở thành một trong những tiết mục được bàn luận nhiều nhất, và gây tranh cãi nhất.

Qua Live Stage 2 và 3, Lâm Bảo Ngọc nhận được nhiều phản hồi tích cực qua phần thể hiện của mình lần lượt trong Gã Săn Cá và Quả Chín Quá. Được đánh giá là Em Xinh có kỹ thuật thanh nhạc tốt nhất chương trình, phân đoạn nốt cao nghiễm nhiên thuộc về giọng ca họ Lâm, và cô đã làm rất tốt. Chưa kể, chỉ vì những gương mặt hot hơn lấn át spotlight nên vũ đạo của Lâm Bảo Ngọc trong vòng dance battle không được ghi nhận xứng đáng. Nữ ca sĩ nhảy sexy dance với kỹ thuật vững, được khen ngợi là đỉnh nhất nhưng lại không giành chiến thắng. Được biết, cô là thủ khoa đầu vào của trường biên đạo múa.

Phân đoạn nốt cao nghiễm nhiên thuộc về giọng ca họ Lâm, và cô đã làm rất tốt

Nữ ca sĩ nhảy sexy trong vòng dance battle với kỹ thuật vững, được khen ngợi là đỉnh nhất nhưng lại không giành chiến thắng

Dù là lần đầu giữ vai trò đội trưởng, Lâm Bảo Ngọc cùng đội của mình gồm Phương Mỹ Chi, Pháo, Saabirose và Liu Grace đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn cho Live Stage 4. Ban đầu, những hình ảnh “nhá hàng” từ đội khiến khán giả không đặt quá nhiều kỳ vọng, đặc biệt khi so sánh với sự đầu tư cầu kỳ của các nhóm như Phương Ly hay Bích Phương. Thế nhưng, tất cả hoài nghi lập tức bị xóa bỏ khi tiết mục Bad Liar xuất hiện, khép lại vòng 1 bằng một tiết mục mới lạ.

BAD LIAR - Lâm Bảo Ngọc, Pháo, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace

Bước vào vòng 2, đội tiếp tục thể hiện bản sắc riêng với tiết mục Duyên - sân khấu mang đậm màu sắc dân gian được làm mới bằng chất liệu hip-hop hiện đại. Sự hòa quyện giữa xẩm - chèo - rap mang đến trải nghiệm nghe nhìn độc đáo và thể hiện tinh thần giao thoa Đông - Tây một cách tinh tế. Dù cả 2 tiết mục đều được đánh giá cao về mặt ý tưởng lẫn trình diễn, đội vẫn không giành được bất kỳ Hot Chair nào, một kết quả khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

DUYÊN - Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Pháo, Saabirose, Liu Grace

Qua hậu trường quá trình làm nhạc, Lâm Bảo Ngọc với tư cách là đội trưởng cảm thấy bản demo đầu tiên do 2 “con tướng” Saabirose và Liu Grace “cook” chưa thực sự hoà hợp với tất cả màu sắc trong nhóm. Phần beat gai góc, mạnh mẽ có khả năng sẽ là chiếc áo quá khổ cho 2 chất giọng chuyên hát Ballad và dân ca đương đại như Lâm Bảo Ngọc và Phương Mỹ Chi. Thế là nữ ca sĩ tạm gác lại con beat đầu tiên, đồng thời nhờ ekip quen xây dựng một bản demo khác nhưng vẫn thất bại trong việc cân bằng các thành viên với nhau, đặc biệt là gây bất lợi cho Saabirose và Liu Grace.

Chỉ còn 3 ngày nữa là ghi hình Live Stage 4, cả team chưa có được bản nhạc hoàn chỉnh để dựng, thu âm và biên đạo. Phương án cuối cùng tận dụng lại bản demo đầu tiên để cải biên thêm phần hòa thanh, verse rap, sửa lại phần hook chỉ trong 2 ngày cuối cùng. Đến khi tổng duyệt sân khấu, cả đội vẫn chưa thể thống nhất được tiết mục, hội hình trình diễn vẫn lộn xộn và không thực hiện được như đã lên kế hoạch.

Đến khi tổng duyệt sân khấu, cả đội vẫn chưa thể thống nhất được tiết mục

Tranh cãi xung quanh Lâm Bảo Ngọc phản ánh một mâu thuẫn lớn hơn: giữa năng lực cá nhân và sự cân bằng tập thể, giữa người nổi bật và quyền được tỏa sáng của phần còn lại. Khi các thí sinh vừa là nghệ sĩ vừa là đồng đội cạnh tranh, việc phân chia spotlight rất dễ gây hiểu lầm, đặc biệt khi một người giỏi chuyên môn nhưng cũng có cá tính mạnh, chủ động như Lâm Bảo Ngọc. Dĩ nhiên, Lâm Bảo Ngọc vẫn là một tài năng đáng ghi nhận, nhưng để tiến xa hơn trong một chương trình thiên về teamwork và hòa hợp các thành viên, có lẽ cô cần tiết chế lại và thể hiện đúng lúc đúng chỗ, để người khác cũng có cơ hội tỏa sáng. Và nói Lâm Bảo Ngọc “tham” thì hơi quá đáng khi cô đơn giản chỉ muốn tốt cho team mình.

Tranh cãi xung quanh Lâm Bảo Ngọc phản ánh một mâu thuẫn lớn hơn: giữa năng lực cá nhân và sự cân bằng tập thể