Thiều Bảo Trâm nhiều lần khẳng định đã quên người yêu cũ.

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước một bài đăng ẩn danh, hé lộ loạt chi tiết được cho là liên quan đến một chuyện tình cũ từng gây chú ý trong làng giải trí Việt. Dù không nêu đích danh, bài viết nhanh chóng khiến Thiều Bảo Trâm bất ngờ bị gọi tên.

Nhiều cư dân mạng cho rằng bài đăng đang ngầm nhắc lại mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Sơn Tùng M-TP – câu chuyện từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Dù chưa rõ thực hư, nội dung bài viết đã khiến chủ đề này một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội.

Suốt nhiều năm qua, "mối quan hệ không tên" giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm luôn thu hút sự chú ý từ dân mạng. Tuy vậy, bạn bè trong giới showbiz của Thiều Bảo Trâm vẫn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi này. Không những thế, đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ được cho là vẫn có mối quan hệ tốt với MONO - em trai của Sơn Tùng.

Trong một liveshow, Vũ Cát Tường gây bất ngờ khi tiết lộ Thiều Bảo Trâm "vì tình bỏ bạn". "Cái thời gian nó làm bạn với mình tính đến một thập kỷ rồi. Nhưng mà khi nó yêu nhau á, nó không biết bạn nó là ai hết. Nhắn tin đi chơi rồi không bao giờ trả lời. Cho đến khi mà người ta bỏ nó, mặt nó bơ phờ rồi mới tìm đến mình" , Vũ Cát Tường "trách yêu" người bạn thân.

Sau mối tình 8 năm đã qua, Thiều Bảo Trâm giờ nhiều lần ẩn ý chuyện đã quên người yêu cũ. Trong một buổi biểu diễn cô hóm hỉnh chia sẻ: "Hát xong "Người yêu cũ" rồi, chị cũng quên người yêu cũ luôn á. Chị có nhớ đâu. Đối với quan điểm của chị, người yêu cũ là phải quên thôi. Nhiều thứ chị cần phải nhớ lắm. Trong đầu chị không đủ chỗ chứa cho những thứ đó".

Bên cạnh đó, trong một lễ trao giải, cô cũng vui vẻ vỗ tay khi biết người xưa đoạt giải thưởng danh giá. Trong những khoảng thời điểm "chuyện tình tay ba" trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nữ ca sĩ 9X vẫn giữ im lặng.

Sau Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm hẹn hò với MatThis Metharam (sinh năm 2004) bắt đầu rộ lên từ tháng 3/2024, khi cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm như đi du lịch, mua sắm... Những hình ảnh thân thiết làm dấy lên nghi vấn cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm.

Dù chênh lệch 10 tuổi, cặp đôi vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ ngoại hình “xứng đôi” và những tương tác tình cảm. Tuy vậy, đến đầu năm 2025, giọng ca 9X xác nhận đã chia tay bạn trai. Nữ ca sĩ viết: "Mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh, rồi gắn thẻ chúng mình vào với nhau. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy. Mọi người hãy theo dõi chặng đường tiếp theo của mình nhé".

Đầu năm 2021, mạng xã hội rộ lên nghi vấn xoay quanh mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP, khi nhiều nguồn tin cho rằng Hải Tú là nguyên nhân khiến cả hai rạn nứt. Dù đến nay người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng ồn ào này đã để lại ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của cả ba.

Sau sự việc, Hải Tú gần như "đóng băng" mọi hoạt động nghệ thuật và lựa chọn ở ẩn trong suốt một thời gian dài. Sơn Tùng giữ im lặng trước những nghi vấn, tiếp tục sự nghiệp với các dự án cá nhân. Về phía Thiều Bảo Trâm, nữ ca sĩ tích cực hoạt động âm nhạc, song cũng tránh nhắc đến mối quan hệ trong quá khứ.

Dù đã trôi qua hơn 4 năm, câu chuyện vẫn thỉnh thoảng được cư dân mạng "đào" lại, cho thấy sức hút và mức độ quan tâm lớn từ công chúng đối với đời tư của những nghệ sĩ nổi tiếng.