"Ngọc nữ showbiz" có nguy cơ đi tù "bóc lịch" 15 năm

Hirosue Ryoko là "quốc bảo nhan sắc" của showbiz Nhật Bản. Tuy nhiên, cô ngày càng bất ổn, sa sút và đánh mất hoàn toàn hình ảnh trong mắt công chúng. Hirosue Ryoko đã tự hủy hoại danh tiếng của mình với chuỗi scandal ngoại tình, gây tai nạn giao thông, nghi vấn dùng ma túy và hành hung nhân viên y tế.

Dù âm tính trong cuộc kiểm tra chất cấm và đã được tại ngoại vào giữa tháng 4, song tờ NHK cho biết rắc rối pháp lý của Hirosue Ryoko vẫn chưa kết thúc. Trong cuộc điều tra liên quan đến việc Hirosue Ryoko gây tai nạn xe trong đường cao tốc, cảnh sát đã có được bằng chứng ngọc nữ hạng A lái xe với tốc độ 165 km/h. Trong khi tốc độ tối đa cho phép trên đường chỉ là 120 km/h. Việc lái xe quá tốc độ cũng chính là nguyên nhân khiến Hirosue Ryoko đâm vào xe người khác và gây tai nạn.

Hirosue Ryoko lái xe vượt quá tốc độ cho phép và gây tai nạn

Cảnh sát đã quyết định truy tố Hirosue Ryoko về tội lái xe nguy hiểm gây thương tích. Nếu bị kết án, cô đối diện với mức phạt tù rất nặng lên đến 15 năm. Trước thông báo của cơ quan chức năng, phía Hirosue Ryoko chưa phản hồi.

Nếu bị kết tội lái xe nguy hiểm gây thương tích, cô đối diện với mức án ngồi tù 15 năm

Hirosue Ryoko gây tai nạn giao thông khi lái xe trong 1 đường hầm cao tốc ở tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) vào 18h50 phút ngày 7/4. Cô đâm vào đuôi của 1 xe kéo lớn. Vụ va chạm mạnh đến mức ô tô của nữ diễn viên bị hư hỏng nặng phần đầu, gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Hirosue Ryoko và người đại diện đi cùng bị thương nhẹ, được đưa đến 2 bệnh viện khác nhau điều trị. Tuy nhiên, tại bệnh viện Shimada, Hirosue Ryoko bất ngờ tấn công, đấm đá và cào cấu vào tay 1 nữ y tá 37 tuổi trong nằm điều trị vào 0h20 phút ngày 8/4. Do nữ diễn viên đột nhiên mất kiểm soát và nổi điên làm loạn bất thường, bệnh viện đã báo cảnh sát bắt giữ Hirosue Ryoko.

Các nhân chứng ở hiện trường vụ tai nạn giao thông cho biết Hirosue Ryoko có biểu hiện bồn chồn khác lạ, liên tục đi lại, đứng lên ngồi xuống và hét lớn sau khi gây tai nạn giao thông. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, cô cũng bị phát hiện có biểu hiện bất thường tại 1 trạm dừng nghỉ khi chủ động bắt chuyện với người lạ, thậm chí chạm vào cơ thể người khác. Tại đồn cảnh sát, nữ diễn viên tỏ ra bình tĩnh khi bị thẩm vấn, nhưng tinh thần không ổn định.

Ryoko Hirosue gây tai nạn giao thông trong tình trạng mất kiểm soát hành vi

Do gây ra vụ bê bối trong trạng thái tinh thần bất thường, minh tinh hạng A bị nghi vấn sử dụng ma túy. Vì vậy, cảnh sát phải khám xét nhà và tạm giam cô để điều tra. Đến tối 15/4, cảnh sát tỉnh Shizuoka đã công bố tất cả xét nghiệm ma túy của Hirosue Ryoko. Theo đó, cơ quan chức năng cho biết Hirosue Ryoko âm tính với tất cả xét nghiệm ma túy, chất gây nghiện. Họ cũng không tìm thấy thành phần thuốc an thần trong máu của nữ diễn viên. Sáng 16/4, Hirosue Ryoko được thả sau 8 ngày bị bắt giam.

Sau khi vướng lao lý, nữ diễn viên hạng A thông báo dừng hoạt động nghệ thuật. Công ty quản lý cho biết tình trạng tâm thần bất thường của Hirosue Ryoko không phải do ảnh hưởng của chất gây nghiện mà là do cô bị mắc bệnh cường giáp và rối loạn lưỡng cực.

Hirosue Ryoko tàn tạ trong ngày được thả. Công ty quản lý cho biết nữ diễn viên bất ổn vì mắc bệnh cường giáp, rối loạn lưỡng cực chứ không phải do sử dụng ma túy

Nguồn: NHK