Tập 12 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Dàn cast mở tiệc picnic ruộng đồng, Neko Lê và Audi phối hợp "out trình"

Sau chuỗi thử thách đậm chất nông nghiệp từ cày ruộng, mò ốc, đến học tiếng địa phương, tập 12 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? 2025 mang đến một trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng không kém phần cảm xúc.

Trên những thửa ruộng sũng nước chuẩn bị vào vụ mới, các ông bố trong Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? được giao thử thách lần đầu đặt ống bắt lươn - một phương pháp dân gian của người dân xứ Nghệ. Với ống tre và mồi là ốc đập dập, nhiệm vụ tưởng dễ nhưng lại khiến cả đoàn lúng túng, nhất là khi bác Leng Keng thông báo phải dậy thu hoạch lúc 2h sáng hôm sau.

Trong lúc thực hiện, người khéo léo, người loay hoay, bố Trung Ruồi thì sợ đặt sai khiến lươn chết, còn bố Hoàng Trung liên tục kiểm tra chân vì nghi có... đỉa cắn. Dù không quá gay cấn, nhưng tinh thần quan sát và kỳ vọng thu hoạch cao vẫn tràn đầy.

Vừa tất bật với đủ loại việc đồng áng từ sáng sớm, các ông bố vẫn không quên chăm lo bữa ăn cho các nhóc tỳ. Trong đó, khoảnh khắc đáng yêu nhất có lẽ thuộc về bố Hoàng Trung và cô con gái MinHee. Hai bố con cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, trò chuyện ríu rít bên bếp lửa. Khi món ăn đang chờ hoàn tất, bố Hoàng Trung liền đưa cho MinHee một hộp TH true CHOCOMALT MISTORI - thức uống sữa lúa mạch có thạch - để tiếp năng lượng.





Sản phẩm được làm hoàn toàn từ sữa tươi nguyên chất tại trang trại TH, không sử dụng chất bảo quản và hương liệu tổng hợp, kết hợp cùng chiết xuất lúa mạch và cacao tự nhiên. Phần thạch dừa giòn ngon không chỉ tạo trải nghiệm nhai thú vị mà còn khiến các bé mê mẩn.

Sau một buổi sáng bận rộn với các hoạt động, các cặp bố con cùng ngồi lại bên nhau trên những tấm thảm trải ngoài đồng - nơi gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành, phía xa là cánh đồng đang vào vụ mới.

Trước buổi trà chiều, các bố con được tham gia từ trò chơi tập thể mang tên “Đoán ý đồng đội”. Trò chơi yêu cầu các cặp bố con sẽ phải cùng gọi tên một con vật trong rất nhiều hình ảnh con vật, món ăn mà chương trình đưa ra. Đội nào càng nhiều lần trùng khớp câu trả lời, càng có cơ hội giành chiến thắng.

Trò chơi tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự ăn ý cao giữa hai thế hệ. Mỗi cặp bố con đều có cách “bắt sóng” riêng, từ đoán tâm lý, nhớ thói quen, đến may rủi. Và nổi bật nhất trong phần này chính là bố Neko Lê và bé Audi - cặp bố con phối hợp “out trình” đến bất ngờ.

Ngay từ vòng đầu tiên, hai bố con đã thống nhất một chiến thuật “đặc biệt” là chơi bằng mắt: thay vì nói nhiều, hai người nhìn nhau thật lâu trước khi đưa ra câu trả lời, như thể đã đọc được ý nghĩ của nhau. Kết quả: họ trùng khớp tất cả các đáp án, một sự ăn ý khiến cả đoàn trầm trồ. Cả hai trở thành đội chiến thắng chung cuộc trong tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ của các đội còn lại.

Không khí buổi chơi vui vẻ nhưng không ồn ào, đúng tinh thần của một buổi picnic thảnh thơi, nơi niềm vui đến từ những tương tác thật sự, chứ không cần thiết bị hay đạo cụ cầu kỳ nào.

Buổi picnic giữa đồng không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ với các bé, mà còn là khoảng lặng thư giãn cho các ông bố sau những giờ lao động thực thụ và những giây phút chạy theo nhịp sống bận rộn.