"Em Xinh" Quỳnh Anh Shyn: Tôi chỉ mong đừng bị chê hát chán, nhảy xấu và phá bài của đội là vui lắm rồi!

Trong suốt nhiều năm qua, người ta quen với hình ảnh một Quỳnh Anh Shyn chỉn chu trong từng khung hình, thời thượng ở mọi sự kiện và bất khả chiến bại trong khoản biến hóa phong cách. Thế nhưng, Em Xinh Say Hi lại mở ra một "phiên bản" khác, một Quỳnh Anh dám bước ra khỏi vùng an toàn, đứng dưới ánh đèn sân khấu, cầm micro hát, nhảy trước hàng trăm khán giả và hàng triệu ánh mắt dõi theo.

Hành trình ấy không chỉ là cuộc chơi âm nhạc, mà còn là thử thách của lòng can đảm, của việc học cách đối diện với cả lời khen lẫn tiếng chê và cả những định kiến bám theo mình suốt nhiều năm làm nghề. Nhưng cũng từ đó, khán giả lại bắt gặp một Quỳnh Anh Shyn chân thật, có lúc ngốc nghếch, lém lỉnh nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự quyết liệt và tinh thần quyết liệt, hết mình.

Trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi, Quỳnh Anh Shyn thẳng thắn kể về quyết định “đập” tiền đầu tư cho Em Xinh Say Hi cùng những câu chuyện hậu trường, mối quan hệ giữa những cô cô gái xinh đẹp. Quỳnh Anh Shyn cũng tiết lộ được người chị em Chi Pu nhắn gửi một câu lầy lội khi hay tin mình tham gia Em Xinh. Nhân dịp này, Quỳnh Anh Shyn cũng chia sẻ quan điểm về tình yêu, hôn nhân và tương lai.

Quỳnh Anh Shyn hé lộ nhiều bí mật và hành trình chinh phục ở Em Xinh Say Hi

Chào Quỳnh Anh Shyn, dạo gần đây bạn nhận được rất nhiều sự quan tâm và dõi theo của công chúng ở Em Xinh Say Hi, đây là một hành trình mới trong sự nghiệp của bạn nhỉ?

Quỳnh Anh Shyn thấy quyết định đến với Em Xinh Say Hi rất là đúng đắn, đây là một hành trình rất là đẹp và nhiều trải nghiệm. Song song đó cũng có rất nhiều sự mạo hiểm nhưng xứng đáng. Ví dụ như cuối năm ngoái, Quỳnh Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dám nhảy, hát và trình diễn trước mọi người nhưng bây giờ mình làm cũng được đấy chứ. Hành trình Em Xinh Say Hi đã thay đổi Quỳnh Anh rất nhiều. Quỳnh Anh vốn là người luôn muốn vượt ra khỏi giới hạn của bản thân để xem mình có thể làm được những gì, sau khi tham gia chương trình này mình nhận ra: "Ồ, mình cũng làm được nhiều thứ phết!".

Điều Quỳnh Anh cực kỳ trân trọng chính là tình chị em. Bình thường, khi chơi chung mà đông đông một chút, dễ xảy ra chuyện này chuyện kia nhưng ở Em Xinh, chị em lại gắn bó, vui vẻ và hỗ trợ nhau rất nhiều. Kết thúc chương trình, Quỳnh Anh "thu nạp" được hẳn một hội chị em mới. Giờ thì cuối tuần không còn là nghĩ đến 1–2 người để rủ về nhà nữa, mà là nghĩ đến… 30 chị em.

Trước mỗi chặng đường mới, để bước đi vững vàng hơn thì cần học hỏi và trau dồi để có thêm kỹ năng. Vậy Quỳnh Anh Shyn đã chuẩn bị gì trước khi đến với Em Xinh Say Hi?

Tất nhiên khi nhận lời mời tham gia, Quỳnh Anh cũng phải đi học, phải có gì đó mới dám đi thi chứ. Nếu không học hành gì mà vào thi thì... chết, chắc về ngay lập tức đấy (cười). Quỳnh Anh học trong tâm thế nhưng luyện ôn thi cấp tốc, giống như các thí sinh chạy nước rút để chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học vậy. Giai đoạn đó, sáng, trưa, chiều, tối thì Quỳnh Anh đều đi học. Từ trước đến nay, Quỳnh Anh cũng đã trải qua nhiều áp lực rồi, nên chuyện học hành này cũng như những áp lực trước đó trong cuộc đời của mình thôi. Quỳnh Anh chỉ biết cố gắng, giữ trạng thái cân bằng và luôn nhắc nhở bản thân phải chơi hết mình, vui vẻ trẻ khoẻ còn không được thì đi về thôi. Coi một chương trình giải trí mà căng thẳng quá thì mệt mỏi lắm đúng không.

Hình như sự vui vẻ, vô tư đó cũng là hình tượng Quỳnh Anh Shyn xây dựng ở Em Xinh Say Hi đúng không?

Thật ra lúc đầu khi mới tham gia thì chương trình cũng hỏi Quỳnh Anh có muốn xây dựng hình ảnh gì không. Nhưng đối với Quỳnh Anh, nếu xây dựng một hình tượng nào không phải là mình trong một thời gian dài thì cũng rất khó. Vì thế, Quỳnh Anh nói không muốn tạo cố định một hình tượng gì cả, trên mạng thế nào thì lên show, ngoài đời thế đấy, vẫn cứ là Phí Quỳnh Anh thôi.

Khi quyết định tham gia, Quỳnh Anh Shyn có được xem qua danh sách 29 em xinh còn lại không, có ai là đối thủ khiến bạn phải dè chừng không?

Mọi người cũng biết về khoản âm nhạc thì Quỳnh Anh "mù tịt", thế nên dù là một tân binh với mình cũng là đối thủ rất mạnh. 29 chị em ai cũng đáng gờm trong việc ca hát, nhưng còn hình ảnh thì chưa biết được đâu nha. Nói về dàn Em Xinh, Quỳnh Anh rất bất ngờ về Tiên Tiên. Trước đó, mình vốn không biết nhiều về Tiên, trông Tiên có vẻ là một người hướng nội, hiền lành, nhút nhát nhưng không nha, Tiên Tiên quá là phù hợp để tham gia chương trình thực tế.

Người thứ hai khiến Quỳnh Anh bất ngờ chính là người chị gái của mình - Bích Phương. Trước đó, Quỳnh Anh với chị Bích Phương đã chơi với nhau một thời gian dài, cùng nhau ăn cơm vui vẻ, phè phỡn tận hưởng cuộc sống. Nhưng sau khi cùng nhau trải qua những ngày có vui, có buồn, có khổ, mình mới cảm nhận hai chị em thật sự rất cùng năng lượng, tẽn tẽn như nhau. Chị Phương là một người rất thông minh, chị ấy và Quỳnh Anh giống nhau ở chỗ chơi là chơi hết mình, cống hiến hết sức.

Khi cái tên Quỳnh Anh Shyn xuất hiện trong danh sách Em Say Hi, người ta đã tranh cãi rất nhiều đấy. Bởi đúng như bạn nói, họ không biết Quỳnh Anh Shyn đến đây để hát hò, trình diễn hay làm fashion show?

Em Xinh Say Hi là một sân chơi giải trí, âm nhạc là một phần chính nhưng cũng có những cái khác như chơi game, mảng miếng, hình ảnh mà. Đối với mình, âm nhạc và hình ảnh đều có tầm quan trọng, tất nhiên âm nhạc phải nhỉnh hơn một chút. Một bài hát sẽ hoàn hảo hơn nếu đẹp cả hình lẫn tiếng, như thế thì mới đã cái nư của khán giả xem. Nếu xem quá vội, người ta lướt qua thấy hình ảnh không đẹp rồi lướt mất thì sao. Công việc của Quỳnh Anh Shyn vào chương trình là để giúp các chị em phải xinh đẹp, cho màn trình diễn trọn vẹn nhất.

Trong Em Xinh Say Hi, bạn là cái tên được khán giả biết mặt trước đó nhưng lại ở một lĩnh vực khác. Bạn có cảm thấy mình đang rơi vào thế khó, vừa nhân được sự kỳ vọng vì là người đã hoạt động showbiz, vừa là "tân binh" trong lĩnh vực âm nhạc không?

Từ ban đầu, Quỳnh Anh đã xác định rõ quan điểm trong chương trình chỉ cần mọi người không chê nhảy xấu quá, hát chán quá, phá bài chung cả đội là được rồi. Còn chẳng may bị mọi người chê thì… chắc thôi đành vậy, mình đã cố gắng hết mức có thể. Ở Em Xinh Say Hi, Quỳnh Anh thấy mỗi người mang đến một điểm mạnh khác nhau, có vocal khủng, có vũ đạo đỉnh, có sáng tác đỉnh thì Quỳnh Anh cũng mang đến một kỹ năng là mặc quần áo đẹp. Bình thường chỉ mặc đẹp cá nhân, mà đối với Quỳnh Anh đẹp riêng một mình rất dễ, còn cả một nhóm thì không phải là chuyện đơn giản, vì nó cần một sự đồng nhất. Và làm sao để có được sự đồng nhất đấy là điều không dễ. Mỗi khi nghe ai đó khen bộ trang phục của đội Quỳnh Anh Shyn là mình thấy vui và thành công lắm rồi. Mà đi qua mấy tập rồi, Quỳnh Anh thấy mọi người cũng bảo mình "Hát cũng được đấy nhỉ", thế là đủ rồi, không cần gì quá to lớn hơn nữa.

Sau khi được giao đề bài, các đội sẽ có thời gian rất ngắn để tập luyện và chuẩn bị mọi thứ cho tiết mục trình diễn. Nếu các Em Xinh khác chỉ áp lực vũ đạo, giọng hát thì Quỳnh Anh Shyn sẽ "gánh" thêm phần concept sao cho đẹp, quần áo sao cho thật nổi bật. Quỳnh Anh Shyn đã sắp xếp khối lượng công việc như thế trong giai đoạn đó ra sao?

Quỳnh Anh lúc nào cũng cố gắng làm xong phần của mình nhanh nhất. Nghĩa là vừa về là nghĩ ngay concept, lên ý tưởng trang phục rồi liên hệ cho những thương hiệu thời trang "kề vai sát cánh" với mình để có thể sản xuất nhanh nhất. Trong chương trình, concept của mình lúc nào cũng được duyệt trước rồi sau đó mới đến nhạc. Khi concept đã xong xuôi ổn thoả hết rồi, Quỳnh Anh mới bắt đầu lo đến việc luyện tập vũ đạo, học hát.

Quỳnh Anh vốn là người không đòi hỏi quá nhiều trong việc chia line hát trong tiết mục, mọi người giao cho hát câu gì thì mình sẽ hát câu đấy. Nhưng Quỳnh Anh nghĩ cũng vì tính mình không xin quá nhiều nên luôn được chị em chủ động nhường. Ví dụ như Juky San sẽ viết thêm những đoạn mới trong bài hát để hợp với giọng Quỳnh Anh. Đôi lúc Quỳnh Anh cũng tự ti nghĩ là mình hát "phá bài" nhưng mọi người luôn động viên: "Không sao, hát được, hát được mà, cố lên!". Ví dụ như bài Đồng Giao Xinh Gái, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ rồi Orange luôn ngồi cạnh luyện cho Quỳnh Anh rất nhiều. Đoạn nào mà hát chán thì mọi người cũng thẳng thắn là: "Ơ hát chán quá, thu lại, thu lại!". Quỳnh Anh cảm thấy thật sự rất may mắn vì được mọi người hỗ trợ hết mình, cùng nhau tạo ra một sản phẩm cuối cùng hay nhất.

Trong các công diễn vừa qua, đâu là đội hình Quỳnh Anh Shyn thấy hợp năng lượng với mình nhất?

Quỳnh Anh từng cảm thấy lạc lõng khi ngày đầu ghi hình, không biết mình quyết định thi có đúng không nhưng may mắn lại chọn được một đội rất ưng ý. Không khí làm việc trong đội vô cùng hòa thuận, chị em gắn bó và hỗ trợ nhau nhiều, tạo cảm giác rất vui vẻ, thoải mái. May mắn từ nền móng đó, Quỳnh Anh vào đội nào, mọi người cũng rất thân thiết và phối hợp ăn ý. Tình chị em trong chương trình là điều mà Quỳnh Anh thực sự trân quý và biết ơn.

Sau những livestage vừa qua, đội Quỳnh Anh Shyn cảm thấy đội hợp năng lượng với mình nhất là đội chị Bích Phương. Một dàn chị em chân dài tăm tắp, xinh đẹp đều và chung năng lượng. Cảm giác khi về chung đội chị Bích Phương như đang đi chơi vậy, mọi người cực kỳ thư giãn, vui vẻ cùng nhau chứ không có bất kỳ sự căng thẳng nào hết. Đến mức Quỳnh Anh còn tự hỏi: "Ủa, thế mình đang đi thi thật á? Sao lại vui quá trời vậy nè!".

Sau khi tập đầu lên sóng, Quỳnh Anh Shyn có xem phản hồi của khán giả không, bạn đã đối mặt với những lời chê - khen như thế nào?

Tất nhiên là phải xem rồi, tập nào lên cũng xem để biết mọi người đang đón nhận Quỳnh Anh như thế nào. Cái gì chê thì mình thay đổi còn cái gì khen thì phát huy. Ở tập 1, thời lượng lên hình của Quỳnh Anh không quá nhiều, có thể nói là mờ nhạt nên dường như mọi người chưa quá chú ý đến mình. Lúc đó, Quỳnh Anh đã nghĩ thôi cứ chậm mà chắc, vẫn giữ tâm thế luôn mở lòng đón nhận mọi thứ, nhưng cũng may quá mọi người không chê Quỳnh Anh quá nhiều.

Ngoài màn biểu diễn "lột xác" trên sân khấu. Sau mỗi tập phát sóng là meme biểu cảm, những màn "cờ ring cờ ring" liên tục xuất hiện trên MXH. Quỳnh Anh Shyn có sợ đã đánh mất hình tượng lạnh lùng, cá tính mà xây dựng bấy lâu không?

Thực ra đấy mới chính là con người thật của Quỳnh Anh. Bình thường mọi người cứ nghĩ là Quỳnh Anh mặc quần áo đẹp, lên mạng thì cool ngầu, sang chảnh. Nhưng thực ra, bên trong mình bánh bèo, nhảm nhí và tấu hài lắm đấy. Quỳnh Anh được bạn bè nhận xét là trên mạng như thế nào, ngoài đời y chang như vậy. Mình rất vui khi giữ được hình ảnh nhất quán ở mọi nơi, từ ngoài đời, trên mạng xã hội, trước công chúng… mình vẫn luôn là Quỳnh Anh thôi. Vẫn thỉnh thoảng ngốc nghếch, vẫn nói sảng. Cảm ơn chương trình Em Xinh Say Hi đã giúp Quỳnh Anh đến gần hơn với khán giả, để mọi người hiểu rõ hơn là bên trong mình còn rất nhiều màu sắc khác nữa. Còn anh "cờ ring", mỗi lần anh ấy xuất hiện thì Quỳnh Anh lại thấy một tiếng chuông xe đạp vang lên, chỉ vậy thôi (cười).

Sau mỗi livestage sẽ có vài cô gái nói lời tạm biệt với chương trình, Quỳnh Anh đối diện với những cảm xúc chia tay đó như thế nào?

Khoảnh khắc nói lời chia tay đó thật sự rất khó khăn, đặc biệt là ở vòng đầu tiên nhưng loại tận 6 người. Con gái mà, ai cũng dễ cảm xúc, vừa mới gặp nhau làm việc, thân một tí lại phải chia tay. Với Quỳnh Anh, ai trong Em Xinh Say Hi cũng có tài năng và tiềm năng riêng, ai bị loại cũng tiếc. Thật sự, mình thấy chả ai đáng để ra về cả, ai cũng đã máu chiến và cố gắng hết mình.

Đến vòng live stage 3, khi được vào tiếp, Quỳnh Anh khóc rất nhiều vì cảm giác hơi áy náy. Khi đó, Quỳnh Anh thấy có quá nhiều bạn tiềm năng khác và nghĩ rằng có khi vì mình vào mà làm mất cơ hội của một ai đấy. Nhưng đây là cuộc chơi, nên đi tiếp hay dừng lại mình cũng chấp nhận. Chỉ mong ra khỏi chương trình chúng ta đều là những chị em tốt.

Cảm giác áy này này của Quỳnh Anh xuất hiện khi bạn xem bảng điểm sau live stage 3 đúng không... mọi người nói bạn vào vòng trong là do may mắn đấy!

Thì Quỳnh Anh cũng công nhận là mình may mắn, các cụ gánh còng lưng, gánh quá là gánh!

Bảng điểm cá nhân được công bố sau mỗi livestage là chi tiết không chỉ khiến khán giả bản thân các Em Xinh chắc hẳn cũng rất tò mò. Người đứng đầu mỗi vòng thi ít nhiều cũng sẽ chịu những ý kiến trái chiều, tranh luận từ bên ngoài. Với vai trò là người trong cuộc, Quỳnh Anh Shyn đánh giá như thế nào về việc chấm điểm này?

Quỳnh Anh nghĩ việc một người nào đó được đứng đầu không chỉ được đánh giá qua màn biểu diễn hay bài hát của vòng livestage đó mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Như là cách người đó làm việc trong đội như thế nào, có được fan ủng hộ nhiều không, mảng miếng trên sân khấu có đủ vui và thú vị để gây ấn tượng với mọi người không… Có rất nhiều thứ liên quan để đánh dấu thứ hạng của một thí sinh nên Quỳnh Anh luôn tôn trọng kết quả được công bố.

Người ta vẫn hay định kiến rằng chương trình có nhiều phụ nữ góp mặt sẽ dễ xảy ra những căng thẳng, mâu thuẫn hơn so với các Anh Trai, Quỳnh Anh Shyn nghĩ điều này đúng không?

Thực ra khi cùng nhau làm việc trong thời gian ngắn nhưng lại kèm theo rất nhiều áp lực vây quanh, thì dù là nhóm nam hay nhóm nữ cũng khó tránh khỏi chuyện cãi nhau. Không cãi nhiều thì cũng cãi ít, chuyện đó là hiển nhiên. Nhưng quan trọng là trong Em Xinh Say Hi, các chị em đều rất chuyên nghiệp. Nên kể cả có cãi nhau đi nữa thì trước khi lên sân khấu, mọi người cũng xí xóa hết. Chúng mình ai cũng hiểu là không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến màn trình diễn, nên mọi thứ được bỏ qua rất nhanh.

Cá nhân Quỳnh Anh may mắn chưa từng trải qua chuyện cãi nhau hay căng thẳng với ai. Bởi mình lúc nào cũng mang tâm lý vui vẻ, biết rõ khả năng của mình nên không đòi hỏi quá nhiều. Quỳnh Anh chỉ biết nếu mình làm được điều gì để bài hát hay hơn, hình ảnh đẹp hơn, thì mình sẽ làm hết sức nên cũng chẳng có lý do gì để cãi nhau với ai cả.

Trong phần công bố người bị loại ở livestage 3, Trấn Thành bày tỏ sự công nhận với 1 loạt em xinh nhưng đến Quỳnh Anh Shyn thì anh lại nói: "Anh vẫn đang chờ sự thể hiện của em", nghe câu nói này, cảm xúc của Quỳnh Anh Shyn thế nào. Dường như đây cũng không phải lần đầu Trấn Thành đặt cho bạn câu hỏi về việc bạn sẽ làm gì ở Em Xinh?

Anh Thành là một người anh trong nghề mà Quỳnh Anh rất quý, anh ấy rất biết cách đốc thúc, đặc biệt là với những người mới. Anh Thành luôn đưa ra những lời khuyên để đẩy những người như Quỳnh Anh vượt ra khỏi giới hạn bản thân. Nên cái câu anh nói hôm đó, mình thấy cũng rất hợp lý. Khi nghe những góp ý đó, Quỳnh Anh đã cố gắng nhiều hơn ở những vòng sau. Với Quỳnh Anh, ý kiến của anh Trấn Thành không chỉ là góc nhìn của một khán giả, mà còn là lời khuyên của một người anh trong nghề, và một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Anh Thành bảo hay là mình tin là hay, anh bảo xuất sắc là mình tin là xuất sắc. Còn nếu anh bảo chán, là mình về nghe lại ngay. May quá... tới giờ, anh Thành vẫn chưa bảo là chán!

Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời anh Trấn Thành cũng động viên và chỉ dẫn đàn em rất tận tình. Anh hướng dẫn cho Quỳnh Anh cách làm sao khi lên sân khấu thì ánh mắt của mình phải biết thu hút khán giả, thu hút ống kính. Thỉnh thoảng, anh cũng đưa ra những lời khuyên rất hay, giúp Quỳnh Anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm sân khấu.

Đến bây giờ, Quỳnh Anh Shyn đã có câu trả lời cho Trấn Thành là bạn đến Em Xinh Say Hi để làm gì chưa?

Quỳnh Anh nghĩ anh Thành chắc chắn biết câu trả lời rồi nên không cần mình nói quá nhiều đâu. Câu trả lời thật sự sẽ sau livestage 4 nên mọi người hãy chờ xem nhé.

Châu Bùi - Quỳnh Anh Shyn thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau, được coi là 2 đối thủ cực căng ở chương trình, điều này có tạo thành áp lực và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 bạn không?

Thực ra, việc Quỳnh Anh và Châu Bùi bị so sánh với nhau đã rất quen rồi, bây giờ nếu không có lại thấy thiếu đấy. Hai đứa cùng xuất phát điểm, cùng tham gia một chương trình thì việc bị đặt lên bàn cân so sánh là điều hiển nhiên. Bọn mình quen rồi, thậm chí còn coi nó còn như một "gia vị" không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Nhờ những sự so sánh đó mà bọn mình lại càng phải phấn đấu để tốt hơn. Kể cả trong việc làm thời trang hay khi tham gia chương trình, Quỳnh Anh lúc nào cũng cố gắng không để áp lực trở nên quá căng thẳng. Vì thế, những sự so sánh đối với mình lại là động lực nhiều hơn là áp lực, "dĩ hòa vi quý", hoan hỉ đón nhận.

Những mạng xã hội bây giờ không quá tích cực như thế. Trong hành trình đầy mới mẻ này, có bao giờ Quỳnh Anh Shyn buồn lòng vì những bình luận không công nhận mình hay "tấn công" mình bằng lời lẽ không mấy hay ho không?

Quỳnh Anh đã đi qua giai đoạn ấy từ lâu lắm rồi, chắc 15 năm kể từ lúc làm nghề. Tuổi dậy thì thì ai cũng sẽ có những khoảng thời gian khó khăn. Tầm khoảng 7 năm trước, khi đối mặt với nhiều sự chê bai Quỳnh Anh dần chai lì. Từ đó, Quỳnh Anh rút ra một kinh nghiệm mình chỉ cần làm gì khiến mình hạnh phúc, không vi phạm chuẩn mực đạo đức, không phản cảm là ổn.

Quỳnh Anh không muốn kể nhiều về những chuyện cũ, không thích nói về những điều khổ sở đã trải qua, mà chỉ muốn nhìn vào những điều vui, điều sướng thôi. Quỳnh Anh cảm ơn những bài học trong cuộc sống đã giúp mình trở thành mình của hiện tại. Vì mình nghĩ rằng, khi đã trải qua đủ những điều tiêu cực mới học cách bỏ qua tất cả để lúc nào cũng giữ được tinh thần tích cực. Thế nên bây giờ khi đọc bình luận người ta nói về mình, cảm giác của mình rất nhẹ nhàng, không còn bị tác động nhiều nữa. À nhưng sự tích cực của Quỳnh Anh ở mức vừa phải thôi nhé, không phải "tích cực độc hại" đâu!

Quỳnh Anh Shyn từng nói trong giai đoạn này bạn chọn "đập" tiền vào Em Xinh thay vì đầu tư dự những show thời trang quốc tế. Cuộc "đánh đổi" này được gì và mất gì?

Cái được lớn nhất là Quỳnh Anh có một cảm giá rất sướng. Được diễn trên những sân khấu mà mình cảm thấy đẹp, hoành tráng và mãn nhãn... không phải lúc nào cũng có, thậm chí mình nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Thế nên, khi gặp những cơ hội không đến hai lần như vậy, mình luôn chơi hết mình, làm hết sức. Mất gì thì chắc chỉ mất tiền thôi (cười), mà đi thi tiền thì đương nhiên là phải mất rồi. Nhưng bù lại, mình nhận lại được rất nhiều, cảm xúc, sự thăng hoa cùng các chị em, và niềm vui khi được đứng trên một sân khấu mà mình từng chỉ tưởng tượng trong đầu.

Thế Quỳnh Anh có tự tin đi hát sau Em Xinh Say Hi không?

Trong chương trình, Quỳnh Anh cũng đã cố gắng hết sức. Nếu diễn mà có chị em gánh cho, đến đoạn của mình thì mình hát, còn có những đoạn được nghỉ thì cũng đỡ hơn nhiều. Chứ bây giờ bảo hát cả một bài dài 3–4 phút thì… cũng khó lắm đó.

Nhìn vào sự thể hiện của Quỳnh Anh Shyn ở 4 livestage, nhiều người ngưỡng mộ sự sáng tạo của bạn ấy. Trong cuộc chơi thời trang này có bao giờ Quỳnh Anh cạn ý tưởng không?

Quỳnh Anh không phải là người xây dựng 1 hình tượng cố định, mình thích gì thì mình làm nấy thôi. Đương nhiên, cũng có lúc bí ý tưởng, thì mình sẽ đi du lịch. Thỉnh thoảng mọi người thấy mình "mất dạng" là vì vậy, đi để xả stress, lấy thêm ý tưởng mới. Với Quỳnh Anh, việc ăn mặc đẹp là sở thích ăn vào máu, là đam mê nên không bao giờ thấy chán. Thậm chí đi gội đầu cũng phải mặc đẹp. Chính vì thế, khi vào Em Xinh, bảo Quỳnh Anh làm đẹp cho các chị em khác là mình thích lắm.

Nhưng chẳng may ai đó chê Quỳnh Anh thì sao…

Chuyện ăn mặc thì thuộc về cảm quan và thẩm mỹ của mỗi người nên nếu ai đó chê Quỳnh Anh mặc xấu, mình cũng không quá để tâm. Ngày xưa thì hay bị chê nhiều, giờ thì lâu lâu mới thấy. Mọi người thường sẽ kiểu không hiểu mình mặc gì nhưng mỗi người một gu khác nha nên Quỳnh Anh không đánh giá ai cả, chỉ cần bản thân vui là được.

Nhắc đến bạn bè của Quỳnh Anh Shyn, hẳn nhiều người nhớ về "huyền thoại" làm hoà chấn động ở đám cưới Salim đấy!

Quỳnh Anh lúc nào cũng chỉ muốn mang năng lượng tích cực để chia sẻ ra bên ngoài. Thế nên, nếu có "cấn cấn" gì đó với ai sẽ khiến mình ngủ không ngon. Nhưng theo thời gian, chuyện "cấn cấn" ấy cũng dần nhỏ bớt. Rồi đến một ngày đẹp trời, khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa tự nhiên "cục giận" đó biến mất, mình thấy nhẹ lòng và ngủ ngon hơn mỗi đêm. Không chỉ hai đứa mình, những người xung quanh cũng rất vui. Thường thì những người bạn chung sẽ mệt nhất vì phải chơi sao cho phải với cả hai bên. Thế nên sau cái đêm đó, ai cũng ngủ ngon hơn bình thường (cười).

Ngủ ngon thế nhưng sao vào buổi sáng đầu tiên hậu làm hoà, MXH xuất hiện bức ảnh cả hai ngồi cạnh nhau nhưng "sượng sượng" thế…

Bây giờ Quỳnh Anh hỏi thật các bạn nhé, các bạn chơi lại với bạn mình sau 6 năm thì sẽ thế nào? Các bạn như thế nào thì mình như thế đấy.

Vậy khi thi Em Xinh Say Hi, Quỳnh Anh Shyn có chia sẻ với Chi Pu để xin kinh nghiệm không?

Chị Chi Pu có biết chuyện Quỳnh Anh thi, chị bảo: "Em ơi, cố lên, đừng bị loại sớm nhé!"

Sau hơn 15 năm kể từ lúc được nhiều người biết đến, có bao giờ Quỳnh Anh mong muốn mình được sống như một người bình thường không?

Nếu là một người quá bình thường, không làm nghề này, thì với mình cũng hơi chán. Nhiều khi Quỳnh Anh cũng không biết, nếu không làm nghề này thì sẽ làm nghề gì, vì các bạn thấy rồi đấy, ngoài chuyện quần áo ra thì mình chẳng làm gì giỏi cả. Hát hò thì cũng bình thường thôi, làm toán trên show thì… mãi không giải ra. Nên Quỳnh Anh cảm thấy hành trình mình đang đi là rất hợp lý rồi.

Quỳnh Anh có nghĩ đến đám cưới, hôn nhân khi thấy những người bạn bên cạnh mình lần lượt lên xe hoa và có gia đình nhỏ chưa?

Nhìn bạn bè lấy chồng, sinh con rồi thì Quỳnh Anh nghĩ đó là lựa chọn của mọi người. Còn với mình, như thế là hơi sớm. Khi nào thật sự muốn cưới thì mình sẽ cưới. Còn nói về đã nghĩ đến đám cưới của mình chưa thì thật ra là có rồi. Từ từ rồi mọi người sẽ biết. Nói trước bước không qua, nói trước là… hay "toang" lắm nên Quỳnh Anh xin phép đến khi đó sẽ nói nhiều hơn.

Vậy bạn có lời nhắn gì với mình vào 5 năm sau không?

Lại là câu chuyện sợ nói trước bước không qua. Nhưng thôi, bây giờ Quỳnh Anh sẽ gửi một lời nhắn đến mình của 5 năm sau là hãy cố gắng lúc nào cũng phải vui nhé, giữ tinh thần lạc quan. Vừa làm, vừa cố gắng hết sức, nhưng cũng phải nhớ tận hưởng cuộc sống. Nhớ nha!

Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của Quỳnh Anh Shyn!