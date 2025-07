Neko Lê và dàn sao Bố ơi, Mình đi đâu thế? "rối não" trước từ ngữ tại Nghệ An, 1 nhân vật gây bất ngờ khi "vượt ải" nhanh như chớp!

Trải qua hành trình tại Tràng An, Ninh Bình, các cặp bố con sao Việt tiếp tục đến với Nghệ An. Lần này, dàn sao cùng các nhóc tỳ sẽ có trải nghiệm ý nghĩa và thú vị ở Trang trại bò sữa hữu cơ TH true MILK, vùng nguyên liệu đạt chứng nhận hữu cơ châu Âu EC 834/2007, EC 889/2008 và châu Mỹ 1780846226 do tổ chức Control Union đánh giá và chứng nhận, nơi các cô bò sữa được chăm chút kỹ lưỡng, nuôi theo tiêu chuẩn để tạo nên dòng sữa tươi ngon, lành mát, chuẩn chất lượng. Đồng thời, đây cũng là trang trại TH là trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất thế giới.

Tại đây, trong khuôn khổ trải nghiệm công việc đồng áng, các ông bố bất ngờ được giao nhiệm vụ giải mã loạt câu nói tiếng địa phương. Những cụm từ tưởng chừng đơn giản như "Ao ni su ri?", "O ni du ai?" xuất hiện dọc lối đi ở nông trại đã trở thành "mê cung ngôn ngữ" khiến Neko Lê, Trung Ruồi hay Duy Hưng phải "xoắn não", tìm mọi sự trợ giúp để tìm ra đáp án đúng. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng các sao Việt liên tục nhận cái kết "ê chề" vì sai đáp án. Cụ thể, Neko Lê nghe câu "Ao ni su ri?" thì đoán: "Ao này xấu thế hả?", trong khi đáp án đúng là "Ao này sâu thế", Trung Ruồi tự tin nhận câu "O ni du ai?", rồi phân tích cực tự tin rằng "Cô này đẩy ai?", khiến mọi người ôm bụng cười vì thực tế đó là: "Cô này con dâu nhà ai?".

Trong thử thách này, chỉ duy nhất bố Duy Hưng "ghi điểm tuyệt đối" khi dịch đúng câu được đánh giá là khó nhất: "Mô rú mô khe mô nỏ chộ" thành "Núi đâu, khe đâu, sao chẳng thấy?".

Các ông bố của Bố ơi, Mình đi đâu thế? đến tận trang trại và tìm hiểu về quy trình chăm sóc những cô bò sữa

Dàn sao đối mặt với thử thách "dịch" tiếng Nghệ An, những tấm bảng như thế này được đặt dọc nông trại

Duy Hưng là người duy nhất "vượt ải" trò chơi phiên dịch khó nhằn này

Duy Hưng tận hưởng giây phút nghỉ ngơi, "sạc" năng lượng bên bé Bean

Không dừng lại ở đó, hành trình tiếp tục đưa các bố con đến bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu - nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của người Thái. Tại đây, thử thách tiếp theo được đặt ra: giải mật thư viết bằng tiếng Thái cổ để tìm ra căn nhà sàn nghỉ lại trong đêm. Từ những câu mật mã đầy ký tự lạ lẫm như "Có mi, pá nóng, có xó" hay "Có nám ngược, có xó, có cài", các ông bố phải vận dụng đủ trí nhớ, trực giác và cả sự giúp sức của người dân địa phương mới tìm ra câu trả lời. Một người loay hoay với từng con chữ, người khác lại phải nhờ cụ già trong bản mới xác định được chỗ ở. Nhưng sau tất cả, những tiếng cười, sự đồng cảm và cảm giác hòa nhập mới chính là "món quà" giá trị nhất của thử thách.

Sau khi "vật vã" với thử thách, các cặp bố con được nghỉ lại trong những căn nhà sàn truyền thống của người Thái – nơi lưu giữ văn hóa đặc trưng, mộc mạc nhưng đầy tình cảm. Không còn rụt rè như những tập đầu, các bé tỏ ra hào hứng với trải nghiệm mới, còn các ông bố thì thấm dần giá trị của sự gắn kết và hòa nhập. Neko Lê chia sẻ: "Lần này các bé không còn e ngại khi nhận nhà như những tập đầu nữa. Có vẻ thích thú hơn, chắc tại mấy ngôi nhà ở đây rộng".

Clip: Dàn sao vượt qua thử thách tiếng Thái để tìm ngôi nhà sàn nghỉ chân

Neko Lê dùng hết mọi sự trợ giúp để giải mật mã bằng tiếng Thái

Sau nhiều giờ "vật lộn", các cặp bố con đã ổn định chỗ ở tại các căn nhà sàn, đây cũng là nét văn hoá đặc trưng của người dân địa phương

Tập 10 của Bố ơi mình đi đâu thế? không chỉ khiến khán giả bật cười vì những pha "lạc trôi" giữa tiếng Nghệ và tiếng Thái cổ, mà còn truyền tải một thông điệp đậm chất nhân văn: chỉ khi biết lắng nghe, dám học hỏi và đủ kiên nhẫn để hòa nhập, ta mới thực sự hiểu và yêu thương một vùng đất. Những thử thách tưởng chừng chỉ để giải trí lại mở ra cánh cửa cảm nhận văn hóa , nơi từng câu nói, từng dòng chữ đều chất chứa lịch sử và đời sống cộng đồng. Chuyến đi lần này không chỉ dừng lại ở thử thách, mà còn là hành trình sống chậm, sống gần như cách trang trại TH True Milk đã tạo nên một không gian gần gũi, nơi tình yêu thương được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhất.